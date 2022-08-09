Первые 50 турецких бронетранспортеров "Kirpi" уже переданы ВСУ. ВIДЕО
Турция передала украинским военным первые 50 броневиков MRAP BMC "Kirpi"
Как сообщает Цензор.НЕТ, новые бронированные автомобили получили бойцы морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. Морские пехотинцы двух бригад уже пользуются автотехникой с бронированным корпусом и противоминной защитой. В скором времени ожидается еще одна поставка 150 единиц этой техники.
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+28 Александр Чуднивец #474549
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Контракт на розробку було укладено у 2009 році, постачання розпочалося у 2014 році.НОВІ.
Броньований корпус машини забезпечує захист від бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів. Деякі автомобілі були оснащені бронею для захисту від снарядів РПГ.
Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї та чотири куленепробивні вікна на кожній стороні відсіку.
Також є ЗАХИЩЕНЕ місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62 мм або 12,7 мм кулеметом, а також доступний з дистанційно керованими станціями зброї.
Синок! Не пробуй "клювать мене у сраку" Як казав колись мій батько в подібних випадках (подібним тобі "персонажам"): "Синку! Те що ти тільки жуєш - я давно вже переварив і висрав!!!"
Може ще тоді роскажешь як порох у 17лму році зупинив проект з виготовлення бронетранспортерів на Богдані??
Обидва президента займались ху@нею!! Один крав гроші на дорогах а другий на закупці зброї у інших країн! І що ми маємо на вихлопі?? Ні доріг, ні власної зброї!!
По авіабазі в Криму ударили українською зброєю.
Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на конференції турецьких послів Джерело:
Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки, 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/v3359520. Джерело: