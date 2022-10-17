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Момент удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві. ВIДЕО камер спостереження

Камера спостереження в під’їзді зафіксувала момент удару дроном-камікадзе по житловому будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що внаслідок удару дрона троє людей загинули, 19 були врятовані, четверо поранені.

Дивіться: На місці атаки дронами-камікадзе в Києві триває розбір завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19466) дрони (4699) руйнування (255) Повітряні атаки на Київ (755)


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Так погасне камера стеження за ******
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17.10.2022 13:30 Відповісти
а в Кончі-Заспі і далі все спокійно....
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17.10.2022 14:10 Відповісти
зато неспокійно в твоїй тупій макітрі.
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17.10.2022 14:11 Відповісти
нічого не змінилось після Крут... що склади, що "торгування" с окупантами... 2014-2021.

Потяг йде з металом/вугіллям/ект - СТОП СТРІЛЯТИ, файно, терористи тоже їсти хочуть...

Трубопровід та смуга шириной 5 км від нього НЕ ОБСТРІЛЮЄТЬСЯ...

вкрав на дороги - не підривають....

ЩО ВИ ПОВИННІ ще НЕ ЗНАТИ ЩОБ СКОМПІЛЮВАТИ ДІЙСНІСТЬ В ЯКІЙ ЗНАХОДИТЕСЬ?
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17.10.2022 14:34 Відповісти
камера дала розуміння хронології вибуху... черга з кулемета за мить до вибуху... дуже пізно.
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17.10.2022 14:10 Відповісти
Можливо до цього дрон перебував за межею видимості.
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17.10.2022 15:05 Відповісти
 
 