Момент удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві. ВIДЕО камер спостереження
Камера спостереження в під’їзді зафіксувала момент удару дроном-камікадзе по житловому будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
Наразі відомо, що внаслідок удару дрона троє людей загинули, 19 були врятовані, четверо поранені.
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Потяг йде з металом/вугіллям/ект - СТОП СТРІЛЯТИ, файно, терористи тоже їсти хочуть...
Трубопровід та смуга шириной 5 км від нього НЕ ОБСТРІЛЮЄТЬСЯ...
вкрав на дороги - не підривають....
ЩО ВИ ПОВИННІ ще НЕ ЗНАТИ ЩОБ СКОМПІЛЮВАТИ ДІЙСНІСТЬ В ЯКІЙ ЗНАХОДИТЕСЬ?