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Новини Відео Війна
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Рашисти відповідатимуть у суді за кожне забране українське життя, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 386 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому російські військові вчинили один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт. Свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней.

За кожну з них держава-зло відповідатиме. Настане день – і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. 

Настане день – і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день – і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН

Всю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього – Генеральний прокурор та його Офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій Офіс. У рашизму не вийде залишитись непокараним злом. Покарання буде.

Усі, хто бомбив Україну, хто спалював наші села, хто бив по українських містах... По Миколаєву і Херсону, по Нікополю і Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову і Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей... Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ… Усі, хто намагався поневолити Крим… Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя.

Вічна памʼять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор", - сказав Зеленський.

Також читайте: Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду у війні проти України

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+49
А хто відповість за десятки тисяч втрачених життів через твоє "********"?
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16.03.2023 22:45 Відповісти
+25
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16.03.2023 23:51 Відповісти
+19
і ти відповіси
за себе і за тих кого привів у владу
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16.03.2023 23:05 Відповісти
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А хто відповість за десятки тисяч втрачених життів через твоє "********"?
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16.03.2023 22:45 Відповісти
кто-кто? Арестович
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16.03.2023 23:49 Відповісти
Сподіваюсь не тільки вони
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16.03.2023 22:48 Відповісти
Разом із тобою!
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16.03.2023 22:54 Відповісти
в печерскому
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17.03.2023 03:34 Відповісти
Очень надеюсь, чтобы им это не прошло все безнаказанно и не осталось все пустыми лишь словами.
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16.03.2023 22:55 Відповісти
Тільки на Боневтіка Оманича Янелоха не розраховуєте..ото він свої спітчі з суфлера зачитує, а сам за спиною пальці схрещує..був би Буратіною, ніс вже три рази земну кулю обкрутив..
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16.03.2023 22:59 Відповісти
Я більше на міжнародний суд розраховую
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16.03.2023 23:05 Відповісти
Передайте тій шмарклі зеленій, що ООН не виявив проявів геноциду українського народу, під час теперішніх бойових дій....
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17.03.2023 06:35 Відповісти
у виконанні шмарклявого кловуна, все порожні слова.
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17.03.2023 07:11 Відповісти
На каштанах зелеными должны быть не только листья.
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16.03.2023 23:03 Відповісти
і ти відповіси
за себе і за тих кого привів у владу
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16.03.2023 23:05 Відповісти
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16.03.2023 23:05 Відповісти
Сказав би так: "Усі рашисти відповідатимуть за свої злочини, а я відповім за свої".
Було б видно, що наш президент не боїться відповідальності. Мужня людина!
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16.03.2023 23:29 Відповісти
Как это оно? Жить без мозгов?
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16.03.2023 23:30 Відповісти
Без совісті
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16.03.2023 23:34 Відповісти
Слизень він, ане людина.
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17.03.2023 09:58 Відповісти
А те, кто скрыл информацию о вторжении и обещал шашлыки?
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16.03.2023 23:29 Відповісти
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16.03.2023 23:51 Відповісти
прекрасная аллегория!
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17.03.2023 10:09 Відповісти
КРАСИВО ОЗВУЧИЛ ... ВРАГОВ ВНУТРИ УКРАИНЫ ХОТЬ ПОСАДИ .... ,, а то как в фильме 🎥 ...КТО ЖЕ ЕГО ПОСАДИТ , ОН ЖЕ ПАМЯТНИК ,, . Наблюдаем только громкие заявки ,увольнения и перемещения из кресла в кресло
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16.03.2023 23:30 Відповісти
За це мають відповідати і ті хто відповідні за територіальну цілісність країни +розмінування Чонгару.
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16.03.2023 23:39 Відповісти
Всі відповідатимуть. Й ті дурні, що за тебе, зє-блана голосували, теж...
Хоча деякі вже відповідають перед Богом...
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16.03.2023 23:42 Відповісти
Імпічмент Зеленському! А ще краще - гілляка! У нього руки по лікоть у крові українців
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16.03.2023 23:42 Відповісти
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16.03.2023 23:47 Відповісти
к сожалению знову будет на следующих выборах. если они ваще будут. ато зебоб чуствую узурпирует власть и станет царьком малоростом
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16.03.2023 23:53 Відповісти
...сподіваюсь, що у квартального покидька це вже не вийде...
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16.03.2023 23:55 Відповісти
Зэлэный гундосик, ты на чэрзи )) и не известно еще кто раньше ))
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17.03.2023 00:02 Відповісти
балаболка картонна,ти ж навіть сам не знаєш скільки душ ти прирік на смерть ,а уже пердиш в калюжу,мовляв за кожне... а скільки загинуло хоча б в Маріуполі знаєш?
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17.03.2023 00:32 Відповісти
ти, підлий дволикий виродок, та твій кремлівський куратор дєрьмак, будете сидіти з москальськими вбивцями на одній лаві підсудних і в пеклі будуте горіти разом...
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17.03.2023 00:48 Відповісти
Не знаю чи відповідатимуть рашисти, а комікарлик і його підтанцівка за шашлики в травні і про@баний перешийок відповісти повинні.
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17.03.2023 01:06 Відповісти
И за плохой шашлык.
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17.03.2023 07:15 Відповісти
цей недоумок не розуміє значення слів, які вимовляє. все набагато простіше.
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17.03.2023 08:46 Відповісти
 
 