Проведення поліцейської спецоперації у Шевченківському суді Києва 5 липня. ВIДЕО

Національна поліція України опублікувала відео операції по знешкодженню підозрюваного, який здійснив підрив вибухового пристрою в Шевченківському суді 5 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у офіційному ютубі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Спеціальна поліцейська операція на місці події в Шевченківському суді завершилась, зловмисник загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Також поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Слідчі кваліфікували подію як замах на життя працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15, ст. 348 ККУ) та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 393 ККУ)".

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

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