Проведення поліцейської спецоперації у Шевченківському суді Києва 5 липня. ВIДЕО
Національна поліція України опублікувала відео операції по знешкодженню підозрюваного, який здійснив підрив вибухового пристрою в Шевченківському суді 5 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у офіційному ютубі Нацполіції.
У повідомленні зазначається: "Спеціальна поліцейська операція на місці події в Шевченківському суді завершилась, зловмисник загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Також поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Слідчі кваліфікували подію як замах на життя працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15, ст. 348 ККУ) та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 393 ККУ)".
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.
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@aronets
Про причинно-наслідкові зв'язки та подвійні стандарти. Сьогодні в Шевченківському суді загинув ветеран АТО, учасник Революції Гідності Ігор Гуменюк. Ігор Гуменюк 8 років сидів у СІЗО, без вироку суду за справою вибуху під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, коли загинули нацгвардійці. В той день ВРУ, на виконання Мінських угод ухвалювала закон про так званий особливий статус Донбаса, виконання якого зупинило б будь-який рух України до ЄС та НАТО, оскільки без "думки" Донбасу, тобто маріонеток путіна, таке рішення не можна було ухвалювати. Ігор тоді як воїн, вийшов на протест висловити незгоду. За 8 років суд так і не визнав його винним. Ми не знаємо, чи він кидав гранату, чи не він. Ігор просив, щоб його відправили на фронт. Коли ще немає вироку суду, таке можливо. Проте на фронт його не відправили, рішення по справі не винесли. Сьогодні сталось те, що сталось. 4 квітня 2014 - невідомі проникли у двір будинку в місті Корсунь-Шевченківський, де жив журналіст, Герой Небесної сотні, майданівець Василь Сергієнко, де побили та викрали його власника. Наступного дня тіло Сергія знайшли його друзі за 15 км від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. Серед його друзів був вже полеглий сьогодні воїн Собченко Олег. Це справа дуже схожа на справу вбивства Гонгадзе, або ж Каті Гандзюк. Василь Сергієнко розслідував оборудки місцевого князька, нардепа регіонала Геннадія Бобова. За кілька років слідство встановило усіх викрадачів-вбивць, а також організатора вбивства. Усі тісно пов'язані з нардепом-латифундистом Бобовим. Слідство назвало організатором вбивства начальника служби охорони Бобова - Вадима Мельника. Його затримали. Як і викрадачів-вбивць. На сьогодні, поки тривають суди, продажні судді повідпускали усіх на домашні арешти, дехто втік. А ймовірного організатора вбивства Героя Небесної Сотні Вадима Мельника відпустили служити в ЗСУ.... Регіоналу Бобову навіть підозру не оголосили... А Ігоря Гуменюка не відпустили. Вже кілька років Вадим Мельник судиться зі мною і вже покійним Олегом Собченком, оскільки ми почувши в суді беззаперечні докази, називали Мельника вбивцею. Мельник зараз на волі, як і інші викрадачі-вбивці. Справа принципова для суспільства. Але не для держави. Натомість воїн, з великим досвідом, Ігор Гуменюк загинув. Адже його справа була принциповою для системи, яка за 8 років не змогла довести його вину.
Ця історія ілюструє дебілізм і корумпованість судової системи. Замість того щоб дати йому законне покарання за очевидним фактом, його 8 років мурижили по СІЗО.
З самого початку повномасштабки, Ігор Гуменюк рвався на фронт, як і сотні інших патріотів, які теж відбували покарання. Проте, відпустили багато кого з засуджених патріотів та колишніх учасників АТО, а його залишили гнити у СІЗО і без вироку, і без перспектив його подальшої долі.
От в нього і зʼїхав дах, тому що замість того, щоб воювати і приносити користь Україні, яку він любив та інтереси якої відстоював, він вимушений просто сидіти без вироку і дивитися як його друзі гинуть на війні.
І винні в цьому судді, які його не відпускали воювати, правоохоронці, які стопорили цей процес, прокурори, які вимагали щоб він сидів, а не йшов воювати, при цьому не змогли нормально оформити його вину у вирок всі ці 8 років.
Ось і все.
скільки сотень людей, скільки техніки та всяких засобів проти одного озброєного злочинця???
це тіпа задавити масою????
значить, нікчемне керівництво..
значить ця толпа зжирає бюджет вичікуючи, нікуя не роблячи
значить це охорона слуг і їх дуже дуже докуя
і саме ця безпека слуг не дає можливості платити солдату
тому що основне бабло йде на свою персональну безпеку
уявити не можливо, яка мошняча армія в мирних містах
Співпадіння…?
беркутомКордом ясне діло не назвуть. Йому ще кар'єру робити.