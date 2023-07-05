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Гуменюк загинув, попередньо, підірвавши себе, - Клименко про вибухи в Шевченківському райсуді. ВIДЕО

Попередньо, Ігор Гуменюк у будівлі Шевченківського райсуду намагався здійснити втечу.

Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Пан, попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовця НГУ. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. 8 років це вже триває. Після цього засідання, за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері та викинув по караулу вибуховий якийсь пристрій. 

Після цього таких вибухів скоріш за все було 2, попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду, працівники конвою його зупинили постріллом в повітря. Він забарикадувався у приміщенні, після цього працівники КОРД намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Намагалися провести переговори, він не йшов на контакт. Після цього, як було деблоковано двері, ще один небезпечний предмет було кинуто в працівників поліції. Їхнє життя врятували щити, які були перед ними", - сказав він.

Правоохоронці дістали поранення нижніх кінцівок. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Сам, попередньо, Гуменюк, загинув від вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки", - додав Клименко.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

Також читайте: Вибух у Шевченківському райсуді: Відомо про двох постраждалих правоохоронців

Автор: 

Київ (19665) суд (11740) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+47
суд тривав 8 років. чия в цьому провина?
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05.07.2023 20:22 Відповісти
+39
Довели б****и человека - 8 лет мытарят. Все ждут чтобы он чистосердечное написал, т.к. ничего видать на него не было.
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05.07.2023 20:22 Відповісти
+31
Справа Авакова живе....
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05.07.2023 20:23 Відповісти
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це все, що треба знати про клименка
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05.07.2023 20:32 Відповісти
А шо таке клименко - це барижно-корчмарне МВД! Підбирають з карманів клієнтів державної корчми на виході - шо залишилось після головного бармена...
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09.07.2023 09:05 Відповісти
Не вірю в те , що Гуменюк підірвався , скоріш за все , при спробі втечі ,
Його вбили !

Не так давно він просився на волю , щоби йти воювати , але
суд його не відпустив , от увірвався терпець у хлопця !!
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05.07.2023 20:33 Відповісти
Занадто складно. Він міг «померти» за 8 років з безлічі більш «природних» причин.
Там купа свідків, камер, і т.п. в решті решт будемо знати що до чого.
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05.07.2023 21:33 Відповісти
Звідкіля в нього граната?
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05.07.2023 20:36 Відповісти
"закладка" у вбиральні....
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05.07.2023 20:42 Відповісти
Злепив з хлібного м'якишу. Маячня якась..до й 8 років слідства теж сюр..
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05.07.2023 20:44 Відповісти
следствие давно закончилось ..не пишите бред
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05.07.2023 21:49 Відповісти
Та ви що? І який був вирок? З якої колонії і якого члена його по судах возили тоді?

Чи українську не розумієте, бо козлячою пишите?
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05.07.2023 22:00 Відповісти
І не одна, а як пишуть мінімум три! І тільки одна смертельна - для себе самого.
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09.07.2023 09:19 Відповісти
СБУ спрацювало. Куй докажеш. Судді не.
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05.07.2023 20:39 Відповісти
Бажання. СБУ проти любого світу. Ну, майже. Я, би стояв на стороні СБУ.
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05.07.2023 20:41 Відповісти
Сказочники
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05.07.2023 20:41 Відповісти
Сказочники
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05.07.2023 20:42 Відповісти
Ви не знаєте значення слів, що вживаєте. Загинула невинна людина. І це є факт, поки не доведено зворотнє. І те що «слідство» тривало 8 років, говорить про те що доказів проти ньогоне було. Він такий самий «рецидивіст», як і Ріфмастер.
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05.07.2023 21:14 Відповісти
"Загинула невинна людина. І це є факт, поки не доведено зворотнє." --- погиб рецедивист,который хотел сбежать с суда, или ты думаешь что там просто так на глазах у всех его подорвали? Очень конечно "грамотный" ход Был бы он невиновным человеком то такого бы не произошло. А человек реально отмороженый, в судах на такое идут только упоротые люди,а не невиновные и миролюбивые.

"І те що «слідство» тривало 8 років, говорить про те що доказів проти ньогоне було" --- в мировой практике есть преценденты когда следствие длилось в разы больше чем 8 лет и подозреваемые все это время были под следствием
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05.07.2023 21:23 Відповісти
Так колись казали чекісти з НКВД і КГБ - невинних немає, а є тільки до кінця не розслідувані.
Згідно "сухих" даних - загинула невинна людина, виновність якої слідство і суд не могли довести 8 років! Зараз будуть наступне десятиріччя доводити що йому тюремні таграни по крупицях за 8 років нанесли вибухівкт...
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09.07.2023 09:29 Відповісти
20 лет под следствием, но на свободе или под следствием, но в клетке?
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28.07.2023 20:58 Відповісти
А ти чому вирішив, що він рецидивіст? Людину злочинцем визнає суд, а, оскільки по цьому чоловіку 8 років не могли винести вирок, то, очевидно, доказова база була майже нульова. Чи ти, може, з мєнтів, для яких кожна людина злочинець?
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05.07.2023 21:22 Відповісти
"А ти чому вирішив, що він рецидивіст?" --- сегодня он это доказал, в суде на глазах всех.
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05.07.2023 21:24 Відповісти
Піпець логіка! Університет МВС закінчували чи просту школу міліції?
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05.07.2023 23:02 Відповісти
Конечно что логика, если человек с под стражи в суде бежит, и судя по всему планировл он это давно,плюс ему подвезли гранаты или взрывчатку,потом в суде он это использует,подрывает то это естественно что рецедивист, что у него за друзья такие или сообщники которые ему взрывчатку подвозят? Что это за "законопослушный" гражданин который потом это все использует против людей? Нормальный человек себя так не ведет, очевидно что это реедивист, как бы да,это обичная логика. Обычному,нормальному человеку никто взрывчатку не передает, и потом нормальный человек это не использует чтобы убить других, как сделал это в первый же раз, и именно этим вторым случаем он и доказал кстати что первый раз тоже по сути он и совершил,потому что сделал аналогичное действие
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06.07.2023 09:02 Відповісти
Ты или тупой козел-зеизбиратель или козел-предатель, который овец на мясокомбинат водит.
То, что неизвестные взрывные устройства в мусоров и судей кидал Гуменюк еще ни одним судом не доказано, поэтому тебя можно привлечь сразу за клевету. Но ты не тупой - ты из обоймы, которые сразу обсирают все что можно и как можно больше, и пока жертва отмывается вы хватаете все, что можно унести. Микромародеры общественной нравственности - портновские ***************!
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09.07.2023 09:34 Відповісти
а ти часом не мусорок?? 🧐
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05.07.2023 21:37 Відповісти
Яйцекладка мусорская в граажданском обществе!
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09.07.2023 09:36 Відповісти
Вибуховий пристрій чи граната , були заховані в туалеті , тобто були
спільники , але знайти їх буде не так легко !
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05.07.2023 20:46 Відповісти
ти б точно не найшов, з твоїми розумовими здібностями.

висрати: "може якби Польщі допомогали проти Рейху, то і ДСВ не було б"?????????
А то шо у Сраліна було техніки наклепано, як у всієї решти світу(крім кораблів), то наш "Док" якось "забув".
реально всі хто родом з совка, це ..... ну шо там - тобі Антиколорадос 8 років пише про все це, а ти таке видаєш. Ага, війни б не було, Сралін би розплакався шо Польща відбросила Вермахт, і - погнав би танчики на сибір картошку і лимони саджати.
тьху!
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06.07.2023 10:12 Відповісти
Тепер менти-"святоші" напишуть, що схочуть.
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05.07.2023 20:46 Відповісти
там камери мають бути відео...може й не бреше
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06.07.2023 05:03 Відповісти
Був Місяць в повені і камери не спрацювали - як завжди...
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09.07.2023 09:38 Відповісти
Короче , заходь , клади під стіл судді чи прокурору гранату ))) Сміємось , що пригожин чуть не взяв москву , а у самих .... та просто позор!
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05.07.2023 20:49 Відповісти
Вісім років!!! Вісім! Ви тим не охрєнєлі? Що це за система правосуддя така?
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05.07.2023 20:51 Відповісти
..им пох.. дело-то не хлебное, авто и хатынка на Лазурном берегу левоохоронцам за непосильный труд "не светит"
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05.07.2023 20:56 Відповісти
реформована і здається не один раз
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06.07.2023 09:48 Відповісти
Восемь лет психологического и физического давления чтобы признал вину! Это фашизм барыг и корчмарей...
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09.07.2023 09:40 Відповісти
Під час війни в залі суду була вибухівка!Я нічого не пропустив?(((
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05.07.2023 20:58 Відповісти
В приміщенні суду, будівлі. Туалет у залі ніяк не може бути..
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05.07.2023 22:01 Відповісти
Як на мене ,то на центральному вході в суд якийсь контроль має бути,навіть для прибиральників вночі.Міг же принести і в туалеті,чи ще десь за змовою залишити вибухівку,пістолет..
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05.07.2023 22:30 Відповісти
Нуу..я хз, як у тому суді - але установи й суди, де мені доводилось бувати - всі з рамками й досмотром навіть жіночих сумочек. І камери - ото тілтки з унітазу не дивляться.
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06.07.2023 00:32 Відповісти
Щоби вбити 4-х поліціянтів, які захищали в 2015 році "п'яту колону" гвалтівників Конституції України у ВР від гніву народу, була використана 1 граната. Щоби вбити захисника КУ, в суді "при спробі втечі", поліції знадобилося 3 гранати та стрілкотня. Чи то гранати у поліції не тої системи?
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05.07.2023 20:59 Відповісти
Так ще ж пишуть що тоді 140 чоловік госпіталізували. Справді якісь дуже різні гранати.
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05.07.2023 21:05 Відповісти
"герой" убил четырех срочников
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06.07.2023 00:12 Відповісти
"Пан, попередньо, Гуменюк, підозрюваний...
Після цього засідання, за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті.
Після цього таких вибухів скоріш за все було 2, попередньо. Після цього він намагався... після цього працівники КОРД намагалися ... Намагалися провести переговори, ... Після цього, як було деблоковано двері, ще один небезпечний предмет було кинуто... "Сам, попередньо, Гуменюк, загинув... Джерело:

Якщо це пряма мова то глава МВС Ігор Клименко, підбирався під стать розвитку, ерудованого поліглота та лідора наріту.
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05.07.2023 21:01 Відповісти
Звичайний поліцейський текст.
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05.07.2023 22:39 Відповісти
Я хренею от "Гуменюк закрылся в туалете"...
Забаррикидировался, или смущенные охранники не осмелились открыть силой дверку кабинки, которую Гуменюк закрыл из середины?
Это прям как Сашко Музыка застрелился из пистолета с наручниками на руках!
ОТ шо значит ненаказанные со времен Януковича мусора!
А где сейчас Аваков? У меня ощущение, что мусора все свои документы и опусы до сих пор ему на правку носят!
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29.07.2023 08:43 Відповісти
Нмає в Україні правоохоронної системи, вона методично зищувалась останні 4 роки Подивіться на дороги, тепер як і при Януковичі мусора бабло збирають
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05.07.2023 21:04 Відповісти
Пригадую, здається тоді в 2015 хотіли приєднати Лугандон до України і щоб той мав свою армію, свою міліцію, свої тюрьми і своїх народних депутатів в раді але утримувався за кошти України. Саме тому були великі протести атошників.
Він/вони не протестували проти зміни, а проти мати в складі України Московію в вигляді днр лнр.
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05.07.2023 21:06 Відповісти
Там було стільки "якщо", що голосування було формальне. Все було проголосовано, але ніякий лугандон не ввели. Тільки Зеленський захотів заглянути х-йлу і побіг виконувати умови, відводити війська, хотів навіть призначити вибори в ордло.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
5 рашен колона хотіла хведералізувати Україну за завданням путлєра і на виконання зрадницьких мінських договорняків. Завдяки герою Гуменюку у зрадників і ворожих агентів нічого не вийшло.
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06.07.2023 01:19 Відповісти
Хтось боявсь, що Гуменюк в залі суду роскаже багато незручних речей. Тому було вирішено інсценувати його замах на втечу і зрештою завершене самогубство. Підривали взривпакети, а вбили з табельної, гарантовано
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05.07.2023 21:22 Відповісти
Да ви що!А є якійсь докази,чи просто попіз...ть?
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05.07.2023 22:28 Відповісти
альтернативно-разумная сулима
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06.07.2023 00:13 Відповісти
Альтернативно кмітлива стефанія не втрималась. Мабуть це таки правда, що ботоферму Пригожина розігнали, а звичка залишилась
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06.07.2023 07:37 Відповісти
Я вот думаю, а если с фронта снимутся вооруженные отряды добровольцев и двинутся на Киев, чтоб разобраться с тем, что творится в киевских судах и в МО (по закупкам "яиц" и прочих тендерах, пока они проливают свою кровь на фронте), кто захочет их остановить? Никто!
Народ не выйдет защищать власть, которая запятнала себя мутными коррупционными схемами, странными "судами" и непривличению к уголовной ответвенности некоторых представителей из ЗЕ компашки (приближенных)!?
Не смотря на войну эту власть могут очень быстро скинуть и будут правы!
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05.07.2023 21:32 Відповісти
Заклики до повалення влади під час війни - робота на користь кацапського агресора. Ще в 14му - 15му лугандони закликали повернути українські ввйська на Київ - с тих пір почерк фсб не змвнився.
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05.07.2023 21:42 Відповісти
Я предупреждаю, что если так продолжится и не демонтировать эту коррупционную махину вместе с продажными судьями прокурорами и министрами (без всякой ответвенности, якобы они не в доле с подчиненными), то это сделают другие, грубой вооруженной силой, а не реформами!
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05.07.2023 21:49 Відповісти
не позорься кацапская ботяра ты все перепутал - сналачо твоей рашке писдец а потом уже и с зелеными яйцекрадами разберемся
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05.07.2023 21:53 Відповісти
Думаєте за зелених можливо виграти війну? Кажуть коней на переправі не міняють. Але що робити, якщо кінь троянський?

Дострокові, як на мене.
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06.07.2023 07:41 Відповісти
конечно возможно - зеленый торчки слава богу сами не воюют. но я бы не форсировал сроки - главное беречь солдат ЗСУ и уничтожать русню по тылам и пунткам сосредоточения
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06.07.2023 11:06 Відповісти
А почерк влади, яка прикриваючись війною чинить беспредел?
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05.07.2023 23:16 Відповісти
Це не українська, а ворожа, узурпаторська рашистська влада в Україні
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06.07.2023 01:22 Відповісти
не мечтай кацап епанный не будет такого сначала всю вашу падаль на фронте расхерачим
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05.07.2023 21:51 Відповісти
сам ты кацап, расхерачит русский мир давно пора было, но сначала одни воры были у власти, сейчас другие (а судьи и прокуроры все те же, еще со времен овоща)!
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05.07.2023 21:54 Відповісти
бред собачий ты кому претензии предьявляешь? ты украинец? нет тогда не позорься и не мели ерунды
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06.07.2023 11:08 Відповісти
Этот вариант отпадает, так как начнётся гражданская война. Ермак создал большую группу лояльных военнослужащих и нацгвардейцев. Это ставит под сомнение любую попытку переворота в стране, ибо при первой же попытке все гос. СМИ обвинят Порошенка и начнется месиво что выходка Пригожина покажется цветочками.
Я не защищаю и не поддерживаю не Порошенка ни Ермака, просто нужно признать что Ермак на время войны поставил пат всем своим потенциальным противникам (не без помощи других умных людей)
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05.07.2023 22:09 Відповісти
вважаєш, що воно вічне, бо партнер Буби найЗеличнішого?
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05.07.2023 23:26 Відповісти
Ну бред же....кинул гранату в полицейских и сам от нее погиб....бред...
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05.07.2023 21:40 Відповісти
Кинул гранату в полицейских и сам от нее погиб....полицейские живы....
БРЕД
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05.07.2023 21:41 Відповісти
Ну що? Нет человека, нет проблем? Якось все це виглядає нелогічно , зі сторони Гуменюка ! За то зрозуміть можна владу.. кінці в воду
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05.07.2023 21:43 Відповісти
Зелена влада вбила патріота. Горіть в пеклі, слуги урода
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05.07.2023 21:44 Відповісти
Призов зняти з фронту озброєні загони - це слова агента фсб.
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05.07.2023 21:46 Відповісти
Мутна історія. Нелогічна Хотіли би помститися чи прибрати підозрюваного, по тихому б придушили б в СІЗО, написали б серце не витримало, або ж наклав на себе руки. Сам підозрюваний би хотів втекти, ще безглуздіше, одними гранатами собі шлях до волі не прокладеш, дуже ненадійно та й скільки він би бігав на волі зараз 2023 рік навколо камери, блокпости, озброєні поліцейські, нацгвардійці, військові, ліси заміновані. Та і чи був він винен? На відео біля Верховної Ради тоді в 2015 гранату кидає чоловік з закритим обличчям в медичній масці. Звинуватити можна будь кого
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05.07.2023 21:54 Відповісти
Це усе дуже напоминає убивство Сашка Білого та Лісника, мусорською аваківською кодлою….
Але авакін до цього, ну просто ніякого відношення не має…
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05.07.2023 22:01 Відповісти
Отлично работает система. Человек находясь в следственном изоляторе (т.е. изолирован от общества, и от бытовых предметов), приехал через 8 лет в зал суда, с 2 взрывными устройствами? К конвоирам будут применены действия? кто то будет хоть для галочки раскручивать тему, что в следственном изоляторе идёт торговля взрывоопасными предметами, и оружием? Ведь ладно уже телефоны, наркотики, и прочие вещи. Но кто то же продал этому человеку, который обвиняется в действиях схожими с терроризмом, взрывоопасные предметы. Или же передал, но видимо за очень большой кусок сала
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05.07.2023 22:30 Відповісти
"Ото стільки років маринувати..." Представляю сколько бабла вытянули с него и его родствеников. Уверена что жена и родители в долги залезли по уши. Судьи, прокуроры, адвокаты, вертухаи превратил человека в "дойную корову". А знаете, вот не могу его клеймить и осуждать, да и восхищатся там нечем. Соглашусь с другими - это ОТЧАЯНИЕ! (состояние крайней безнадёжности)
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05.07.2023 23:08 Відповісти
Наскрізь собакоголова держава. Самі рефлекси і ніякого глузду.
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05.07.2023 23:48 Відповісти
Якась брехня! Вісім років сидів під слідством і хто йому приніс вибухівку в суд?
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05.07.2023 23:50 Відповісти
Згадав Сашка Білого...
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06.07.2023 00:07 Відповісти
ВІСІМ РОКІВ ПОПЕРДНЄ СЛІДСТВО І СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ???*********** портновський КПК.
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06.07.2023 00:33 Відповісти
як він це усе терпів 8 років?
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06.07.2023 08:29 Відповісти
Вонючее дело авакянцев и портновцев - "В результаті події було госпіталізовано 141 людину, з них 131 - міліціонери та гвардійці."
Вы только вдумайтесь - от гранаты потерпевших больше чем от Искандера! И как в "демократической" стране следствие может превратиться в пожизненное заключение? Чтобы потом получить кривую улыбочку извинения от чиновника, с которым, как говориться противно на одном гектаре вместе срать сесть...
Все эти юрызды харьковские и одесские - самый большой тормоз Украины на пути в счастливое будущее!
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06.07.2023 08:35 Відповісти
А если бы вместо "минских договорняков" Путин попёр на Киев в 2015 году - чем бы это кончилось тогда?
"патриоты", мать вашу.....
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06.07.2023 10:38 Відповісти
Підозрюваному в тероризмі в суді обирали запобіжний захід (наче можуть бути варіанти?) Та ще й не обшукали. Слабоумні. І за що тільки сотні тисяч в місяць отримують та ще і хабарі.
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06.07.2023 10:47 Відповісти
Як Можна вірити цьому Клименко? Коли він другий рік навмисно, приховуе достовірно відомих йому, перевертнів і зрадників в поліції Дніпра. А на всі повідомлення ветеранів МВС. Завжди пише одні дурні відписки. То на чиему він боці?
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12.07.2023 15:52 Відповісти
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