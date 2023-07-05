Гуменюк загинув, попередньо, підірвавши себе, - Клименко про вибухи в Шевченківському райсуді. ВIДЕО

Попередньо, Ігор Гуменюк у будівлі Шевченківського райсуду намагався здійснити втечу.

Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Пан, попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовця НГУ. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. 8 років це вже триває. Після цього засідання, за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері та викинув по караулу вибуховий якийсь пристрій.

Після цього таких вибухів скоріш за все було 2, попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду, працівники конвою його зупинили постріллом в повітря. Він забарикадувався у приміщенні, після цього працівники КОРД намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Намагалися провести переговори, він не йшов на контакт. Після цього, як було деблоковано двері, ще один небезпечний предмет було кинуто в працівників поліції. Їхнє життя врятували щити, які були перед ними", - сказав він.

Правоохоронці дістали поранення нижніх кінцівок. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Сам, попередньо, Гуменюк, загинув від вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки", - додав Клименко.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

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