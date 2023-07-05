Гуменюк загинув, попередньо, підірвавши себе, - Клименко про вибухи в Шевченківському райсуді. ВIДЕО
Попередньо, Ігор Гуменюк у будівлі Шевченківського райсуду намагався здійснити втечу.
Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Пан, попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовця НГУ. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. 8 років це вже триває. Після цього засідання, за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері та викинув по караулу вибуховий якийсь пристрій.
Після цього таких вибухів скоріш за все було 2, попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду, працівники конвою його зупинили постріллом в повітря. Він забарикадувався у приміщенні, після цього працівники КОРД намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Намагалися провести переговори, він не йшов на контакт. Після цього, як було деблоковано двері, ще один небезпечний предмет було кинуто в працівників поліції. Їхнє життя врятували щити, які були перед ними", - сказав він.
Правоохоронці дістали поранення нижніх кінцівок. Їхньому життю нічого не загрожує.
"Сам, попередньо, Гуменюк, загинув від вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки", - додав Клименко.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.
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Його вбили !
Не так давно він просився на волю , щоби йти воювати , але
суд його не відпустив , от увірвався терпець у хлопця !!
Там купа свідків, камер, і т.п. в решті решт будемо знати що до чого.
Чи українську не розумієте, бо козлячою пишите?
"І те що «слідство» тривало 8 років, говорить про те що доказів проти ньогоне було" --- в мировой практике есть преценденты когда следствие длилось в разы больше чем 8 лет и подозреваемые все это время были под следствием
Згідно "сухих" даних - загинула невинна людина, виновність якої слідство і суд не могли довести 8 років! Зараз будуть наступне десятиріччя доводити що йому тюремні таграни по крупицях за 8 років нанесли вибухівкт...
То, что неизвестные взрывные устройства в мусоров и судей кидал Гуменюк еще ни одним судом не доказано, поэтому тебя можно привлечь сразу за клевету. Но ты не тупой - ты из обоймы, которые сразу обсирают все что можно и как можно больше, и пока жертва отмывается вы хватаете все, что можно унести. Микромародеры общественной нравственности - портновские ***************!
спільники , але знайти їх буде не так легко !
висрати: "може якби Польщі допомогали проти Рейху, то і ДСВ не було б"?????????
А то шо у Сраліна було техніки наклепано, як у всієї решти світу(крім кораблів), то наш "Док" якось "забув".
реально всі хто родом з совка, це ..... ну шо там - тобі Антиколорадос 8 років пише про все це, а ти таке видаєш. Ага, війни б не було, Сралін би розплакався шо Польща відбросила Вермахт, і - погнав би танчики на сибір картошку і лимони саджати.
тьху!
Після цього засідання, за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті.
Після цього таких вибухів скоріш за все було 2, попередньо. Після цього він намагався... після цього працівники КОРД намагалися ... Намагалися провести переговори, ... Після цього, як було деблоковано двері, ще один небезпечний предмет було кинуто... "Сам, попередньо, Гуменюк, загинув... Джерело:
Якщо це пряма мова то глава МВС Ігор Клименко, підбирався під стать розвитку, ерудованого поліглота та лідора наріту.
Забаррикидировался, или смущенные охранники не осмелились открыть силой дверку кабинки, которую Гуменюк закрыл из середины?
Это прям как Сашко Музыка застрелился из пистолета с наручниками на руках!
ОТ шо значит ненаказанные со времен Януковича мусора!
А где сейчас Аваков? У меня ощущение, что мусора все свои документы и опусы до сих пор ему на правку носят!
Він/вони не протестували проти зміни, а проти мати в складі України Московію в вигляді днр лнр.
Народ не выйдет защищать власть, которая запятнала себя мутными коррупционными схемами, странными "судами" и непривличению к уголовной ответвенности некоторых представителей из ЗЕ компашки (приближенных)!?
Не смотря на войну эту власть могут очень быстро скинуть и будут правы!
Дострокові, як на мене.
Я не защищаю и не поддерживаю не Порошенка ни Ермака, просто нужно признать что Ермак на время войны поставил пат всем своим потенциальным противникам (не без помощи других умных людей)
БРЕД
Але авакін до цього, ну просто ніякого відношення не має…
Вы только вдумайтесь - от гранаты потерпевших больше чем от Искандера! И как в "демократической" стране следствие может превратиться в пожизненное заключение? Чтобы потом получить кривую улыбочку извинения от чиновника, с которым, как говориться противно на одном гектаре вместе срать сесть...
Все эти юрызды харьковские и одесские - самый большой тормоз Украины на пути в счастливое будущее!
"патриоты", мать вашу.....