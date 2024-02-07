Посилення ППО, підвищення далекобійних можливостей та максимальні системні втрати РФ, - Зеленський про головні завдання в цьому році. ВIДЕО
Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 714-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Наші воїни, наші бойові бригади. Сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду. Це Авдіївський напрямок. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість. Мар’їнський напрямок - 79-та окрема бригада ДШВ. Дякую! Бахмутський напрямок - 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" - молодці, воїни! Сіверський напрямок - 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую всім вам, воїни, за вашу міцність! І, звичайно, наші артилеристи - 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність!
Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, хто захищає українське небо, хто захищає для України безпеку в Чорному морі. Дякую всім, хто допомагає нам! І кожному, кожній, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти й досягти своїх власних цілей у війні.
Можемо перемогти - мусимо перемогти!
Слава Україні!", - сказав Зеленський.
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Давайте підкоректуєм гасло: зе йди в сраку, іди нах#й!
- третій майдан це маскавіти арганізовують , вон сколько автозаків закупив вмістом допомоги на фронт,
Янукович, Чаушеску, Хусейн всі вони теж думали що боги (
А контранступление уже закончилось?
Тепер наші родини змушені виїжджати на окуповані , там нам дадуть аусвайси, погонять на "вибори пу",
дітей промиють пропагандою -
це такий подарунок ларьочника з ОПи на роковини кривавої війни,
соупадєніє?
Але ж сьогодні 07.02.2024, 714 доба війни,
55 діб - до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Тому йому і пишуть, під кінець… а він глаголить, без пояснення, чому не робив це раніше !! ДОЗ, ракетні програми, СТУГНИ ….
У Генпрокурора це краще знають, ст.28 ККУ !
Тільки ця псина за 5 років такий бардак створила, що просто мама не горюй.
@oUqXP4RXQRmPtlw
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2 год
Нардеп Слуга народу Богдан Торохтій задекларував, що під час повномасштабного вторгнення він придбав 2 елітних автомобілі Mercedes G400 за 10000 грн кожний.
При цьому ринкова вартість таких автомобілів 150000 доларів.
атвЄтка
Потужна.......
цуки - депутати, ВИ КОЛИ ПОВЕРНЕТЕ НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ? Дайте людям мати авто по европейським цінам . Досить АВТОБАРИГАМ заробляти на українцях ‼️‼️
Мільярд дерев 4 тис дол зарплата вчителів закінчити війну мільйон дронів в 2024 роціщо цей балабол ще придумає?
Тварина - скільки людей із-за тебе загинуло.
Соромно чи страшно, що нах пошлють?