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Новини Відео Війна
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Посилення ППО, підвищення далекобійних можливостей та максимальні системні втрати РФ, - Зеленський про головні завдання в цьому році. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 714-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подякував за активну допомогу і зміцнення Сил оборони, - Зеленський зустрівся із головою Народних зборів Болгарії Желязковим. ФОТО

"Наші воїни, наші бойові бригади. Сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду. Це Авдіївський напрямок. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість. Мар’їнський напрямок - 79-та окрема бригада ДШВ. Дякую! Бахмутський напрямок - 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" - молодці, воїни! Сіверський напрямок - 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую всім вам, воїни, за вашу міцність! І, звичайно, наші артилеристи - 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність!

Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, хто захищає українське небо, хто захищає для України безпеку в Чорному морі. Дякую всім, хто допомагає нам! І кожному, кожній, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти й досягти своїх власних цілей у війні.

Можемо перемогти - мусимо перемогти!
Слава Україні!", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+50
Зеленський йди у відставку - врятуй Україну
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07.02.2024 21:42
+42
«Наше завдання цього року…» - 20 травня на вихід….)
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07.02.2024 21:45
+24
Коли ж це безталанне чмо навіки стулить свою смердючу пельку???
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07.02.2024 21:46
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Зеленський йди у відставку - врятуй Україну
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07.02.2024 21:42 Відповісти
Ставити рядом зеленський і Україна занадно принизливо для України.
Давайте підкоректуєм гасло: зе йди в сраку, іди нах#й!
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07.02.2024 22:10 Відповісти
Язиком працювати він вміє, а ********** шукати - з цим біда - мозок не працює в цьому напрямку
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08.02.2024 05:17 Відповісти
да он и языком нихера не умеет без суфлера . надо чтобы ВР запретила вовочке давать интервью западным телеканалам и газетам . у вовы язык сам по себе а мозги отдельно . Два года нас кроют ракеты ***** . а вова ****** в интервью что ***** наверно не знает что эти ракеты убивают мирных людей . ну если у тебя есть мозги ну подумай ***** что ты говориш .И эти долбоебы на западе сравнивают вову и УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЯ . Вы себе можете представить когда гитлер уничтожал бомбежками и ракетами фау города Британии чтобы ЧЕРЧИЛЬ сказал что гитлер наверно не знает сколько мирных людей гибнет каждый день от бомб и ракет в лондоне манчестере бирмингеме
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08.02.2024 06:52 Відповісти
о, а ось "атвєтка" за сьогодні падлєтєла.... Патужна .
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07.02.2024 21:42 Відповісти
Нікчема фсбешна.
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07.02.2024 21:44 Відповісти
Та він зрадник на волонтерських засадах, бо ФСБ в агенти наркоманів не беруть!
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07.02.2024 22:06 Відповісти
Коротишка , постійно з гори бреше і думає ,украінчіки мурахи , вірять ЗРАДНИКУі МАРОДЕРУ на крові?ЯКИЙ , ще рік ,тобі 2 місяці і ВСЬО ! Ст 111
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07.02.2024 23:51 Відповісти
«Наше завдання цього року…» - 20 травня на вихід….)
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07.02.2024 21:45 Відповісти
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:50 Відповісти
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:51 Відповісти
Не на вихід, а на вхід... в буцигарню!!!
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07.02.2024 21:54 Відповісти
Хлопці, не сперечайтесь, нумо по порядку - спочатку вихід, і тут же вхід до буцегарні!
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07.02.2024 21:59 Відповісти
Що ви що ви !
- третій майдан це маскавіти арганізовують , вон сколько автозаків закупив вмістом допомоги на фронт,
Янукович, Чаушеску, Хусейн всі вони теж думали що боги (
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08.02.2024 07:44 Відповісти
Мамкін стратег...
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Коли ж це безталанне чмо навіки стулить свою смердючу пельку???
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Значит сидеть, терпеть,заклыкаты
А контранступление уже закончилось?
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Що би ти не ****** зе а Залужний всеодно номер 1.
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07.02.2024 21:47 Відповісти
Ці покидьки закривають програму допомоги ВПО, якісь крихти, що допомагали винаймати хоч щось для проживання(
Тепер наші родини змушені виїжджати на окуповані , там нам дадуть аусвайси, погонять на "вибори пу",
дітей промиють пропагандою -
це такий подарунок ларьочника з ОПи на роковини кривавої війни,
соупадєніє?
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07.02.2024 21:47 Відповісти
тим часом ми, крок за кроком, битва за битвою, вiступаємо на полi бою - на багатьох дiлянках просто нема чим їх стримувати... вiн свого добився. а нам всiм - черговий гундосик.
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07.02.2024 21:48 Відповісти
З 2019 року до такого воно і не додумалося!!
Але ж сьогодні 07.‎02.‎2024, 714 доба війни,

55 діб - до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Тому йому і пишуть, під кінець… а він глаголить, без пояснення, чому не робив це раніше !! ДОЗ, ракетні програми, СТУГНИ ….
У Генпрокурора це краще знають, ст.28 ККУ !
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07.02.2024 21:49 Відповісти
І цьому всьому дуже заважає Залужний?
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07.02.2024 21:50 Відповісти
Ага, для цього треба звільнити військове керівництво, яке не допустило повної окупації, очистило від загарбників половину територій й влаштувати в Генштабі 95-й квартал. Єрмак може й ЗСУ керувати разом із Шурмою й Татаровим.
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07.02.2024 21:51 Відповісти
стратеХ...
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07.02.2024 21:53 Відповісти
Давайте скажем просто ху#ло!
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07.02.2024 22:04 Відповісти
Нєа, ху#лятко
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07.02.2024 22:39 Відповісти
Бла-бла-бла
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07.02.2024 21:56 Відповісти
А наше завдання - дати копняка безтолковому ішаку. І чим скоріше тим краще для країни. Тупорилий ішак - це баласт, якого треба якимось чином позбутись.
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07.02.2024 21:57 Відповісти
Ну що ж ви плутаєте рило зейла з інтелігентним обличчям віслюка
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07.02.2024 22:03 Відповісти
Як би ото дотягнутися до його горлянки і врятувати від буцегарні.
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07.02.2024 21:57 Відповісти
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07.02.2024 21:58 Відповісти
Давлят - нема в нас достатньо зброі шоб відбитися
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07.02.2024 22:00 Відповісти
За кількістю подяк на хвилину він зараз собачку нагадує, що на бардачку в авто сидить і головою ківає під час руху.
Тільки ця псина за 5 років такий бардак створила, що просто мама не горюй.
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07.02.2024 22:00 Відповісти
Браслети свої з іменами полонених куди подів атєц_нації ?

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07.02.2024 22:01 Відповісти
Поки що, максимальних системних втрат від твоєї діяльноті зазнає саме Україна. І кінця-краю цьому жаху не проглядається...
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07.02.2024 22:03 Відповісти
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07.02.2024 22:05 Відповісти
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
2 год
Нардеп Слуга народу Богдан Торохтій задекларував, що під час повномасштабного вторгнення він придбав 2 елітних автомобілі Mercedes G400 за 10000 грн кожний.
При цьому ринкова вартість таких автомобілів 150000 доларів.
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07.02.2024 22:08 Відповісти
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07.02.2024 22:09 Відповісти
POTUZHNA
атвЄтка
Потужна.......
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07.02.2024 22:10 Відповісти
Зеленський правильно розуміє завдання на цей рік. Чому ж він нічого не робить для виконання цих завдань? А якщо і робить, то так недолуго. Невже такий криворукий і тупоголовий?
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07.02.2024 22:13 Відповісти
Хто поклав лапу на тему дронів? Якусь жінку поставили керувати , замість досвідчених спеців. БЛИН, кожна влада робить з чогось монополію для себе, коханих
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07.02.2024 22:15 Відповісти
О така мала зелена падлюка, а загубить всю країну.
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07.02.2024 22:16 Відповісти
Шоб тобі повилазило. Потужно повилазило.
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07.02.2024 22:21 Відповісти
Ракетна атака на Київщину: постраждали 3 людини, пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 автоДжерело:

цуки - депутати, ВИ КОЛИ ПОВЕРНЕТЕ НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ ? Дайте людям мати авто по европейським цінам . Досить АВТОБАРИГАМ заробляти на українцях ‼️‼️
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07.02.2024 22:27 Відповісти
Почекай. Бабла не вистачає. Зараз там як придумають де його взяти- не до тачок буде...
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07.02.2024 22:37 Відповісти
Що ж це за українці з яких не лупити три шкури ?!
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08.02.2024 07:36 Відповісти
УРЯД НАЦіОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ - посилить державу, суспільство та можливо збереже тобі життя і всім…!!!!
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07.02.2024 22:31 Відповісти
Скільки можна брехати і погрожувати? Чим ти збираєшся завдавати системних втрат ворогу, асфальтом? Там де ти - там повний завал. Не чіпай хоч Головнокомандувача, хай воює тим, що є. Це остання довіра людей з твоєї команди.
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07.02.2024 22:35 Відповісти
Евровидение готовит рояль для Зе.
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07.02.2024 22:35 Відповісти
Мільярд дерев
4 тис дол зарплата вчителів
закінчити війну
мільйон дронів в 2024 році
що цей балабол ще придумає?
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07.02.2024 22:39 Відповісти
завдасть втрати ращці хером по піаніну
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07.02.2024 22:45 Відповісти
Якщо в Україні відбудеться системна втрата "зезедента",то таку системну втрату вже варто вважати непоганим прибутком для України і її народу
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07.02.2024 22:57 Відповісти
А як же "2023 - рік перемоги"? А тепер 2024 шоб лиш патєрпєть і не здохнути? Нормально, нормально...
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07.02.2024 23:00 Відповісти
Ходить по хатам чорний призєдєнь і роздає чорні причорні шашличкі )))
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08.02.2024 07:32 Відповісти
Зелений - закопайся сам. Будь хоч шреком а не жабою.
Тварина - скільки людей із-за тебе загинуло.
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07.02.2024 23:00 Відповісти
Жодного коментаря на підтримку Стюарта від його фанів.

Соромно чи страшно, що нах пошлють?
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07.02.2024 23:21 Відповісти
вони тут не читають, вони срещенка і абдристовича слухають
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07.02.2024 23:28 Відповісти
А що з завдань попереднього року ЗЄ виконав?
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08.02.2024 00:11 Відповісти
******* на форумах) який це зепідор, у Вас тільки на це вистачачає яїць) Ви все чекаєте коли Ми повернемося і п порядки наведемо) Открию Вам прикол) Ми можемо не повернутися, поки Ви ***** не робете) ДУМАЙТЕ)
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08.02.2024 00:14 Відповісти
Закликаю тебе яйцями по 17 - ВЕРНИСЬ.
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08.02.2024 07:30 Відповісти
Коли я повернуся, я вставою свою подружгу м4 а2 в твій шоколалний глаз) Чекай)
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08.02.2024 21:47 Відповісти
Коли ти падло зеленське передоз зловиш...? Чим скоріше ти 🤡 здохнеш тим більше українського життя збережеться !
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08.02.2024 00:14 Відповісти
По більший мірі звиздять ті, хто цього під.ра не вибирав ! А ті хто вибрав , то виїхали за кордон , так і тут топлять за те чмо 🤡 ...треба повернути їх ,хто за 🤡 до України ! Суки вибрали війну ...замість Миру аби не Порох ! прокляті потвори !
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08.02.2024 00:21 Відповісти
В цьому році? А ти не *****, поц?
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08.02.2024 00:28 Відповісти
Яке воно кончене!
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08.02.2024 00:44 Відповісти
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08.02.2024 00:49 Відповісти
Ни про незаконную слежку за журналистами, ни про антиконституционный законопроект о мобилизации...., пронюханный трижды уклонист и сцыкун который боится брать на себя ответственность за свои действия и бездействия...., хотя о чем это я... , перед 24 февраля зеленый обещал шашлыки, а Байден все нагнетал, ведь наше СБУ лучше знало что и как делать
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08.02.2024 01:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G1Jng5-mY-o Це ще пізній Кучма, чи вже ранній Янукович?
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08.02.2024 04:51 Відповісти
Закупка автозаків - концепція перемоги
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08.02.2024 07:28 Відповісти
і що цей відеогундос для цього пропонує зробити? збільшити податки і далі звинувачувати всіх у тому, що в ЗСУ немає снарядів, ракет, зброї?
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08.02.2024 07:43 Відповісти
Сволото ********!
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08.02.2024 08:56 Відповісти
проблема зеленського відсутність довіри уже не тільки українців , партнерів та ЗСУ але й тих зелебобіків що за нього голосували , втратити довіру легко ,а от повернути та відмитись від корупційного бруду практично нереально в сьогоднішніх умовах і вихід у нього один - про це ще на початку сказав Степан Ількович
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08.02.2024 09:09 Відповісти
Можливо головним завданням для України і українців буде позбавитись одного криворагульного і 5-7 детективних менеджерів? Бо все вказує на те що Україна не переживе 24 року
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08.02.2024 12:32 Відповісти
 
 