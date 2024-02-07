Посилення ППО, підвищення далекобійних можливостей та максимальні системні втрати РФ, - Зеленський про головні завдання в цьому році. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 714-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подякував за активну допомогу і зміцнення Сил оборони, - Зеленський зустрівся із головою Народних зборів Болгарії Желязковим. ФОТО

"Наші воїни, наші бойові бригади. Сьогодні є за що відзначити 47-му окрему механізовану бригаду. Це Авдіївський напрямок. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість. Мар’їнський напрямок - 79-та окрема бригада ДШВ. Дякую! Бахмутський напрямок - 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" - молодці, воїни! Сіверський напрямок - 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи та 81-ша окрема аеромобільна бригада. Дякую всім вам, воїни, за вашу міцність! І, звичайно, наші артилеристи - 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую за влучність!



Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, хто захищає українське небо, хто захищає для України безпеку в Чорному морі. Дякую всім, хто допомагає нам! І кожному, кожній, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти й досягти своїх власних цілей у війні.



Можемо перемогти - мусимо перемогти!

Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Читайте також: Відбулась зустріч Зеленського та Борреля