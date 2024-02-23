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ВАКС обирає запобіжний захід Пашинському. ВIДЕО

Сьогодні, 23 лютого, Вищий антикорупційний суд продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1955) запобіжний захід (489)


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Топ коментарі
+23
Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.
https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html



Згадаймо як АКБ ЛУЧ закривала ЗЕблдота
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23.02.2024 13:28
+18
Параша обирає запобіжний захід Украине.
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23.02.2024 13:28
+16
Вкраїнчики зараз аплодуватимуть...
Шиємо справу черговому "розбійнику".
Гад такий, нєт, шоб на яйцях барижить, як "правільні"
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23.02.2024 13:29
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Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.
https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html



Згадаймо як АКБ ЛУЧ закривала ЗЕблдота
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23.02.2024 13:28 Відповісти
Приклад з КБ ЛУЧ - МАРОДЕРИ ЗНАЮТЬ ЩО РОБИЛИ Й РОБЛЯТЬ . Саботують перемогуа, мародерство - то дозвіл Кремля на самоукупаємасть ( заробіток зрадникам)
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23.02.2024 13:31 Відповісти
Спочатку треба найти у нього 100 тон нафти в дивані, а потім заводити діло. У зебариг знаходять повні дивани баксів і вони собі гуляють і ніхто їх не садить, Як патріот так повинен сидіти, бо зеля оманський?
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23.02.2024 14:39 Відповісти
бо в них все в офшорах й туди не дібратися- Швець. каже там вже ФБР на стрьомні чекає на мародерню
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23.02.2024 14:59 Відповісти
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23.02.2024 19:20 Відповісти
Параша обирає запобіжний захід Украине.
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23.02.2024 13:28 Відповісти
Ага! Це кацапи заохочували його з бізнес-партнером красти нафтопродукти!
Читайте уважно:
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/13/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-biznesmena-tyshhenka-spravi-eksnardepa-pashynskoho#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,363%2C36%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8 https://www.slovoidilo.ua/2024/02/13/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-biznesmena-tyshhenka-spravi-eksnardepa-pashynskoho#:~:text=Застосувати%20до%20підозрюваного%20Сергія%20Тищенка,363%2C36%20млн%20грн%20застави .
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23.02.2024 14:00 Відповісти
Лучше сравнить его грешки с многомиллиардным воровством от парашного зебилья.
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23.02.2024 16:16 Відповісти
Якщо перерахувати по курсу 2014 р., то сума вкраденого - більше мільярда гривень....
П.С.
Ви пропонуєте не чіпати тих, хто вкрад меньше других ?
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23.02.2024 16:30 Відповісти
Я предлагаю начать с тех, кто больше украл. Доказано, что зеБеня сп#здил из Привата как минимум 5,5 млрд. долларов и отмыл грязных денег (в т.ч. парашных) через филиал Привата на Кипре на несколько сотен миллиардов долларов. Но зеБеня под видом "следственного изолятора СБУ" сидит в Буковеле, а Пашинский в тюрьме.
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23.02.2024 16:48 Відповісти
Вкраїнчики зараз аплодуватимуть...
Шиємо справу черговому "розбійнику".
Гад такий, нєт, шоб на яйцях барижить, як "правільні"
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23.02.2024 13:29 Відповісти
з яйцями - все чисто (с)
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23.02.2024 16:34 Відповісти
зелебоби починайте гавкати - порохфсьоукрал, пашинскийфсьоукрал, кровавийпасторфсьопросрал
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23.02.2024 13:29 Відповісти
На фоні зриву мобілізації, вова готує країну до свого обнулення - встигнути б тільки встигнути . З 16 генералами команди Залужного палучілась, ПАШЛІ ДАЛЄЄ
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23.02.2024 13:34 Відповісти
Ось саме Пашинський їм в ... вперся!!! До пики татарова питань нема!!!
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23.02.2024 13:37 Відповісти
Чому сцяні набу та назк не розкривають справу про чорний експорт зерна та мільярдні неповернення валютної виручки ? Тому що охвіс препіздента в долі, а Україна мусить клянчити допомогу бо мародери розікрали ????
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23.02.2024 13:42 Відповісти
Щось там сильно смердить кремлівським замовленням. Зєля всі 5 років тільки гадить Україні, а може і набагато довше.

Зєлю геть. Дострокові
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23.02.2024 13:44 Відповісти
Ви уважно слухайте і аналізуйте!
Гроші від продажу ПММ - вкрали, той хто крав мав прямий зв'язок з Пашинським, податкові накладні від ДП, фірм-прокладок реєструвались з одної ай-пі адреси офісу компанії "Фактор" С.Тищенка -бизнес партнера Пашинського....
Є записи розмов, експертизи, свідчення підставних особ фірм-прокладок та інше...
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23.02.2024 13:52 Відповісти
вы слушатель судей и дебиломарафона, мы правильно поняли?
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23.02.2024 14:33 Відповісти
Ну так візьми сам уважно аналізуй. Є хоч один доказ того, що Пашинський привласнив якусь частку цих грошей? Ти взагалі в курсі, що ці тонни були викачані з Лисичанського НПЗ? Якраз перед тим, як його захопили сєпари. Далі, нафту продали на один із вітчизняних НПЗ, як кажуть в НАБУ, по ну дуже низьким цінам. Який? І тут вах...вах. Виявляється, що у 2014 році Одеський НПЗ належав тому ж самому Курченку, Херсонський ВОГа не працював в той час, Надвірна і Кременчуг контролювались Ігорем Валерійовичем. А ну проаналізуй, кому дісталась та нафта ну по дуже смішним цінам.
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23.02.2024 17:53 Відповісти
І як ви плануєте їх проводити?
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23.02.2024 14:23 Відповісти
А нагадайте-но усім нам, дострокович, на весняних виборах-19 ви на чию користь працювали?
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23.02.2024 19:35 Відповісти
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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23.02.2024 13:50 Відповісти
Рано чи пізно за все прийдеться відповідати і Пашинскому, і Порошенку з Яценюком. Та ген. плокулолу Луценку який продав всі справи Майдану. За все відповісте іуди. З рештою дійде час до продажних журналюг, чи не так пане Бутусов?
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23.02.2024 14:17 Відповісти
резников-соколов, вы за кого голосовали?
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23.02.2024 14:48 Відповісти
Так-так, сьогоднішнє. Дійде час і до продажних. І до продажних коментаторів також.
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23.02.2024 19:37 Відповісти
А до зе-шобли дійде черга?! Чи "не на часі", курво zeлена?!
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23.02.2024 19:58 Відповісти
Мазепу відстояли - може час вже об"явити ОПі ультиматум?
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23.02.2024 14:58 Відповісти
Зеленський у 2024 році, воює з пашинським…, через майно ригоАНАЛА курчннка, що утік з України у 2014 році…
Невже, микіла азіров, дав команду через сівковича, отому козирю???
Генпрокурор мовчить, витріщивши очі… Портнов, сміється..
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23.02.2024 15:27 Відповісти
Не пишіть дурню! Не Зеленський, а НАБУ відкрило провадження по факту крадіжки пального Курченка, яке не передали ні державі, ні армії, а продали через структури С.Тищенка - бізнес-партнера Пашинського !
Гроші і пальне зникли! Пальне/гроші ні бюджет, ні армія не отримали!!!
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23.02.2024 15:36 Відповісти
Тоді, це приклад з найдовших слідчих дій в Україні за 30 років, та професійної роботи, цілих сімейних династій, прокурорських з адвокатськими ???
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23.02.2024 15:41 Відповісти
Там правоохоронці частину матеріалів сховали від НАБУ та не віддавали.
Їх відновлювали і шукали, тому так довго справа розглядається.
Бізнес-партера Пашинського С.Тищенка вже арештували, застава 363 млн.грн.
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23.02.2024 15:48 Відповісти
"Там правоохоронці частину матеріалів сховали від НАБУ та не віддавали."
Тема для зомбімарафона, бо кожна думаюча людина розуміє, що це фуфло.
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23.02.2024 18:45 Відповісти
..в Україні нема правосуддя - є елітне бл.дство
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23.02.2024 16:21 Відповісти
НАБУ та СБУ повідомили, що, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....
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23.02.2024 16:28 Відповісти
курченко, головний свідок, в Вищому антикорупційному суді був присутній?
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23.02.2024 16:29 Відповісти
Шапіто...
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23.02.2024 18:12 Відповісти
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23.02.2024 18:24 Відповісти
Я ж казав, що не встигнуть.....
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23.02.2024 18:52 Відповісти
 
 