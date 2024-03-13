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Бійці батальйону ім. Коцюбайла ліквідували сімох окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" із 67-ї ОМБр за допомогою дронів "Дикі шершні" ліквідували сімох о купантів.

Дивіться: Військова контррозвідка СБУ працює в тилу ворога дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві "буханки", кулемет "Утьос" та позицію ворожих операторів БПЛА знищили контррозвідники у тилу ворога за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4844) 67 ОМБр (19) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Добігались - якісь неблагодарні - хотя би хтось подякував за влучні скиди
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13.03.2024 13:59 Відповісти
Імузон бадьоий, і кацапурам "весело"
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13.03.2024 13:59 Відповісти
Красунчики зі всіх курників пєтухів вибили.
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13.03.2024 14:00 Відповісти
красави!!!
люблю дивитися як дохнуть орки
а ще більше коли вони здихають повільно як той що горить і коверає рукою
дуже люблю важку музику
але вона тут недоречна.
Слава ЗСУ!!!!
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13.03.2024 14:16 Відповісти
гуд джоб. Скинув трошки на продовження...
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13.03.2024 14:17 Відповісти
ці недоумки повні кишені конфеті з собою таскають? виглядає гарно.
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13.03.2024 14:27 Відповісти
Не "Дикі шершні",а "Дике поле".
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13.03.2024 15:13 Відповісти
Гарне включення нижньої підсвітки.
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13.03.2024 17:28 Відповісти
 
 