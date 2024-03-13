Бійці батальйону ім. Коцюбайла ліквідували сімох окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" із 67-ї ОМБр за допомогою дронів "Дикі шершні" ліквідували сімох о купантів.
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люблю дивитися як дохнуть орки
а ще більше коли вони здихають повільно як той що горить і коверає рукою
дуже люблю важку музику
але вона тут недоречна.
Слава ЗСУ!!!!