У Калузі заявили про атаку дронів на НПЗ. ВIДЕО

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Близько 3 години ночі місцеві мешканці повідомили, що у районі НПЗ "Перший завод" виникла масштабна пожежа.

"По Калузькому НПЗ вдарили українські безпілотники - пожежу локалізовано, жертв немає", - згодом прокоментували ситуацію у Єдиній черговій диспетчерській службі Дзержинського району Калузької області.

Нагадаємо, це вже не перша атака безпілотників на цей завод. У ніч проти 15 березня безпілотники вже атакували цей НПЗ. Тоді також зайнялася пожежа. Обладнання заводу зазнало пошкоджень.

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