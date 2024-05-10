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У Калузі заявили про атаку дронів на НПЗ. ВIДЕО

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Близько 3 години ночі місцеві мешканці повідомили, що у районі НПЗ "Перший завод" виникла масштабна пожежа.

"По Калузькому НПЗ вдарили українські безпілотники - пожежу локалізовано, жертв немає",  - згодом прокоментували ситуацію у Єдиній черговій диспетчерській службі Дзержинського району Калузької області.

Нагадаємо, це вже не перша атака безпілотників на цей завод. У ніч проти 15 березня безпілотники вже атакували цей НПЗ. Тоді також зайнялася пожежа. Обладнання заводу зазнало пошкоджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували НПЗ "Газпрому" у Башкортостані та нафтобази в Анапі (оновлено)

Автор: 

НПЗ (588) росія (65146) дрони (4695)


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Топ коментарі
+36
Благодатний вогонь на кацапію сходить майже щоденно.
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10.05.2024 06:39
+21
Специалисты массово увольняются с российских НПЗ, кругом появляются объявления о наборе новых.
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10.05.2024 06:43
+14
Азіров родом з Калуги.
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10.05.2024 06:44
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Благодатний вогонь на кацапію сходить майже щоденно.
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10.05.2024 06:39 Відповісти
А картєчью з мисливських рушниць мацкалі дрони збивати не пробували?
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10.05.2024 07:06 Відповісти
То ж не мавік якийсь, спробуй ту дуру, яка в Татарстані пролітала дробью збити.
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10.05.2024 07:39 Відповісти
Я сміюся.
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10.05.2024 08:32 Відповісти
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10.05.2024 09:57 Відповісти
Похоже на сбитый БПЛА, значит не засчитают
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10.05.2024 09:20 Відповісти
Специалисты массово увольняются с российских НПЗ, кругом появляются объявления о наборе новых.
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10.05.2024 06:43 Відповісти
Доброго ранку.
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10.05.2024 06:43 Відповісти
Азіров родом з Калуги.
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10.05.2024 06:44 Відповісти
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10.05.2024 06:46 Відповісти
Він і задонатив на ці дрони.
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10.05.2024 07:28 Відповісти
Цікаво - звідки сирський?
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10.05.2024 08:55 Відповісти
Владімірскій централ вєтєр сєверний.
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10.05.2024 09:05 Відповісти
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ).
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10.05.2024 10:10 Відповісти
https://t.me/Crimeanwind/58893 "А.уеть, всьо-таки папали!"
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10.05.2024 07:05 Відповісти
....фсьо-такі
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10.05.2024 07:13 Відповісти
- Падажди, Вася. мы же истчо раша тудей не прочитали, может там скажут, что не попали, а это усе ипсо бандеровское. Еще и посадить могут, за просмотр бандеровской пропаганды
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10.05.2024 07:35 Відповісти
ты гори костер гори
смолы пешлые вори
пусть из нашего котла
по стволам пойдёт смола

гори гори ясно чтобы не погасло
догаряй костёр до тла
будет ветер и залах
разлетайся сильный вихрь

Исполняется в лаптях, косоворотках и хороводе с медведями
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10.05.2024 07:33 Відповісти
Це ж скіко бабла у тієї Куєк?
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10.05.2024 07:39 Відповісти
Щоб не було атак дронів, НПЗ можна підпалювати самостійно - навіть рішенням мерії.
Тоді не прилетить.
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10.05.2024 08:06 Відповісти
Бйотса в тєснай пєчурке агонь
На палєн'ях смала как слєза )))
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10.05.2024 08:09 Відповісти
Огонь - Лазо.
Смола - Слеза.
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10.05.2024 10:12 Відповісти
лучше бы по базам запусков ракет и Шапедов били
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10.05.2024 08:11 Відповісти
Баз запусків не існує. Пускова відстрілялась з будь-якої точки та поїхала. Літак відстрілявся та полетів.
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10.05.2024 08:25 Відповісти
Так баз запуску як таких немає. Пересувні платформи.
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10.05.2024 08:26 Відповісти
Ой як файно горить, наче ватра ...
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10.05.2024 08:21 Відповісти
Вау ! Друзі, ці дрончики я благословляв вночі після першої. Летіло багато. Дринчали тихіше Шахедів. Наче рій шмелів. Перехрестив, і пішов. Ось, що хрест живий робить!
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10.05.2024 08:31 Відповісти
Взагалі то не ми.
Ми під зовнішнім управлінням американців, а вони суворо заборонили нам чіпати російську нефрянку.
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10.05.2024 08:47 Відповісти
Єта послє задімлєнія, ілі до? Вазгараніє бістро прашло? І будет-то намаканіє, ілі хлапкі нє пазволят?
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10.05.2024 08:58 Відповісти
не про таке мріяли кацапи у 2014
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10.05.2024 10:01 Відповісти
Горить на кацапіі НПЗ і це душу гріє
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10.05.2024 10:59 Відповісти
Дрони СБУ,які купив малюк і півоваров із Львівщини за власні кошти.
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10.05.2024 15:13 Відповісти
горить енергетична велич росії , а путін на колінах буде випрошувати бензин у КНДР.
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10.05.2024 16:03 Відповісти
Орки могут смотреть бесконечно на две вещи: на воду и на огонь.
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10.05.2024 16:36 Відповісти
 
 