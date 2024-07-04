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29-річного українського морпіха евакуювали з окупованої території: він провів півтора року в російському полоні. ВIДЕО

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" врятував із російського полону 29-річного українського морського піхотинця. Для цього вони провели багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомили в пресслужбі українських ВМС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, морпіх Олександр, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора року. 

За цей час він бачив тортури та знущання з українських полонених, а також сам ставав їхньою жертвою.

Визволення з полону

У ВМС розповіли, що після того, як захисник потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" "шукали варіанти, як повернути морпіха назад".

Для цього розробили багатоетапну операцію, у результаті якої Олександра успішно евакуювали з тимчасово окупованої території. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають.

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Військовий зустрівся з мамою

Звільнений морпіх зустрівся зі своєю мамою Ольгою, вчителькою української мови, в кабінеті командувача Військово-морських Сил віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах, зазначили в пресслужбі.

До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина, – розповіла мати Олександра.

Зазначається, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує доволі широкий спектр завдань.

В командуванні ВМС додали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сприяв проведенню даної операції.

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Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Автор: 

ВМС (1397) полон (1584) морська піхота (48)


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Дякуємо тобі КОЗАЧЕ!!

Ти не тікав з України, кинувши Родину і Батьківщину!
Ухилянту чотириразовому з приблудами95, під контролем єрмака, мабуть, соромно і в очі дивитися тобі!!
Слава Україні!
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04.07.2024 10:27 Відповісти
Бережи Вас Боже, ЯНГОЛИ! Наснаги та вдачі Вам по службі!
Побільше вдалих повернень!
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04.07.2024 10:30 Відповісти
Ну как же тут обойтись без пиара кого-нибудь , в данном случае Кулебы . Он , наверное , был первым , на боевом коне , по вражеским тылам , как Ковпак .
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04.07.2024 10:32 Відповісти
Кульобі п**да! Як це його пропіарили, а завгоспа ні!
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04.07.2024 10:47 Відповісти
Морпіхи, їх спецназ неймовірні молодці!

Пошукайте в інтернеті, як вони через добу повернулись за своїм бійцем, який випав у воду під час рейду на вишки Бойка. Повернулись на своїх гумових човниках, незважаючи на небезпеку рашиської авіації
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04.07.2024 10:53 Відповісти
Була така справа. Тільки справделивості заради - під час бою у морі вилетів за борт боєць підрозідлу Артан ГУР МО України на псевдо Конан, за яким через 14 годин повернулися ГУРівці.

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/09/20/7420485/

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04.07.2024 11:14 Відповісти
 
 