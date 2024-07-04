29-річного українського морпіха евакуювали з окупованої території: він провів півтора року в російському полоні. ВIДЕО
Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" врятував із російського полону 29-річного українського морського піхотинця. Для цього вони провели багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України.
Про це повідомили в пресслужбі українських ВМС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, морпіх Олександр, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора року.
За цей час він бачив тортури та знущання з українських полонених, а також сам ставав їхньою жертвою.
Визволення з полону
У ВМС розповіли, що після того, як захисник потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" "шукали варіанти, як повернути морпіха назад".
Для цього розробили багатоетапну операцію, у результаті якої Олександра успішно евакуювали з тимчасово окупованої території. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають.
Військовий зустрівся з мамою
Звільнений морпіх зустрівся зі своєю мамою Ольгою, вчителькою української мови, в кабінеті командувача Військово-морських Сил віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах, зазначили в пресслужбі.
До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина, – розповіла мати Олександра.
Зазначається, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує доволі широкий спектр завдань.
В командуванні ВМС додали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сприяв проведенню даної операції.
Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.
Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти не тікав з України, кинувши Родину і Батьківщину!
Ухилянту чотириразовому з приблудами95, під контролем єрмака, мабуть, соромно і в очі дивитися тобі!!
Слава Україні!
Побільше вдалих повернень!
Пошукайте в інтернеті, як вони через добу повернулись за своїм бійцем, який випав у воду під час рейду на вишки Бойка. Повернулись на своїх гумових човниках, незважаючи на небезпеку рашиської авіації
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/09/20/7420485/