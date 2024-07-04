29-річного українського морпіха евакуювали з окупованої території: він провів півтора року в російському полоні. ВIДЕО

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" врятував із російського полону 29-річного українського морського піхотинця. Для цього вони провели багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомили в пресслужбі українських ВМС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, морпіх Олександр, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора року.

За цей час він бачив тортури та знущання з українських полонених, а також сам ставав їхньою жертвою.

Визволення з полону

У ВМС розповіли, що після того, як захисник потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" "шукали варіанти, як повернути морпіха назад".

Для цього розробили багатоетапну операцію, у результаті якої Олександра успішно евакуювали з тимчасово окупованої території. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники бригади "Рубіж" захопили у полон кілька десятків російських окупантів. ВIДЕО

Військовий зустрівся з мамою

Звільнений морпіх зустрівся зі своєю мамою Ольгою, вчителькою української мови, в кабінеті командувача Військово-морських Сил віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах, зазначили в пресслужбі.

До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина, – розповіла мати Олександра.

Зазначається, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує доволі широкий спектр завдань.

В командуванні ВМС додали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сприяв проведенню даної операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За час війни в Україну з російської неволі повернули вже 3310 осіб. Нині готуємо нові рішення заради нашої сили й захисту наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.