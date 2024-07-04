РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Видео
10 083 6

29-летнего украинского морпеха эвакуировали с оккупированной территории: он провел полтора года в российском плену. ВИДЕО

Отряд специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" спас из российского плена 29-летнего украинского морского пехотинца. Для этого они провели многоэтапную специальную операцию по эвакуации с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, морпех Александр, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет.

За это время он видел пытки и издевательства над украинскими пленными, а также сам становился их жертвой.

Освобождение из плена

В ВМС рассказали, что после того, как защитник попал в плен, военнослужащие Отряда специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" "искали варианты, как вернуть морпеха обратно".

Для этого разработали многоэтапную операцию, в результате которой Александра успешно эвакуировали с временно оккупированной территории. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведчики бригады "Рубеж" захватили в плен несколько десятков российских оккупантов. ВИДЕО

Военный встретился с мамой

Освобожденный морпех встретился со своей мамой Ольгой, учительницей украинского языка, в кабинете командующего Военно-морскими Силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах, отметили в пресс-службе.

До последнего момента я не могла поверить, что это все возможно. Год назад, на день морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына, - рассказала мать Александра.

Отмечается, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Кроме непосредственно эвакуации из подконтрольных российским захватчикам земель, этот отряд также выполняет довольно широкий спектр задач.

В командовании ВМС добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба способствовал проведению данной операции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За время войны в Украину из российской неволи вернули уже 3310 человек. Сейчас готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Автор: 

ВМС (1481) плен (2632) морская пехота (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо тобі КОЗАЧЕ!!

Ти не тікав з України, кинувши Родину і Батьківщину!
Ухилянту чотириразовому з приблудами95, під контролем єрмака, мабуть, соромно і в очі дивитися тобі!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
04.07.2024 10:27 Ответить
Бережи Вас Боже, ЯНГОЛИ! Наснаги та вдачі Вам по службі!
Побільше вдалих повернень!
показать весь комментарий
04.07.2024 10:30 Ответить
Ну как же тут обойтись без пиара кого-нибудь , в данном случае Кулебы . Он , наверное , был первым , на боевом коне , по вражеским тылам , как Ковпак .
показать весь комментарий
04.07.2024 10:32 Ответить
Кульобі п**да! Як це його пропіарили, а завгоспа ні!
показать весь комментарий
04.07.2024 10:47 Ответить
Морпіхи, їх спецназ неймовірні молодці!

Пошукайте в інтернеті, як вони через добу повернулись за своїм бійцем, який випав у воду під час рейду на вишки Бойка. Повернулись на своїх гумових човниках, незважаючи на небезпеку рашиської авіації
показать весь комментарий
04.07.2024 10:53 Ответить
Була така справа. Тільки справделивості заради - під час бою у морі вилетів за борт боєць підрозідлу Артан ГУР МО України на псевдо Конан, за яким через 14 годин повернулися ГУРівці.

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/09/20/7420485/

показать весь комментарий
04.07.2024 11:14 Ответить
 
 