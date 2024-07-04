29-летнего украинского морпеха эвакуировали с оккупированной территории: он провел полтора года в российском плену. ВИДЕО

Отряд специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" спас из российского плена 29-летнего украинского морского пехотинца. Для этого они провели многоэтапную специальную операцию по эвакуации с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, морпех Александр, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет.

За это время он видел пытки и издевательства над украинскими пленными, а также сам становился их жертвой.

Освобождение из плена

В ВМС рассказали, что после того, как защитник попал в плен, военнослужащие Отряда специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" "искали варианты, как вернуть морпеха обратно".

Для этого разработали многоэтапную операцию, в результате которой Александра успешно эвакуировали с временно оккупированной территории. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают.

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Военный встретился с мамой

Освобожденный морпех встретился со своей мамой Ольгой, учительницей украинского языка, в кабинете командующего Военно-морскими Силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах, отметили в пресс-службе.

До последнего момента я не могла поверить, что это все возможно. Год назад, на день морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына, - рассказала мать Александра.

Отмечается, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Кроме непосредственно эвакуации из подконтрольных российским захватчикам земель, этот отряд также выполняет довольно широкий спектр задач.

В командовании ВМС добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба способствовал проведению данной операции.

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Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.