29-летнего украинского морпеха эвакуировали с оккупированной территории: он провел полтора года в российском плену. ВИДЕО
Отряд специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" спас из российского плена 29-летнего украинского морского пехотинца. Для этого они провели многоэтапную специальную операцию по эвакуации с временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, морпех Александр, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет.
За это время он видел пытки и издевательства над украинскими пленными, а также сам становился их жертвой.
Освобождение из плена
В ВМС рассказали, что после того, как защитник попал в плен, военнослужащие Отряда специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" "искали варианты, как вернуть морпеха обратно".
Для этого разработали многоэтапную операцию, в результате которой Александра успешно эвакуировали с временно оккупированной территории. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают.
Военный встретился с мамой
Освобожденный морпех встретился со своей мамой Ольгой, учительницей украинского языка, в кабинете командующего Военно-морскими Силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах, отметили в пресс-службе.
До последнего момента я не могла поверить, что это все возможно. Год назад, на день морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына, - рассказала мать Александра.
Отмечается, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Кроме непосредственно эвакуации из подконтрольных российским захватчикам земель, этот отряд также выполняет довольно широкий спектр задач.
В командовании ВМС добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба способствовал проведению данной операции.
Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.
Среди людей, которые вернулись домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, которые находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
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Ти не тікав з України, кинувши Родину і Батьківщину!
Ухилянту чотириразовому з приблудами95, під контролем єрмака, мабуть, соромно і в очі дивитися тобі!!
Слава Україні!
Побільше вдалих повернень!
Пошукайте в інтернеті, як вони через добу повернулись за своїм бійцем, який випав у воду під час рейду на вишки Бойка. Повернулись на своїх гумових човниках, незважаючи на небезпеку рашиської авіації
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/09/20/7420485/