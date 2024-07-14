УКР
Україна готує безпекові угоди із Чехією, Словенією та Ірландією, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, нові безпекові угоди – із Чехією, Словенією та Ірландією.

Про це він повідомив у своєму зверненні за підсумками тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами. Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових "петріотів" та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських "петріотів" стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що є Договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.

Також читайте: На саміті НАТО 23 держави та ЄС підписали безпековий компакт з Україною

"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя", - наголосив він.

Згадав Зеленський також про нові оборонні пакети.

Він зазначив що за тиждень провів десятки зустрічей: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. Повідомив, що після зустрічей із губернаторами штатів Америки проведе зустріч із нашими керівниками областей.

"Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - додав він.

Також читайте: 65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але мають сумніви щодо їхньої ефективності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Також президент висловився щодо замаху на життя Дональда Трампа, зазначивши, що цей жахливий злочин демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз стоять перед демократією.

"Насильство в жодній формі й ніде абсолютно не повинне взяти гору. Я впевнений: Америка гідно пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки всім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдачі. І хай усі, хто може повертати безпеку, справді роблять це",- підсумував Зеленський.

Читайте: Радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, бажаю швидкого одужання, - Зеленський

безпека (961) Зеленський Володимир (25545) звернення (668)
+26
Нікчемні угоди від недолугого брехливого оманського блазня. Членство у НАТО, ось єдина гарантія для України.
показати весь коментар
14.07.2024 10:38
+25
Випускайте вже ті "угоди" без тексту і в рулонах. Буде більше користі.
показати весь коментар
14.07.2024 10:36
+19
показати весь коментар
14.07.2024 10:41
Краще потужними пачками - буде чим ТЕС обкладати від ракетних ударів....
показати весь коментар
14.07.2024 10:56
Довбо#об !
показати весь коментар
14.07.2024 10:57
Понти - наше все! Без них ніяк. Треба ж щось піплу згодовувати, щоб хоч хтось зебобіку вірив. Ті угоди по факту - той же Будапештський меморандум, тільки з кожною країною окремо. Обіцянка висловити глибоку стурбованість коли що...
показати весь коментар
14.07.2024 11:00
Колись.
показати весь коментар
14.07.2024 12:15
Цікаво, а воно добре розуміє, що робить, чи "дебіла грають в темну"?
показати весь коментар
14.07.2024 10:39
Я думаю,що воно таке дурне, що коли дерибанять бюджет, з ним навіть не діляться.
показати весь коментар
14.07.2024 10:57
Думаю, що єрмак бубочку таки грає. Вова марнославний, от йому і напарюють, яку він важливу місію виконує.
показати весь коментар
14.07.2024 11:03
Невже такі кепські справи, що потрібно використовувати технологію збільшення потужності особистості при зніманні? Для чого оце споглядання на тупий народ з висоти своєї величі? Немає звичайної камери? Немає оператора? Як давно казав мій батько про маленький телевізор - "дивишся, як у мишачу нірку".
показати весь коментар
14.07.2024 12:28
Дурне та безпорадне
показати весь коментар
14.07.2024 10:40
показати весь коментар
14.07.2024 10:41 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 10:49
Якшо це нам поможе - то прапор в руки
показати весь коментар
14.07.2024 10:42
На куй ці єпані угоди потрібні.
показати весь коментар
14.07.2024 10:45
Ті країни, які підписали угоду, висловлять значно глибшу стурбованість коли що з нами трапиться.
показати весь коментар
14.07.2024 11:06
Ударим пробегом по бездорожью Европам , завалим орков безпековими угодами , испугаются и убегут .
показати весь коментар
14.07.2024 10:49
мудрому наріду головне не якість, а кількість - замість однієї угоди з НАТО зе-єрмачня згодовує піплу стопітсот пустопорожніх "безпекових угод", від яких безпекою навіть не пахне...
показати весь коментар
14.07.2024 10:50
Чим би дурнувате дитя не бавилось, аби не плакало...
показати весь коментар
14.07.2024 10:52
Оце тревел-шоу!
А можна не за бюджетні кошти цей серіал знімати?
показати весь коментар
14.07.2024 10:53
Тут головне не переплутати, хто барига і мародер)))
показати весь коментар
14.07.2024 10:55
Початок 2 світової. Англійські війська відступають з Дюнкерку, американці вагаються, Гітлер укріплюється, як ніколи. Пряма загроза захоплення самої Британії. І тут Черчиль розводить страшну корупцію, розганяє професійне керівництво військами, а сам розпочинає гастролі по світу з обговоренням власного мирного плану. Цікаво, як склалася би подальша історія. Дуже скоро ми дізнаємося...
показати весь коментар
14.07.2024 10:55
Тоді б до влади у Британії прийшли б фашисти на чолі з Освальдом Мослі
показати весь коментар
14.07.2024 11:47
Угоди це добре. Тільки коли надсилається техніка і провізія ви і надалі везіть її вагонами серед білого дня на Харківщину, ну щоб іскандер орковській не промахнувся і відос орки могли зняти в HD ((((
показати весь коментар
14.07.2024 10:58
...це треба було робити до війни,але зе мєлоч по карманам тирив.
показати весь коментар
14.07.2024 10:59
саме головне щоб вони ,ці угоди, були ПОТУЖНІ
показати весь коментар
14.07.2024 11:03
неодна країна не ратифікувала ці угоди недури людей клоун
показати весь коментар
14.07.2024 11:07
А що, НАТО вже всьо? Замість нього нічого не варті папірці. Оце ''потужний'' захист буде-паперовий.
показати весь коментар
14.07.2024 11:11
Навіщо?
показати весь коментар
14.07.2024 11:11
фсбешна куйня,котру мусолить рашистська агентура при "зе" ,лиш би Україна не прямувала в НАТО.
показати весь коментар
14.07.2024 11:21
Системи ППО це добре, але навіть збиті ракети мають десь впасти. А враховуючи те що збивають їх майже над містами, наслідки можуть бути трагічні. Потрібно не за ППО балакати а за засоби ураження аеродромів, звідки ці ракети з літаками готують до ракетних атак.
показати весь коментар
14.07.2024 11:26
СЦЕНКА З МАЙЖЕ ФРАНЦУЗСЬКІЙ ТРАГІКОМЄДІЇ " ********* та жОПа"

Вулиця одній столиці воюючой країни, будівля з вивескою "жОПа". У одному приміщенні 7 - 8 особ, дві з них центральні, колишній ларьочник а зараз Главзавгосп жОПи шевальє дЕрьмак і його підопічний, колишній вертуоз гри піпіською на клавесіні, Валодья якій чомусь вважає себе найвЯлічайшим королем **********, хоча на справді є простроченим найманим громадою працівником термін контракту якого скінчився ще у травні. Біля вікон стоять якісь 5 або 6 підозрілих особ якіх Валодья чомусь вважає ефективними менеджерами а на ділі вони звичайні шахраї та колись дрібні крадії но зараз крадущії по крупному, по дуже крупному.
Колупая пальцев у носі дЕрмак бодро питає:
- Як там справи у нас по жірним угодам у світі?
Валодья, задумливо дивлячись вниз, гнусаво відповідає:
- Шевалье, мене турбує Гондурас.
дЕрьмак викулупавши з носу гарну таку козюлю та з зацікавленностю і плотоядно дивлячись на нею:
- А ти його руками не мацай.
Менеджери-крадії лстиво посміхаються та хіхікають жарту боса дЕрьмака.
показати весь коментар
14.07.2024 11:38
буратінка продовжує замилювати очі пересічним громадянам отими ні до чого не зобов'язуючими нікого папірцями. Чотириразовий ухилянт та нелегітимний т.з. президент гадає таким чином підняти впавший долі рейтинг. Робити реальні реформи в Державі, переводити рештки економіки на військові рейки та боротися з корупцією не дозволяють оманські домовленості.
Поміняти місцями чинну владу з паном Червінським і Україна швидко наблизиться до НАТО. Але влада не бажає чути того, що їй кричить в обидва вуха Захід. Сумна історія...
Поміняти місцями чинну владу з паном Червінським і Україна швидко наблизиться до НАТО. Але влада не бажає чути того, що їй кричить в обидва вуха Захід. Сумна історія...
показати весь коментар
14.07.2024 11:41
Я так розумію те що сталося з Охмандитом не варте уваги найвеличнішого - зачитав папірця про трагедію та годі. А ось "мікро будапештські угоди" то саме то!!!
Чекаємо на потужні безпекові угоди з іраном(вони вже висловились про бажання миру для українців), ватікану (теж потужні миротворці) та планетою Мельмак (думаю тут наш найвеличніший зможе виклянчити зірку смерті).
показати весь коментар
14.07.2024 11:42
Серіал Імітатор
показати весь коментар
14.07.2024 11:49
Фалоімітатор
показати весь коментар
14.07.2024 11:56
Потужно
показати весь коментар
14.07.2024 11:55
зе ,а де Burkina Faso забули це першочегово.
показати весь коментар
14.07.2024 12:38
Там вже коняка рашистська попрацювала. Тепер йде запекла боротьба за увагу екваторіальної гвінеї
показати весь коментар
14.07.2024 13:01
Интересно, а вот если все эти бумажки свернуть в рулончик, он поместится в дупе у янелоха? Ведь там им самое место.
показати весь коментар
14.07.2024 12:43
Небо закрий, ішак ти оманський
показати весь коментар
14.07.2024 12:46
Який сенс в цих угодах???
Той самий будапештський меморандум але можна на зеленому марафоні попіаритись, перед тупим бидлом…
показати весь коментар
14.07.2024 12:52
"Безпокові угоди
Ти краще відзвітуй балабол хоча б про що-небудь що дійсно виокнав, наприклад із останніх твоїх обсіцяннку - "про 1 млн.дронів"! (п.с. а що там із "котлетою" - тиша (і це прогнозовано, що через 1-2 тижні всі абсолютно змі закриють рота про це бо тема вже стала не цікава, як до цього було і з "пашоюмерседесом"...змі ви хоча б іноді нагадуйте владі що ніщо не забуте, ні хто не забутий!)
показати весь коментар
14.07.2024 13:01 Відповісти
++++
показати весь коментар
14.07.2024 13:42 Відповісти
Шапіто невмируще...
показати весь коментар
14.07.2024 13:16 Відповісти
Теперь на Ирландию точно никто не нападет ))))))
Вопрос: а эти цедулки как повлияют на скорость выпуска дронов из обещанного миллиона и сау Богдана?
показати весь коментар
14.07.2024 13:24 Відповісти
Багато шуму з нічого...
показати весь коментар
14.07.2024 13:49 Відповісти
"Угоди" ні про що.
показати весь коментар
14.07.2024 14:20 Відповісти
Ці угоди це відмазка на майбутнє. Я типа зівсіма угоди підписав, але вони не виконали забовязень.
показати весь коментар
14.07.2024 15:38 Відповісти
Ти світло,зв'язок,інтернет давай українцям угоднік задрипаний.
показати весь коментар
14.07.2024 15:54 Відповісти
Краща безпекова угода для України всіх часів -
показати весь коментар
14.07.2024 18:34 Відповісти
Що дають ці угоди для України? Десь читав недавно в інтернеті, що чим більше Зеленський підписує "мирних угод", тим меншою стає територія України.
показати весь коментар
14.07.2024 20:43 Відповісти
Вова Зеленський - засунь свої безпекові угоди собі у дупу, від них толку як від Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
15.07.2024 15:50 Відповісти
 
 