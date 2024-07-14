Україна готує безпекові угоди із Чехією, Словенією та Ірландією, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, нові безпекові угоди – із Чехією, Словенією та Ірландією.

Про це він повідомив у своєму зверненні за підсумками тижня, передає Цензор.НЕТ.

"Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами. Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових "петріотів" та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських "петріотів" стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що є Договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.

Також читайте: На саміті НАТО 23 держави та ЄС підписали безпековий компакт з Україною

"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя", - наголосив він.

Згадав Зеленський також про нові оборонні пакети.

Він зазначив що за тиждень провів десятки зустрічей: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. Повідомив, що після зустрічей із губернаторами штатів Америки проведе зустріч із нашими керівниками областей.

"Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - додав він.

Також читайте: 65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але мають сумніви щодо їхньої ефективності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Також президент висловився щодо замаху на життя Дональда Трампа, зазначивши, що цей жахливий злочин демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз стоять перед демократією.

"Насильство в жодній формі й ніде абсолютно не повинне взяти гору. Я впевнений: Америка гідно пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки всім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдачі. І хай усі, хто може повертати безпеку, справді роблять це",- підсумував Зеленський.

Читайте: Радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, бажаю швидкого одужання, - Зеленський