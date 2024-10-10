У польському Щецині пасажири накинулися навкулачки на таксиста-українця: "Курва #обана, курва! Українська шмато!". ВIДЕО
У польському Щецині троє пасажирів накинулися навкулачки на таксита-українця, який відмовився продовжити поїздку безкоштовно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмували реєстратори, які були установлені у салоні автомобіля таксі. Нападників затримали через 15 хвилин, а водія оглянули медики.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+46 Геннадій #588068
показати весь коментар10.10.2024 10:56 Посилання
+29 Зэлэный_Змий
показати весь коментар10.10.2024 11:00 Посилання
+24 Flying Eagle
показати весь коментар10.10.2024 11:40 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Громадянин країни, що веде війну за виживання, спокійно собі таксує у Польщі, не зважаючи на те що є абсолютно мобілізаційного віку.
З чого тут було взятися повазі.
jesteś prowokatorem i ruska świnią
Адміни, зверніть увагу на явного москаля!
А я ще добавлю від себе, що то запросто може бути "відосик" від польскої філії Кварталу 95.
Воно ж заводить - вже жві сторони напісяли!
Але хлопчина призовного віку
Зараз його анігілюють.
Якими ж то треба бути нікчемами щоб таке терпіти від польської фашистської держави!