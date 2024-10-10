У польському Щецині пасажири накинулися навкулачки на таксиста-українця: "Курва #обана, курва! Українська шмато!". ВIДЕО

У польському Щецині троє пасажирів накинулися навкулачки на таксита-українця, який відмовився продовжити поїздку безкоштовно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмували реєстратори, які були установлені у салоні автомобіля таксі. Нападників затримали через 15 хвилин, а водія оглянули медики.

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