В польском Щецине пассажиры набросились с кулаками на таксиста-украинца: "Курва #обана, курва! Українська шмато!". ВИДЕО
В польском Щецине трое пассажиров набросились с кулаками на таксита-украинца, который отказался продлить поездку бесплатно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент сняли регистраторы, которые были установлены в салоне автомобиля такси. Нападавших задержали через 15 минут, а водителя осмотрели медики.
2. Громадянин країни, що веде війну за виживання, спокійно собі таксує у Польщі, не зважаючи на те що є абсолютно мобілізаційного віку.
З чого тут було взятися повазі.
jesteś prowokatorem i ruska świnią
Адміни, зверніть увагу на явного москаля!
А я ще добавлю від себе, що то запросто може бути "відосик" від польскої філії Кварталу 95.
Воно ж заводить - вже жві сторони напісяли!
Але хлопчина призовного віку
Зараз його анігілюють.
Якими ж то треба бути нікчемами щоб таке терпіти від польської фашистської держави!