В польском Щецине пассажиры набросились с кулаками на таксиста-украинца: "Курва #обана, курва! Українська шмато!". ВИДЕО

В польском Щецине трое пассажиров набросились с кулаками на таксита-украинца, который отказался продлить поездку бесплатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент сняли регистраторы, которые были установлены в салоне автомобиля такси. Нападавших задержали через 15 минут, а водителя осмотрели медики.

