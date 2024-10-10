РУС
В польском Щецине пассажиры набросились с кулаками на таксиста-украинца: "Курва #обана, курва! Українська шмато!". ВИДЕО

В польском Щецине трое пассажиров набросились с кулаками на таксита-украинца, который отказался продлить поездку бесплатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент сняли регистраторы, которые были установлены в салоне автомобиля такси. Нападавших задержали через 15 минут, а водителя осмотрели медики.

Внимание! Ненормативная лексика!

Топ комментарии
+46
Бидло не має національності!
показать весь комментарий
10.10.2024 10:56 Ответить
+29
Як це не має? То поляки.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:00 Ответить
+24
Дивлюсь коментарі - таке враження, що більшість виправдовує бидло-поляків і гонять на нашого співвітчизника, який просто робив свою роботу. Люди, ви що вже геть подуріли? Всіх у ЗСУ загнати - це не вихід, у кожного своє життя і кожен будує собі його як хоче.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:40 Ответить
Страница 3 из 3
есть такие типы, которые не любят платить таксистам... даже в польше. Тут так в комментах раскудахтались, как будто таксиста четвертовали и сьели...
показать весь комментарий
10.10.2024 12:00 Ответить
такі зєлєбобіки в 2019 всирались так підтримували зєлю. ніякі аргументи, що то вирок Україні, їм не доходили. Вони говорили, що як Зе не виправда очікувань - вони повтікають до Польщі. от і повтікали.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:11 Ответить
це чужина. він вибрав свою долю.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:12 Ответить
каждый подвязывает под событие свою идею. ))) Можно вспомнить случаи убийств таксистов в Украине....
показать весь комментарий
10.10.2024 12:18 Ответить
ну правильно-- нечего ответить по существу вопроса, так давай переходить на личности... )))
показать весь комментарий
10.10.2024 12:28 Ответить
******* вона і в Польщі *******.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:28 Ответить
Типичный бздыховский фермер!
показать весь комментарий
10.10.2024 12:39 Ответить
Прежде чем так зарабатывать подумай на что ты способен в такой ситуации, на бегство своего автомобиля пригибаючись , ведь знаете как относятся к таксистам с Украины , всегда будеш курвой , и это еще не полночь....
показать весь комментарий
10.10.2024 13:06 Ответить
Сбивать ракеты и дроны кацапов они боятся а бить украинских таксистов и высыпать зерно не страшно. Лихие гуссары.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:37 Ответить
Давайте казатичесно і вголос, негависть, нетерпимість до українців розпалює Туск, Сікорський інші «незаспокоєні» нинішнього кабінету міністрів - шісток пуйла!
показать весь комментарий
10.10.2024 13:48 Ответить
Обріз під сидінням міг би допомогти в такому випадку.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:56 Ответить
Поляки до сраки. В НЙ поляків рахують за дурнуватих алкоголіків. Всі анекдоти про недолугих полакс. Тільки на Грін Пойт в Брукліні у вас поміняють недільний чек на готівку в горілчаному магазині із умовою, що ви купите певну кількість алкоголю. Тільки в Грін Пойт і ще на Брайтон Бітч можна побачити класичних алконавтів під лавками в скверах. Поляки-це вічно пяні, агресивні і недолугі селюки. Ким би вони себе не виставляли по відношенню до українців. Я їх ще памʼятаю із 80х, коли ці цигани їздили до Львова за золотом із голодухи. Тоді вони не були дуже гонорові.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:07 Ответить
+100%
показать весь комментарий
10.10.2024 14:38 Ответить
Полякам, которые будут вякать про украинское быдло, нужно показывать это видео.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:36 Ответить
От пшеки, забули напевно як відчувається підсрачник чоботом СС
показать весь комментарий
10.10.2024 15:38 Ответить
1. Поляки бухі в сраку.
2. Громадянин країни, що веде війну за виживання, спокійно собі таксує у Польщі, не зважаючи на те що є абсолютно мобілізаційного віку.

З чого тут було взятися повазі.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:50 Ответить
Smutna rzeczywistość takich incydentów mamy po obu stronach naszych narodów które trzeba piętnować aby przyszłe nasze pokolenia nie miały takich waśni w przyszłości. Alkohol czyni z człowieka bydlaka nie zależnie od nacji czy pochodzenia.
показать весь комментарий
10.10.2024 16:16 Ответить
ти - провокатор, і русобот.
jesteś prowokatorem i ruska świnią
показать весь комментарий
10.10.2024 20:28 Ответить
з того, що ти ще більше розпалюєш конфлікт та ненависть
показать весь комментарий
10.10.2024 20:44 Ответить
Уважно і сто разів передивіться цей відеосюжет. Не розпалюйте у собі ненависть до поляків як народу, бо скрізь у світі є такі покидьки, у кожного з народів різниться відсоток бидла. Нижні шари польського суспільства й досі є носіями імперської ідеї і крайнього ступеню шовінізму, що обумовлено відсутністю належної освіти і державної політики, яка цивілізує населення. Відстороніться від національності і мови цих чортів. І уявіть, ЩО буде з нами, якщо наш народ програє у протистоянні з кацапами, якщо ми здамося на поталу їм, станемо нікчем"ям і непотребом, рабами безправними. То цей сюжет з ухилянтом-таксистом буде навіть не квіточкою з ягідною перспективою, а демонстрацією найлегших і найщасливіших моментів нашого існування. Що робитимуть з українцями-невдахами кацапи, ви не можете уявити навіть у своїх найжахливіших снах. Наші військові у кацапському полоні бачили ці "сни", розпитайте їх. Тому не будьте схожими на цього таксиста, який на чужині, покинувши Україну-матір, зазнаючи принижень і побоїв, ніби зберіг своє насправді нікчемне життя. Боягузів, невдах, сцикунів і зрадників-втікачів з українським корінням били, б"ють і битимуть скрізь і усюди, демонстративно зневажатимуть з огидною гримасою Таке життя нам потрібне??? Ми у цей час воєнного лихоліття маємо своєю честю і хоробрістю вберегти наш рід, народ, територію і Державу, щоб у майбутньому жити гідно і щасливо у своїй правді, і силі, і волі на власній землі, шануючи себе і наших гостей, не уможливлюючи ні за яких обставин проявів ксенофобії - бути сильною, красивою і величною нацією.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:10 Ответить
Уже той факт, що ви багато разів їздили до поляків, ймовірно, працювати/заробляти, а не поляки до вас з тією ж метою, засвідчує хто є тупіший. Поляки - у НАТО і ЄС, а ми проголосували за Януковича у 2010 році і у 2019-му за ... аж 73 відсотками. Поляки послуговуються своєю мовою, плекають власну культуру а ми - будь-якою мовою, аби не своєю, і сміялися від тупорилих "жартів" 95 кварталу про недолугих українців. Станьмо краще, культурніше і величніше поляків і тоді не помічатимемо їхніх, на нашу думку, негативних національних маркерів. А бидло - проблема будь-якого народу. Боріться за свій.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:32 Ответить
Поляки в Украину не ездят, в Германии польские сантехники нужнее. Это потому, что немецкие сантехники уехали на заработки в Швейцарию.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:28 Ответить
безвідносно до відео, ти явний москальський провокатор, і тебе потрібно банити.
Адміни, зверніть увагу на явного москаля!
показать весь комментарий
10.10.2024 20:33 Ответить
Знаю одного, перша його дитина народилась в 2014р, коли він воював під Маріуполем, третя в 2022р. Теж воював. Демобілізувався і вивіз сім'ю в Німеччину, де працює водієм. Теж ухилянт?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:37 Ответить
Ох і понаписували...
А я ще добавлю від себе, що то запросто може бути "відосик" від польскої філії Кварталу 95.
Воно ж заводить - вже жві сторони напісяли!
показать весь комментарий
10.10.2024 17:17 Ответить
Це лайно має бути за кермом БТРа, а не развозити пшекську алкашню.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:46 Ответить
Похоже на вкид. В салоне кадры - ладно, но когда выскочил из машины и побежал, а камера продолжила ухылянта снимать - это уже фантастиш.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:20 Ответить
У салоні - ДВІ камери: фронтальна і бокова.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:27 Ответить
одна,по дзеркалу судячи
показать весь комментарий
10.10.2024 21:06 Ответить
Він такий поляк як Ішак українець..це ж брудний циган, собачий ********!
показать весь комментарий
10.10.2024 18:39 Ответить
Ясно що це голота .
Але хлопчина призовного віку
показать весь комментарий
10.10.2024 19:38 Ответить
причому тут призовний вік. поляк же чітко кричить про українців.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:42 Ответить
тому що на чужині відчувати себе людиною другого гатунку,згоден з тими хто пише що зараз треба захищати СВОЮ країну,та обирати нормальну владу у своїй країні.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:11 Ответить
Хай їде додому та йде захищати свою країну ніж польські дупи возити.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:02 Ответить
може ти би спочатку про вік спитай, чи щось інше, ніж стрілки переводити, кацапський боте
показать весь комментарий
10.10.2024 20:22 Ответить
це кацап, для чого ви відповідаєте.
Зараз його анігілюють.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:41 Ответить
Взалі то в Европі ставлення до поляків приблизно як у нас до циган - найчастіше негативне...
показать весь комментарий
10.10.2024 21:02 Ответить
Що тут дивуватись, приїхала купа біженців, почали пропагувати росмір, їм всі должні, самі бухають , не поважають господарів, та ще й брехуни, то ж маємо результат! На жаль страждають невинні!
показать весь комментарий
10.10.2024 21:38 Ответить
Пшеки завжди були шакалами. Якщо вони десь і заодно з українцями- значить їм вигідно
показать весь комментарий
11.10.2024 00:07 Ответить
КАКИЕ ТО АЛКОГОЛИКИ ПОЛЬСКИЕ !!!
показать весь комментарий
11.10.2024 04:55 Ответить
Tak dla przypomnienia z historii pomijam ludobójstwo Polaków jakiego strona Ukraińska dokonała w latach 1937-1945. W latach 1990 jak otworzono granice to zaczeli do Polski przyjeżdząć przestepcy z Ukrainy okradając i mordując swoich rodaków Ukraińskich Rosjan i Białorusinóe a także napadając Polaków. Na Ukrainie też napadani sa Polacy zwłaszcza kierowcy TIR a łapówkarstwo jest na porządku dziennym. Inny przykład to Ukrainka handlowała Ukraińskimi dziećmi w Polsce na skaleę europejską. Tak więc i wasze społeczeństwo zawiera ludzi których miejsce jest w więzieniu.
показать весь комментарий
11.10.2024 05:07 Ответить
Весь світ відкритий, а хохли, які втікають з України вперто принижуються у нацистській польщі!
Якими ж то треба бути нікчемами щоб таке терпіти від польської фашистської держави!
показать весь комментарий
11.10.2024 08:27 Ответить
Польща на коліна встане,якщо всі українці виїдуть з Польщі,це факт
показать весь комментарий
11.10.2024 08:40 Ответить
Бидло бзденик🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.10.2024 08:59 Ответить
Вони ще дивуються волинській різанині🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.10.2024 09:01 Ответить
Чмо польское, наш тоже убегать позорище так не льзя
показать весь комментарий
01.12.2024 14:26 Ответить
Страница 3 из 3
 
 