В Україні відкрили новий табір для військовополонених росіян - "Центр-5". ВIДЕО

Новий табір для російських військовополонених "Центр-5" відкрили в Україні. У ньому створено умови для утримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.

Про це повідомила пресслужба проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.

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Які умови в таборі?

Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.

"Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зауважили в проєкті Коордштабу.

"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими та дотримується взятих на себе зобов'язань у межах Женевських конвенцій. Різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати й "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених", - наголошується у повідомленні.

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У проєкті додали, що Україна постійно вимагає від російської сторони дзеркального поводження з українськими полоненими та виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Женевських конвенцій.

На жаль, наголосили в пресслужбі, Росія продовжує використовувати полонених як інструмент тиску і торгу, ігноруючи не тільки гуманітарні ініціативи України, а й елементарні норми моралі та людяності.