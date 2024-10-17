В Україні відкрили новий табір для військовополонених росіян - "Центр-5". ВIДЕО
Новий табір для російських військовополонених "Центр-5" відкрили в Україні. У ньому створено умови для утримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.
Про це повідомила пресслужба проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.
Які умови в таборі?
Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.
"Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зауважили в проєкті Коордштабу.
"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими та дотримується взятих на себе зобов'язань у межах Женевських конвенцій. Різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати й "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених", - наголошується у повідомленні.
У проєкті додали, що Україна постійно вимагає від російської сторони дзеркального поводження з українськими полоненими та виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Женевських конвенцій.
На жаль, наголосили в пресслужбі, Росія продовжує використовувати полонених як інструмент тиску і торгу, ігноруючи не тільки гуманітарні ініціативи України, а й елементарні норми моралі та людяності.
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похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
добре, приперли в Україну - нащо їх тримати, тим більше якщо каліки?
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
https://focus.ua/*******-novosti/517743-ukraina-tratit-na-soderzhanie-odnogo-plennogo-okkupanta-rf-3000-grn-v-mesyac-minyust-foto Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта РФ 3000 грн в месяц, - Минюст (фото)
Отношения к пленным в РФ и Украине
Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что наблюдатели ООН располагают информацией, что российские военные могут поддаваться пыткам в момент взятия в плен. Однако во время нахождении в СИЗО их условия содержания удовлетворительны.
В то же время в ООН говорят, что условия содержания украинских военнопленных в РФ и ОРДЛО не такие гуманные. Над бойцами ВСУ могут проводить пытки во время взятия в плен и в местах содержания. Также в ведомстве отмечают, что пленные военные Украины могут сталкиваться с недостатком пищи, антисанитарией и грубым отношением со стороны надзирателей.
Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ https://focus.ua/*******-novosti/517303-rossiyskie-sizo-perepolneny-iz-za-razmeshcheniya-plennyh-ukraincev-rossmi переполнены из-за размещения украинских пленных . По словам правозащитников, некоторые изоляторы переполнены настолько, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают их выводить в баню и на прогулку.
На содержание одного https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gayday-dolozhil-ob-uspehah-vsu-vozle-svatovo-i-kremennoy-12116163.html российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.
Середній розмір пенсії в Україні - 5851 гривня,
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил".
А как быть с этими?
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Гидко дивитися які хороми для підарів, створює підарська влада в Україні.
Я український пенсіонер, жуже прошу "гаранта" створити такі ж умови ддя життя і для нас. Бо з такими пенсіями, триразово харчуватися і сплачувати комірне, багато (більшість) не в змозі!
- Інгульська (на межі з обласним центром)
- Новокостянтинівська (за півсотні кілометрів від Кропивницького)
- Смолінська (за сотню кілометрів від Кропивницького).
На кожного кацапа виліляють грошей більше ніж на українського пенсіонера.
Крупа на воді і солоні огірки з перловкой на друге с компотом і то ще багато, а вон ще м'ясо дають.
Табори з дощок будуйте серед поля для військовополонених як це роблять у всьому світі,
а не в містах виділяйте будівлі в яких можна відкрити військове виробництво....