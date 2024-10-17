УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10673 відвідувача онлайн
Новини Відео
11 800 61

В Україні відкрили новий табір для військовополонених росіян - "Центр-5". ВIДЕО

Новий табір для російських військовополонених "Центр-5" відкрили в Україні. У ньому створено умови для утримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.

Про це повідомила пресслужба проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбулася акція родичів військовополонених та безвісти зниклих. ФОТОрепортаж 

Які умови в таборі?

Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо.

"Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зауважили в проєкті Коордштабу. 

"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими та дотримується взятих на себе зобов'язань у межах Женевських конвенцій. Різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати й "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених", - наголошується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співпраця рідних українських військовополонених з РФ може поставити під загрозу полоненого та зменшити його шанси на обмін, - Офіс Омбудсмана

У проєкті додали, що Україна постійно вимагає від російської сторони дзеркального поводження з українськими полоненими та виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Женевських конвенцій.

На жаль, наголосили в пресслужбі, Росія продовжує використовувати полонених як інструмент тиску і торгу, ігноруючи не тільки гуманітарні ініціативи України, а й елементарні норми моралі та людяності.

Автор: 

військовополонені (981) табір (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Це не табір для кацапів , які приперлися нас , украінців вбивати,
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
показати весь коментар
17.10.2024 14:58 Відповісти
+21
І навіщо це, грати у благородство з генетичними покидьками?
показати весь коментар
17.10.2024 14:51 Відповісти
+17
цікаве питання - якщо кацапи не обмінюють всіх своїх орків - накой хрін накопичувати їх? нема нащо витрачати гроші?

похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
показати весь коментар
17.10.2024 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи шо без рук і ніг не хочуть?
показати весь коментар
17.10.2024 14:48 Відповісти
цікаве питання - якщо кацапи не обмінюють всіх своїх орків - накой хрін накопичувати їх? нема нащо витрачати гроші?

похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
показати весь коментар
17.10.2024 15:11 Відповісти
міняють ослойобів і срочників, які в основному і сиділи на Курщині
показати весь коментар
17.10.2024 15:13 Відповісти
ну чудово! фільтруйте перед полоном! беріть тільки валідних! нащо їх всіх перти в Україну?
добре, приперли в Україну - нащо їх тримати, тим більше якщо каліки?
показати весь коментар
17.10.2024 15:55 Відповісти
Війна ще не закінчилась, ситуація може змінитися. Обмінний фонд знадобиться.
показати весь коментар
17.10.2024 22:54 Відповісти
Тяжело вести обмен с беспредельными гопниками которыч наплевать на своих солдат.
показати весь коментар
17.10.2024 14:49 Відповісти
І навіщо це, грати у благородство з генетичними покидьками?
показати весь коментар
17.10.2024 14:51 Відповісти
щоб Европа грошики давала
показати весь коментар
17.10.2024 14:53 Відповісти
Ці табори фінансують партнери, як і багато чого іншого. Такі табори є однією із умов фінансування. Невже це не зрозуміло ?! Той хто цього не розуміє - або дебіл або ворог.
показати весь коментар
17.10.2024 21:04 Відповісти
5 в назві - це п'ять зірочок?!(((
показати весь коментар
17.10.2024 14:55 Відповісти
Ага , майже . Скільки тисяч їх уже в нас якщо цей під 5 номером?
показати весь коментар
17.10.2024 14:57 Відповісти
Це не табір для кацапів , які приперлися нас , украінців вбивати,
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
показати весь коментар
17.10.2024 14:58 Відповісти
Цікаво було б побачити як тримають наших військових яки отримали строки ув`язнення за Законом Зеленського № 8271, на загальному режими чи окремо? Може їх тримають в жахливих умовах гірше ніж цих росіянських покидьків.
показати весь коментар
17.10.2024 17:47 Відповісти
Цей табір мав би були в Жовтих Водах, на рудниках
показати весь коментар
17.10.2024 15:00 Відповісти
Хоча б на Коростишівських каменоломнях.
показати весь коментар
17.10.2024 17:38 Відповісти
І обов'язково компот!!!

показати весь коментар
17.10.2024 15:16 Відповісти
В лікарнях доя українців таких умов нема… пздц
показати весь коментар
17.10.2024 15:20 Відповісти
краще б їх не утримували, а використовували. На будівництві різноробочими. Ну чи в оренду погодинно.
показати весь коментар
17.10.2024 15:24 Відповісти
Я більше 50 років мешкав у будинках, які були побудовані полоненими німцями у 1954 - 1956 рр. Більше ніж через 10 років після закінчення війни...
показати весь коментар
19.10.2024 17:01 Відповісти
2022 рік:

https://focus.ua/*******-novosti/517743-ukraina-tratit-na-soderzhanie-odnogo-plennogo-okkupanta-rf-3000-grn-v-mesyac-minyust-foto Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта РФ 3000 грн в месяц, - Минюст (фото)

Отношения к пленным в РФ и Украине

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что наблюдатели ООН располагают информацией, что российские военные могут поддаваться пыткам в момент взятия в плен. Однако во время нахождении в СИЗО их условия содержания удовлетворительны.

В то же время в ООН говорят, что условия содержания украинских военнопленных в РФ и ОРДЛО не такие гуманные. Над бойцами ВСУ могут проводить пытки во время взятия в плен и в местах содержания. Также в ведомстве отмечают, что пленные военные Украины могут сталкиваться с недостатком пищи, антисанитарией и грубым отношением со стороны надзирателей.

Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ https://focus.ua/*******-novosti/517303-rossiyskie-sizo-perepolneny-iz-za-razmeshcheniya-plennyh-ukraincev-rossmi переполнены из-за размещения украинских пленных . По словам правозащитников, некоторые изоляторы переполнены настолько, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают их выводить в баню и на прогулку.
показати весь коментар
17.10.2024 15:34 Відповісти
Все это происходит в Калининской ик 27 в Горловке. В свое время там работала. Это черная зона строгий режим . При Украине там чёрное творилось. Страшно представить что сейчас.
показати весь коментар
17.10.2024 21:06 Відповісти
можна мені в цей табір на пару місяців, хоч відпочину від роботи, а забув, і щоб інтернет був.
показати весь коментар
17.10.2024 15:35 Відповісти
і щоб дзвінки за рахунок адміністрації, і цигарками пригощали, і їжа та спец. одяг. Може ім ще й бабу дають за зразкову поведінку?
показати весь коментар
17.10.2024 15:42 Відповісти
Ага, і літрову пляшку «ред лейбла» на день. Зараз наші пенсіонери заволають «Хочу у такий табір»!
показати весь коментар
17.10.2024 15:57 Відповісти
їм і боярки вистачить, головне на халяву.Щодо пенсіонерів - ви прави
На содержание одного https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gayday-dolozhil-ob-uspehah-vsu-vozle-svatovo-i-kremennoy-12116163.html российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.
Середній розмір пенсії в Україні - 5851 гривня,
показати весь коментар
17.10.2024 16:05 Відповісти
У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 грн на місяць.
показати весь коментар
17.10.2024 20:36 Відповісти
Мінімальний розмір пенсії в Україні - 2361 гр.. таку отримує моя родичка яка через хвороби не мала достатнього робочого стажу. Звичайно, що має субсидію, але скажіть будь ласка як на цю суми вижити хворій літній людині
показати весь коментар
19.10.2024 15:11 Відповісти
Не рекомендую. В реалиях там будет все по другому
показати весь коментар
17.10.2024 21:07 Відповісти
sі заставити їх працювати. І назвати цій табір "ім. вовки *****" або "чмобік"
показати весь коментар
17.10.2024 15:38 Відповісти
А ось так виглядає концтабір для наших військовополонених в Оленівці - зеленский просто тебе ненавиджу за все - за Азов, за 36 Бригаду Морпіхів, за спалених живцем наших військових. Муки, тяжкі муки тобі, зрадник - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3809479-z-olenivki-vdalosa-povernuti-23-poranenih-ukrainskih-vijskovih-pravozahisnica.html
показати весь коментар
17.10.2024 15:52 Відповісти
Якщо інвалідів, які вже не зможуть воювати, не хочуть обмінювать, віддавайте їх назад без обміну, в крайньому випадку під камери через красний крест. Навіщо їх тримати і лікувати, витрачаючі наші державні кошти, яких і так не вистачає.
показати весь коментар
17.10.2024 15:54 Відповісти
Я чудово памʼятаю ті часи коли наша влада заігрувала с «нашими людьми» з Криму та лугандону, будуючи на кордоні мости хаби з послугами, медичні заклади та фінустанови. Нічого не нагадує? В мене так дежавю якесь!!!Наші хлопці у фашистів те ж в таких умовах утримуються? Може давайте відтепер цих рашистських найманців, які наших розстрілюють, у дупу цілувати??? Може краще туди наших пенсіонерів у яких пенсія трохи більше 2 тис. Гривень поселити??? Га, Шмиг???
показати весь коментар
17.10.2024 15:54 Відповісти
В такие лагеря нужно садить только тех россиян, которых схватили военкомы и бусифицировали против собственной воли. Остальных, которые поехали ради идеи или денег - в плен лучше не брать
показати весь коментар
17.10.2024 15:57 Відповісти
Папавшиє в палон расєянє всє как адін прєврасчаюцца в схвачєних ваєнкомамі і прінудітельна бусіфіцированих.
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил".
показати весь коментар
17.10.2024 16:11 Відповісти
У такому випадку лише два питання - чи ти контрактник (за гроші вбиваєш українців)??? Чи ти солдат строковї служби силком загнаниний на війну? У першому варіанті - ти фашист і мрець. У другому - буцегарня (але без умов санаторного режиму). Це буде справедливо.
показати весь коментар
19.10.2024 15:19 Відповісти
Серед "строковиків" також чимало фашистів (соціопатів - садистів).
показати весь коментар
19.10.2024 16:46 Відповісти
Беззаперечно!
показати весь коментар
19.10.2024 19:51 Відповісти
Самое страшное для кацапов будет в IПАЛЬНЯ (1:19)
показати весь коментар
17.10.2024 16:03 Відповісти
Кацапи ще при совку "балдзєлі" від вивісок "Їдальня", якщо букви (в тому числі "б") були виконані "рукописним" шрифтом.
показати весь коментар
19.10.2024 16:50 Відповісти
о, заїбісь, якраз вчасно - бо скоро вже Різдво, могли залишитися без подарунків і куті
показати весь коментар
17.10.2024 16:03 Відповісти
Сподіваюсь в складі меню є червона риба, артішоки і гарячий шоколад А раз в тиждень - баба гумова?! Щоб все було згідно міжнародного ГУМАнітарного права!
показати весь коментар
17.10.2024 16:35 Відповісти
відправити цю сволоту в червоний хрест
показати весь коментар
17.10.2024 16:35 Відповісти
"В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян"

А как быть с этими?
""
показати весь коментар
17.10.2024 16:54 Відповісти
В лютому 23-го після року служби, нас привезли в аварійну школу під Черкасами, без води і тепла, і навіть без вбиральні. Так створювався 15 мобільний прикордонний загін гвардії наступу. Там й досі вонюча вбиральня на подвір'ї і двоярусні панцерні ліжка.
Гидко дивитися які хороми для підарів, створює підарська влада в Україні.
показати весь коментар
17.10.2024 17:42 Відповісти
то, нехай туди летять мопєди та балістика!
показати весь коментар
17.10.2024 17:56 Відповісти
Цього разу табір буде 5*****.)))
показати весь коментар
17.10.2024 18:03 Відповісти
Якщо в меню не буде олів'єшки, то не зарахується.
показати весь коментар
17.10.2024 18:33 Відповісти
умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.
Я український пенсіонер, жуже прошу "гаранта" створити такі ж умови ддя життя і для нас. Бо з такими пенсіями, триразово харчуватися і сплачувати комірне, багато (більшість) не в змозі!
показати весь коментар
17.10.2024 19:19 Відповісти
Зарплатня полоненого кацапа більша ніж пораненого бійця на лікуванні. Як казав один актор, який грає президента, "кацапи теж люди". Вони для влади дорожче українця?
показати весь коментар
17.10.2024 19:53 Відповісти
У полонених ЗП немає. Витрати на їх утримання.
показати весь коментар
17.10.2024 22:57 Відповісти
У нас є. Вони виконують роботу, якщо не відмовляються, і дістають зарплату.
показати весь коментар
17.10.2024 23:15 Відповісти
Робота на зоні - конверти клеїти, ящики збивати.
показати весь коментар
19.10.2024 06:42 Відповісти
ОХМАДИТ 2 ДЛЯ КАЦАПИИ , БРАВО И В БУКОВЕЛЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
показати весь коментар
17.10.2024 21:53 Відповісти
За чій рахунок банкет? Чому ці падли ще живі, якщо їх не забирають - умова проста, 2 тижні ніхто не забирає, на уранові шахти на Кіровоградщину

- Інгульська (на межі з обласним центром)
- Новокостянтинівська (за півсотні кілометрів від Кропивницького)
- Смолінська (за сотню кілометрів від Кропивницького).
показати весь коментар
18.10.2024 00:17 Відповісти
Ви ох**ли Зе уроди ?
На кожного кацапа виліляють грошей більше ніж на українського пенсіонера.
Крупа на воді і солоні огірки з перловкой на друге с компотом і то ще багато, а вон ще м'ясо дають.

Табори з дощок будуйте серед поля для військовополонених як це роблять у всьому світі,
а не в містах виділяйте будівлі в яких можна відкрити військове виробництво....
показати весь коментар
18.10.2024 02:17 Відповісти
У нас казарми для військових набагато гірші(((
показати весь коментар
18.10.2024 08:24 Відповісти
*****, яї6у. А я живу в напіврозваленому сараї без опалення і нормальної електрики, сижу зараз в термусі, двох штанах, трьох флісках і курточці (да, я мерзляк). І срати ходим в дирку на вулиці. Це я не на завданні єслішо, це у нас називається ПєПєДє *****. Чомусь хочу в тюрму. Я придурок, да?
показати весь коментар
18.10.2024 23:39 Відповісти
 
 