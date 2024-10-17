РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Видео
11 800 61

В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян - "Центр-5". ВИДЕО

Новый лагерь для российских военнопленных "Центр-5" открыли в Украине. В нем созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.

Об этом сообщила пресс-служба проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку количество россиян, которые ежемесячно сдаются в плен ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов, места содержания военнопленных в Украине очень быстро заполняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия в "Центр-5" соответствуют всем требованиям международного гуманитарного права: отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой, доступ к медицинской помощи.

Также смотрите: В Киеве прошла акция родственников военнопленных и без вести пропавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие условия в лагере?

Особенностью "Центр-5" является то, что в лагере созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.

"Таких военнопленных россиян в Украине очень много, и российская сторона намеренно отказывается возвращать именно инвалидов и больных. Вот уже 2,5 года Россия отказывается выполнять требования Женевских конвенций и блокирует создание смешанных медицинских комиссий для проведения репатриации раненых и больных", - отметили в проекте Коордштаба.

"Украина сохраняет максимально возможную открытость в вопросах обращения с военнопленными и придерживается взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций. Различные международные наблюдатели и СМИ могут посещать и "Центр-5, и другие места содержания российских пленных", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Сотрудничество родных украинских военнопленных с РФ может поставить под угрозу пленника и уменьшить его шансы на обмен, - Офис Омбудсмана

В проекте добавили, что Украина постоянно требует от российской стороны зеркального обращения с украинскими пленными и выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями.

К сожалению, подчеркнули в пресс-службе, Россия продолжает использовать пленных как инструмент давления и торга, игнорируя не только гуманитарные инициативы Украины, но и элементарные нормы морали и человечности.

Автор: 

военнопленные (1114) лагерь (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Це не табір для кацапів , які приперлися нас , украінців вбивати,
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
показать весь комментарий
17.10.2024 14:58
+21
І навіщо це, грати у благородство з генетичними покидьками?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:51
+17
цікаве питання - якщо кацапи не обмінюють всіх своїх орків - накой хрін накопичувати їх? нема нащо витрачати гроші?

похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
показать весь комментарий
17.10.2024 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи шо без рук і ніг не хочуть?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:48 Ответить
цікаве питання - якщо кацапи не обмінюють всіх своїх орків - накой хрін накопичувати їх? нема нащо витрачати гроші?

похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
показать весь комментарий
17.10.2024 15:11 Ответить
міняють ослойобів і срочників, які в основному і сиділи на Курщині
показать весь комментарий
17.10.2024 15:13 Ответить
ну чудово! фільтруйте перед полоном! беріть тільки валідних! нащо їх всіх перти в Україну?
добре, приперли в Україну - нащо їх тримати, тим більше якщо каліки?
показать весь комментарий
17.10.2024 15:55 Ответить
Війна ще не закінчилась, ситуація може змінитися. Обмінний фонд знадобиться.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:54 Ответить
Тяжело вести обмен с беспредельными гопниками которыч наплевать на своих солдат.
показать весь комментарий
17.10.2024 14:49 Ответить
І навіщо це, грати у благородство з генетичними покидьками?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:51 Ответить
щоб Европа грошики давала
показать весь комментарий
17.10.2024 14:53 Ответить
Ці табори фінансують партнери, як і багато чого іншого. Такі табори є однією із умов фінансування. Невже це не зрозуміло ?! Той хто цього не розуміє - або дебіл або ворог.
показать весь комментарий
17.10.2024 21:04 Ответить
5 в назві - це п'ять зірочок?!(((
показать весь комментарий
17.10.2024 14:55 Ответить
Ага , майже . Скільки тисяч їх уже в нас якщо цей під 5 номером?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:57 Ответить
Це не табір для кацапів , які приперлися нас , украінців вбивати,
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
показать весь комментарий
17.10.2024 14:58 Ответить
Цікаво було б побачити як тримають наших військових яки отримали строки ув`язнення за Законом Зеленського № 8271, на загальному режими чи окремо? Може їх тримають в жахливих умовах гірше ніж цих росіянських покидьків.
показать весь комментарий
17.10.2024 17:47 Ответить
Цей табір мав би були в Жовтих Водах, на рудниках
показать весь комментарий
17.10.2024 15:00 Ответить
Хоча б на Коростишівських каменоломнях.
показать весь комментарий
17.10.2024 17:38 Ответить
І обов'язково компот!!!

показать весь комментарий
17.10.2024 15:16 Ответить
В лікарнях доя українців таких умов нема… пздц
показать весь комментарий
17.10.2024 15:20 Ответить
краще б їх не утримували, а використовували. На будівництві різноробочими. Ну чи в оренду погодинно.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:24 Ответить
Я більше 50 років мешкав у будинках, які були побудовані полоненими німцями у 1954 - 1956 рр. Більше ніж через 10 років після закінчення війни...
показать весь комментарий
19.10.2024 17:01 Ответить
2022 рік:

https://focus.ua/*******-novosti/517743-ukraina-tratit-na-soderzhanie-odnogo-plennogo-okkupanta-rf-3000-grn-v-mesyac-minyust-foto Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта РФ 3000 грн в месяц, - Минюст (фото)

Отношения к пленным в РФ и Украине

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что наблюдатели ООН располагают информацией, что российские военные могут поддаваться пыткам в момент взятия в плен. Однако во время нахождении в СИЗО их условия содержания удовлетворительны.

В то же время в ООН говорят, что условия содержания украинских военнопленных в РФ и ОРДЛО не такие гуманные. Над бойцами ВСУ могут проводить пытки во время взятия в плен и в местах содержания. Также в ведомстве отмечают, что пленные военные Украины могут сталкиваться с недостатком пищи, антисанитарией и грубым отношением со стороны надзирателей.

Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ https://focus.ua/*******-novosti/517303-rossiyskie-sizo-perepolneny-iz-za-razmeshcheniya-plennyh-ukraincev-rossmi переполнены из-за размещения украинских пленных . По словам правозащитников, некоторые изоляторы переполнены настолько, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают их выводить в баню и на прогулку.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:34 Ответить
Все это происходит в Калининской ик 27 в Горловке. В свое время там работала. Это черная зона строгий режим . При Украине там чёрное творилось. Страшно представить что сейчас.
показать весь комментарий
17.10.2024 21:06 Ответить
можна мені в цей табір на пару місяців, хоч відпочину від роботи, а забув, і щоб інтернет був.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:35 Ответить
і щоб дзвінки за рахунок адміністрації, і цигарками пригощали, і їжа та спец. одяг. Може ім ще й бабу дають за зразкову поведінку?
показать весь комментарий
17.10.2024 15:42 Ответить
Ага, і літрову пляшку «ред лейбла» на день. Зараз наші пенсіонери заволають «Хочу у такий табір»!
показать весь комментарий
17.10.2024 15:57 Ответить
їм і боярки вистачить, головне на халяву.Щодо пенсіонерів - ви прави
На содержание одного https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gayday-dolozhil-ob-uspehah-vsu-vozle-svatovo-i-kremennoy-12116163.html российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.
Середній розмір пенсії в Україні - 5851 гривня,
показать весь комментарий
17.10.2024 16:05 Ответить
У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 грн на місяць.
показать весь комментарий
17.10.2024 20:36 Ответить
Мінімальний розмір пенсії в Україні - 2361 гр.. таку отримує моя родичка яка через хвороби не мала достатнього робочого стажу. Звичайно, що має субсидію, але скажіть будь ласка як на цю суми вижити хворій літній людині
показать весь комментарий
19.10.2024 15:11 Ответить
Не рекомендую. В реалиях там будет все по другому
показать весь комментарий
17.10.2024 21:07 Ответить
sі заставити їх працювати. І назвати цій табір "ім. вовки *****" або "чмобік"
показать весь комментарий
17.10.2024 15:38 Ответить
А ось так виглядає концтабір для наших військовополонених в Оленівці - зеленский просто тебе ненавиджу за все - за Азов, за 36 Бригаду Морпіхів, за спалених живцем наших військових. Муки, тяжкі муки тобі, зрадник - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3809479-z-olenivki-vdalosa-povernuti-23-poranenih-ukrainskih-vijskovih-pravozahisnica.html
показать весь комментарий
17.10.2024 15:52 Ответить
Якщо інвалідів, які вже не зможуть воювати, не хочуть обмінювать, віддавайте їх назад без обміну, в крайньому випадку під камери через красний крест. Навіщо їх тримати і лікувати, витрачаючі наші державні кошти, яких і так не вистачає.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:54 Ответить
Я чудово памʼятаю ті часи коли наша влада заігрувала с «нашими людьми» з Криму та лугандону, будуючи на кордоні мости хаби з послугами, медичні заклади та фінустанови. Нічого не нагадує? В мене так дежавю якесь!!!Наші хлопці у фашистів те ж в таких умовах утримуються? Може давайте відтепер цих рашистських найманців, які наших розстрілюють, у дупу цілувати??? Може краще туди наших пенсіонерів у яких пенсія трохи більше 2 тис. Гривень поселити??? Га, Шмиг???
показать весь комментарий
17.10.2024 15:54 Ответить
В такие лагеря нужно садить только тех россиян, которых схватили военкомы и бусифицировали против собственной воли. Остальных, которые поехали ради идеи или денег - в плен лучше не брать
показать весь комментарий
17.10.2024 15:57 Ответить
Папавшиє в палон расєянє всє как адін прєврасчаюцца в схвачєних ваєнкомамі і прінудітельна бусіфіцированих.
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил".
показать весь комментарий
17.10.2024 16:11 Ответить
У такому випадку лише два питання - чи ти контрактник (за гроші вбиваєш українців)??? Чи ти солдат строковї служби силком загнаниний на війну? У першому варіанті - ти фашист і мрець. У другому - буцегарня (але без умов санаторного режиму). Це буде справедливо.
показать весь комментарий
19.10.2024 15:19 Ответить
Серед "строковиків" також чимало фашистів (соціопатів - садистів).
показать весь комментарий
19.10.2024 16:46 Ответить
Беззаперечно!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:51 Ответить
Самое страшное для кацапов будет в IПАЛЬНЯ (1:19)
показать весь комментарий
17.10.2024 16:03 Ответить
Кацапи ще при совку "балдзєлі" від вивісок "Їдальня", якщо букви (в тому числі "б") були виконані "рукописним" шрифтом.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:50 Ответить
о, заїбісь, якраз вчасно - бо скоро вже Різдво, могли залишитися без подарунків і куті
показать весь комментарий
17.10.2024 16:03 Ответить
Сподіваюсь в складі меню є червона риба, артішоки і гарячий шоколад А раз в тиждень - баба гумова?! Щоб все було згідно міжнародного ГУМАнітарного права!
показать весь комментарий
17.10.2024 16:35 Ответить
відправити цю сволоту в червоний хрест
показать весь комментарий
17.10.2024 16:35 Ответить
"В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян"

А как быть с этими?
""
показать весь комментарий
17.10.2024 16:54 Ответить
В лютому 23-го після року служби, нас привезли в аварійну школу під Черкасами, без води і тепла, і навіть без вбиральні. Так створювався 15 мобільний прикордонний загін гвардії наступу. Там й досі вонюча вбиральня на подвір'ї і двоярусні панцерні ліжка.
Гидко дивитися які хороми для підарів, створює підарська влада в Україні.
показать весь комментарий
17.10.2024 17:42 Ответить
то, нехай туди летять мопєди та балістика!
показать весь комментарий
17.10.2024 17:56 Ответить
Цього разу табір буде 5*****.)))
показать весь комментарий
17.10.2024 18:03 Ответить
Якщо в меню не буде олів'єшки, то не зарахується.
показать весь комментарий
17.10.2024 18:33 Ответить
умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.
Я український пенсіонер, жуже прошу "гаранта" створити такі ж умови ддя життя і для нас. Бо з такими пенсіями, триразово харчуватися і сплачувати комірне, багато (більшість) не в змозі!
показать весь комментарий
17.10.2024 19:19 Ответить
Зарплатня полоненого кацапа більша ніж пораненого бійця на лікуванні. Як казав один актор, який грає президента, "кацапи теж люди". Вони для влади дорожче українця?
показать весь комментарий
17.10.2024 19:53 Ответить
У полонених ЗП немає. Витрати на їх утримання.
показать весь комментарий
17.10.2024 22:57 Ответить
У нас є. Вони виконують роботу, якщо не відмовляються, і дістають зарплату.
показать весь комментарий
17.10.2024 23:15 Ответить
Робота на зоні - конверти клеїти, ящики збивати.
показать весь комментарий
19.10.2024 06:42 Ответить
ОХМАДИТ 2 ДЛЯ КАЦАПИИ , БРАВО И В БУКОВЕЛЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
показать весь комментарий
17.10.2024 21:53 Ответить
За чій рахунок банкет? Чому ці падли ще живі, якщо їх не забирають - умова проста, 2 тижні ніхто не забирає, на уранові шахти на Кіровоградщину

- Інгульська (на межі з обласним центром)
- Новокостянтинівська (за півсотні кілометрів від Кропивницького)
- Смолінська (за сотню кілометрів від Кропивницького).
показать весь комментарий
18.10.2024 00:17 Ответить
Ви ох**ли Зе уроди ?
На кожного кацапа виліляють грошей більше ніж на українського пенсіонера.
Крупа на воді і солоні огірки з перловкой на друге с компотом і то ще багато, а вон ще м'ясо дають.

Табори з дощок будуйте серед поля для військовополонених як це роблять у всьому світі,
а не в містах виділяйте будівлі в яких можна відкрити військове виробництво....
показать весь комментарий
18.10.2024 02:17 Ответить
У нас казарми для військових набагато гірші(((
показать весь комментарий
18.10.2024 08:24 Ответить
*****, яї6у. А я живу в напіврозваленому сараї без опалення і нормальної електрики, сижу зараз в термусі, двох штанах, трьох флісках і курточці (да, я мерзляк). І срати ходим в дирку на вулиці. Це я не на завданні єслішо, це у нас називається ПєПєДє *****. Чомусь хочу в тюрму. Я придурок, да?
показать весь комментарий
18.10.2024 23:39 Ответить
 
 