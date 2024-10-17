В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян - "Центр-5". ВИДЕО
Новый лагерь для российских военнопленных "Центр-5" открыли в Украине. В нем созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.
Об этом сообщила пресс-служба проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку количество россиян, которые ежемесячно сдаются в плен ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов, места содержания военнопленных в Украине очень быстро заполняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условия в "Центр-5" соответствуют всем требованиям международного гуманитарного права: отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой, доступ к медицинской помощи.
Какие условия в лагере?
Особенностью "Центр-5" является то, что в лагере созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.
"Таких военнопленных россиян в Украине очень много, и российская сторона намеренно отказывается возвращать именно инвалидов и больных. Вот уже 2,5 года Россия отказывается выполнять требования Женевских конвенций и блокирует создание смешанных медицинских комиссий для проведения репатриации раненых и больных", - отметили в проекте Коордштаба.
"Украина сохраняет максимально возможную открытость в вопросах обращения с военнопленными и придерживается взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций. Различные международные наблюдатели и СМИ могут посещать и "Центр-5, и другие места содержания российских пленных", - отмечается в сообщении.
В проекте добавили, что Украина постоянно требует от российской стороны зеркального обращения с украинскими пленными и выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями.
К сожалению, подчеркнули в пресс-службе, Россия продолжает использовать пленных как инструмент давления и торга, игнорируя не только гуманитарные инициативы Украины, но и элементарные нормы морали и человечности.
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похід в курську народну республику виправдовувався як один із найкращіх засобів накопичувати обмінний фонд - то накуя їх накопичувати? ти більше калік? відправляйте їх додому, нехай їх утриманням займаються кацапські бюджети
добре, приперли в Україну - нащо їх тримати, тим більше якщо каліки?
а курорт 😡
А наших полонених ця мразота нагло знищує ,
бракує слів ,
https://focus.ua/*******-novosti/517743-ukraina-tratit-na-soderzhanie-odnogo-plennogo-okkupanta-rf-3000-grn-v-mesyac-minyust-foto Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта РФ 3000 грн в месяц, - Минюст (фото)
Отношения к пленным в РФ и Украине
Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что наблюдатели ООН располагают информацией, что российские военные могут поддаваться пыткам в момент взятия в плен. Однако во время нахождении в СИЗО их условия содержания удовлетворительны.
В то же время в ООН говорят, что условия содержания украинских военнопленных в РФ и ОРДЛО не такие гуманные. Над бойцами ВСУ могут проводить пытки во время взятия в плен и в местах содержания. Также в ведомстве отмечают, что пленные военные Украины могут сталкиваться с недостатком пищи, антисанитарией и грубым отношением со стороны надзирателей.
Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали, что СИЗО в РФ https://focus.ua/*******-novosti/517303-rossiyskie-sizo-perepolneny-iz-za-razmeshcheniya-plennyh-ukraincev-rossmi переполнены из-за размещения украинских пленных . По словам правозащитников, некоторые изоляторы переполнены настолько, что людям приходится спать на полу, а надзиратели не успевают их выводить в баню и на прогулку.
На содержание одного https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gayday-dolozhil-ob-uspehah-vsu-vozle-svatovo-i-kremennoy-12116163.html российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.
Середній розмір пенсії в Україні - 5851 гривня,
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил".
А как быть с этими?
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Гидко дивитися які хороми для підарів, створює підарська влада в Україні.
Я український пенсіонер, жуже прошу "гаранта" створити такі ж умови ддя життя і для нас. Бо з такими пенсіями, триразово харчуватися і сплачувати комірне, багато (більшість) не в змозі!
- Інгульська (на межі з обласним центром)
- Новокостянтинівська (за півсотні кілометрів від Кропивницького)
- Смолінська (за сотню кілометрів від Кропивницького).
На кожного кацапа виліляють грошей більше ніж на українського пенсіонера.
Крупа на воді і солоні огірки з перловкой на друге с компотом і то ще багато, а вон ще м'ясо дають.
Табори з дощок будуйте серед поля для військовополонених як це роблять у всьому світі,
а не в містах виділяйте будівлі в яких можна відкрити військове виробництво....