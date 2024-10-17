В Украине открыли новый лагерь для военнопленных россиян - "Центр-5". ВИДЕО

Новый лагерь для российских военнопленных "Центр-5" открыли в Украине. В нем созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.

Об этом сообщила пресс-служба проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку количество россиян, которые ежемесячно сдаются в плен ВСУ, значительно превышает количество тех, кого Россия возвращает в рамках обменов, места содержания военнопленных в Украине очень быстро заполняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия в "Центр-5" соответствуют всем требованиям международного гуманитарного права: отдельные спальные места, трехразовое горячее питание, душевые с горячей водой, доступ к медицинской помощи.

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Какие условия в лагере?

Особенностью "Центр-5" является то, что в лагере созданы условия для содержания военнопленных с ранениями: ампутантов, лежачих, военнопленных с различными заболеваниями и тому подобное.

"Таких военнопленных россиян в Украине очень много, и российская сторона намеренно отказывается возвращать именно инвалидов и больных. Вот уже 2,5 года Россия отказывается выполнять требования Женевских конвенций и блокирует создание смешанных медицинских комиссий для проведения репатриации раненых и больных", - отметили в проекте Коордштаба.

"Украина сохраняет максимально возможную открытость в вопросах обращения с военнопленными и придерживается взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций. Различные международные наблюдатели и СМИ могут посещать и "Центр-5, и другие места содержания российских пленных", - отмечается в сообщении.

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В проекте добавили, что Украина постоянно требует от российской стороны зеркального обращения с украинскими пленными и выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями.

К сожалению, подчеркнули в пресс-службе, Россия продолжает использовать пленных как инструмент давления и торга, игнорируя не только гуманитарные инициативы Украины, но и элементарные нормы морали и человечности.