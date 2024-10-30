Грузини вигнали кремлівських пропагандистів із акції протесту проти фальсифікації виборів до парламенту. ВIДЕО
У столиці Грузії протестувальники вигнали кремлівських пропагандистів із "РИА Новости" та "Известий" з мітингу проти оголошених результатів парламентських виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на якому учасники акції супроводжують на вихід пропагандистів Путіна.
Парламентські вибори у Грузії
У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.
ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.
як що тусери виходять знімати черевики, дарити квіти та фоткатись, то справа марна. як що люди виходять битися за свої права, жодного мєнта не знайдеш.
ввечері вийшли студенти, під ранок, їх жорстко відлупцювали.
десь о десятій, вже був повний майдан зі сторони стели. ввечері хрещатик був перекритий.
Які студенти "ввечері вийшли"??
на жаль !!
а, вони не почнуть.
ось все, на що вони спроможні, зарядити в ухо якомусь переляканому кацапчику.
Тепер розгрібають,але пізно!Бо іванішвілі не віддасть добровільно владу.Бо знає,що сяде.
«Інша справа ми».
Воно то так. Але чомусь мені «наша справа» - зовсім не привід для зверхності.
Вірніше, безумовну повагу заслуговують активні майданівці, які своєю наполегливістю, затятістю, вірою, жертовністю зсунули таки колесо історії у потрібному напрямку. Тим більше, вічної слави і шани заслуговують полеглі майданівці - наша Небесна Сотня.
А далі? Що зробив народ, який пережив, вистраждав такий Майдан? За кілька років зрікся найсвятіших речей, зрадив памʼять про полеглих, проміняв волю на недолю, обрав стовідсотковий антимайдан до влади, просто таки антимайданівське опудало, яке гидило і знецінювалися все, що уособлював собою Майдан.
У нас три роки триває війна на знищення нації, а українофоб і зрадник Татаров досі є незамінним функціонером в системі Зеленського.
А Портнов - символ антимайдану, очільник проросійських реваншистів - нещодавно виграв суд в Україні!
А ми точно маємо моральне право зловтішатися і стібатися над грузинами?
Ну, не знаю…
Світлана Самарська©️" Я з України https://t.me/Ukraine1_000 @Ukraine1_000
Занадто люб'язно кацапів женете.
А ''звіздюлєй'' москалям хто виписувати буде?