Грузини вигнали кремлівських пропагандистів із акції протесту проти фальсифікації виборів до парламенту. ВIДЕО

У столиці Грузії протестувальники вигнали кремлівських пропагандистів із "РИА Новости" та "Известий" з мітингу проти оголошених результатів парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на якому учасники акції супроводжують на вихід пропагандистів Путіна.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

