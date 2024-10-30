УКР
Грузини вигнали кремлівських пропагандистів із акції протесту проти фальсифікації виборів до парламенту. ВIДЕО

У столиці Грузії протестувальники вигнали кремлівських пропагандистів із "РИА Новости" та "Известий" з мітингу проти оголошених результатів парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на якому учасники акції супроводжують на вихід пропагандистів Путіна. 

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Топ коментарі
+11
А по 3.14здаку дати перед посадкою в таксі?
показати весь коментар
30.10.2024 13:24 Відповісти
+8
Грузини за майбутнє нації потрібно битися безжально, метастази крали і крадуть у нас національні держави , історію і майбунє ...
показати весь коментар
30.10.2024 13:27 Відповісти
+5
"Майдан" теж розгорявся, спочатку, повільно... Подивимося на майбутнє...
показати весь коментар
30.10.2024 13:24 Відповісти
На жаль, русня висновки зробила, технологію вдосконалила. Більше успішних майданів по світу з того часу не було.
показати весь коментар
30.10.2024 13:39 Відповісти
до чого тут лапті?
як що тусери виходять знімати черевики, дарити квіти та фоткатись, то справа марна. як що люди виходять битися за свої права, жодного мєнта не знайдеш.
показати весь коментар
30.10.2024 14:09 Відповісти
що значить повільно?
ввечері вийшли студенти, під ранок, їх жорстко відлупцювали.
десь о десятій, вже був повний майдан зі сторони стели. ввечері хрещатик був перекритий.
показати весь коментар
30.10.2024 14:07 Відповісти
Блін... всього 11 років минуло, а вже не памятають хронологію подій....
Які студенти "ввечері вийшли"??
показати весь коментар
30.10.2024 14:47 Відповісти
А хто протестує? Мусора грузинські? Щось їх там найбільше.
показати весь коментар
30.10.2024 13:25 Відповісти
мусора нейтральні - вирішують на яку сторону переметнутися....
показати весь коментар
30.10.2024 13:31 Відповісти
Після виборів то вже не має значення. В Грузії відкривають крімпровадження проти тих грузинів що воьювали з рашистами в Україні.
показати весь коментар
30.10.2024 13:29 Відповісти
А де самі протестувальники.
показати весь коментар
30.10.2024 13:36 Відповісти
А дві собаки ?!!
показати весь коментар
30.10.2024 13:42 Відповісти
За корабльом, *****.
показати весь коментар
30.10.2024 13:38 Відповісти
Протестувальників дуже мало , тому з такого роя не вийде ..... нічого🙁,
на жаль !!

показати весь коментар
30.10.2024 13:42 Відповісти
як що, грузини не почнуть зводити наметовий табір. звозити покришки, бочки, генератори. розливати молотова, то до сраки карі очі!!!
а, вони не почнуть.
ось все, на що вони спроможні, зарядити в ухо якомусь переляканому кацапчику.
показати весь коментар
30.10.2024 13:54 Відповісти
Картвели зробили ту ж дурню,що і хахли(не українці!)- посадили кацапського агнта на трон!
Тепер розгрібають,але пізно!Бо іванішвілі не віддасть добровільно владу.Бо знає,що сяде.
показати весь коментар
30.10.2024 14:00 Відповісти
Собаки розумніші за багатьох людей - вони без зайвих слів зрозуміли , що це паскуди і їх треба гнати .
показати весь коментар
30.10.2024 14:02 Відповісти
пізно пити боржомі... станеться як в Білорусі - помашуть кульками та квітами та змиряться..., головне, щоб не стріляли, а потім "мирних" грузинів почнуть відправляти на війну на м'ясо...
показати весь коментар
30.10.2024 14:26 Відповісти
"Вчора багато хто не міг стриматися, aби не кОпнути грузинів - типу, протест був блискавичний. В сенсі, фʼюіть - і вже завершився.
«Інша справа ми».
Воно то так. Але чомусь мені «наша справа» - зовсім не привід для зверхності.
Вірніше, безумовну повагу заслуговують активні майданівці, які своєю наполегливістю, затятістю, вірою, жертовністю зсунули таки колесо історії у потрібному напрямку. Тим більше, вічної слави і шани заслуговують полеглі майданівці - наша Небесна Сотня.

А далі? Що зробив народ, який пережив, вистраждав такий Майдан? За кілька років зрікся найсвятіших речей, зрадив памʼять про полеглих, проміняв волю на недолю, обрав стовідсотковий антимайдан до влади, просто таки антимайданівське опудало, яке гидило і знецінювалися все, що уособлював собою Майдан.
У нас три роки триває війна на знищення нації, а українофоб і зрадник Татаров досі є незамінним функціонером в системі Зеленського.
А Портнов - символ антимайдану, очільник проросійських реваншистів - нещодавно виграв суд в Україні!
А ми точно маємо моральне право зловтішатися і стібатися над грузинами?
Ну, не знаю…

Світлана Самарська©️" Я з України https://t.me/Ukraine1_000 @Ukraine1_000
показати весь коментар
30.10.2024 14:31 Відповісти
треба посилати українських журналістів, не стояти осторонь
показати весь коментар
30.10.2024 14:40 Відповісти
Е........ Картвели... Так не можна.
Занадто люб'язно кацапів женете.
А ''звіздюлєй'' москалям хто виписувати буде?
показати весь коментар
30.10.2024 14:40 Відповісти
,,Ухадіте атсюда, ухадіте атсюда, ета вам не 2008 год !"
показати весь коментар
30.10.2024 14:45 Відповісти
Ну чого ж мирно? Недарма ж той пропагандон на асфальті валявся 😏
показати весь коментар
30.10.2024 16:23 Відповісти
Грузинам сказали, что если не дружить с Расией - будет война как в Украине.
показати весь коментар
30.10.2024 15:27 Відповісти
Жопа Грузії! Навіть в табло кацапсінам ні хто не зацідив... білорусь намбер 2... Скоро всіх незадоволених вирахують та пересадять...
показати весь коментар
30.10.2024 16:45 Відповісти
Одна надія в цьому світі на Україну, та ще й ніяка курва не хоче конкретно допомагати крім країн Балтії та Польщі, та ті теж дуже залежні...
показати весь коментар
30.10.2024 16:47 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 16:56 Відповісти
 
 