Грузины выгнали кремлевских пропагандистов с акции протеста против фальсификации выборов в парламент. ВИДЕО

В столице Грузии протестующие выгнали кремлевских пропагандистов из "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных результатов парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на котором участники акции сопровождают на выход пропагандистов Путина.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

