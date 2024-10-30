РУС
8 580 28

Грузины выгнали кремлевских пропагандистов с акции протеста против фальсификации выборов в парламент. ВИДЕО

В столице Грузии протестующие выгнали кремлевских пропагандистов из "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных результатов парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на котором участники акции сопровождают на выход пропагандистов Путина.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Грузия (4518) пропаганда (3736) протест (5905) россия (97311)
+11
А по 3.14здаку дати перед посадкою в таксі?
30.10.2024 13:24 Ответить
+8
Грузини за майбутнє нації потрібно битися безжально, метастази крали і крадуть у нас національні держави , історію і майбунє ...
30.10.2024 13:27 Ответить
+5
"Майдан" теж розгорявся, спочатку, повільно... Подивимося на майбутнє...
30.10.2024 13:24 Ответить
А по 3.14здаку дати перед посадкою в таксі?
30.10.2024 13:24 Ответить
"Майдан" теж розгорявся, спочатку, повільно... Подивимося на майбутнє...
30.10.2024 13:24 Ответить
На жаль, русня висновки зробила, технологію вдосконалила. Більше успішних майданів по світу з того часу не було.
30.10.2024 13:39 Ответить
до чого тут лапті?
як що тусери виходять знімати черевики, дарити квіти та фоткатись, то справа марна. як що люди виходять битися за свої права, жодного мєнта не знайдеш.
30.10.2024 14:09 Ответить
що значить повільно?
ввечері вийшли студенти, під ранок, їх жорстко відлупцювали.
десь о десятій, вже був повний майдан зі сторони стели. ввечері хрещатик був перекритий.
30.10.2024 14:07 Ответить
Блін... всього 11 років минуло, а вже не памятають хронологію подій....
Які студенти "ввечері вийшли"??
30.10.2024 14:47 Ответить
А хто протестує? Мусора грузинські? Щось їх там найбільше.
30.10.2024 13:25 Ответить
мусора нейтральні - вирішують на яку сторону переметнутися....
30.10.2024 13:31 Ответить
Грузини за майбутнє нації потрібно битися безжально, метастази крали і крадуть у нас національні держави , історію і майбунє ...
30.10.2024 13:27 Ответить
Після виборів то вже не має значення. В Грузії відкривають крімпровадження проти тих грузинів що воьювали з рашистами в Україні.
30.10.2024 13:29 Ответить
А де самі протестувальники.
30.10.2024 13:36 Ответить
А дві собаки ?!!
30.10.2024 13:42 Ответить
За корабльом, *****.
30.10.2024 13:38 Ответить
Протестувальників дуже мало , тому з такого роя не вийде ..... нічого🙁,
на жаль !!

30.10.2024 13:42 Ответить
як що, грузини не почнуть зводити наметовий табір. звозити покришки, бочки, генератори. розливати молотова, то до сраки карі очі!!!
а, вони не почнуть.
ось все, на що вони спроможні, зарядити в ухо якомусь переляканому кацапчику.
30.10.2024 13:54 Ответить
Картвели зробили ту ж дурню,що і хахли(не українці!)- посадили кацапського агнта на трон!
Тепер розгрібають,але пізно!Бо іванішвілі не віддасть добровільно владу.Бо знає,що сяде.
30.10.2024 14:00 Ответить
Собаки розумніші за багатьох людей - вони без зайвих слів зрозуміли , що це паскуди і їх треба гнати .
30.10.2024 14:02 Ответить
пізно пити боржомі... станеться як в Білорусі - помашуть кульками та квітами та змиряться..., головне, щоб не стріляли, а потім "мирних" грузинів почнуть відправляти на війну на м'ясо...
30.10.2024 14:26 Ответить
"Вчора багато хто не міг стриматися, aби не кОпнути грузинів - типу, протест був блискавичний. В сенсі, фʼюіть - і вже завершився.
«Інша справа ми».
Воно то так. Але чомусь мені «наша справа» - зовсім не привід для зверхності.
Вірніше, безумовну повагу заслуговують активні майданівці, які своєю наполегливістю, затятістю, вірою, жертовністю зсунули таки колесо історії у потрібному напрямку. Тим більше, вічної слави і шани заслуговують полеглі майданівці - наша Небесна Сотня.

А далі? Що зробив народ, який пережив, вистраждав такий Майдан? За кілька років зрікся найсвятіших речей, зрадив памʼять про полеглих, проміняв волю на недолю, обрав стовідсотковий антимайдан до влади, просто таки антимайданівське опудало, яке гидило і знецінювалися все, що уособлював собою Майдан.
У нас три роки триває війна на знищення нації, а українофоб і зрадник Татаров досі є незамінним функціонером в системі Зеленського.
А Портнов - символ антимайдану, очільник проросійських реваншистів - нещодавно виграв суд в Україні!
А ми точно маємо моральне право зловтішатися і стібатися над грузинами?
Ну, не знаю…

Світлана Самарська©️" Я з України https://t.me/Ukraine1_000 @Ukraine1_000
30.10.2024 14:31 Ответить
треба посилати українських журналістів, не стояти осторонь
30.10.2024 14:40 Ответить
Е........ Картвели... Так не можна.
Занадто люб'язно кацапів женете.
А ''звіздюлєй'' москалям хто виписувати буде?
30.10.2024 14:40 Ответить
,,Ухадіте атсюда, ухадіте атсюда, ета вам не 2008 год !"
30.10.2024 14:45 Ответить
Ну чого ж мирно? Недарма ж той пропагандон на асфальті валявся 😏
30.10.2024 16:23 Ответить
Грузинам сказали, что если не дружить с Расией - будет война как в Украине.
30.10.2024 15:27 Ответить
Жопа Грузії! Навіть в табло кацапсінам ні хто не зацідив... білорусь намбер 2... Скоро всіх незадоволених вирахують та пересадять...
30.10.2024 16:45 Ответить
Одна надія в цьому світі на Україну, та ще й ніяка курва не хоче конкретно допомагати крім країн Балтії та Польщі, та ті теж дуже залежні...
30.10.2024 16:47 Ответить
30.10.2024 16:56 Ответить
 
 