Грузины выгнали кремлевских пропагандистов с акции протеста против фальсификации выборов в парламент. ВИДЕО
В столице Грузии протестующие выгнали кремлевских пропагандистов из "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных результатов парламентских выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на котором участники акции сопровождают на выход пропагандистов Путина.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
як що тусери виходять знімати черевики, дарити квіти та фоткатись, то справа марна. як що люди виходять битися за свої права, жодного мєнта не знайдеш.
ввечері вийшли студенти, під ранок, їх жорстко відлупцювали.
десь о десятій, вже був повний майдан зі сторони стели. ввечері хрещатик був перекритий.
Які студенти "ввечері вийшли"??
на жаль !!
а, вони не почнуть.
ось все, на що вони спроможні, зарядити в ухо якомусь переляканому кацапчику.
Тепер розгрібають,але пізно!Бо іванішвілі не віддасть добровільно владу.Бо знає,що сяде.
«Інша справа ми».
Воно то так. Але чомусь мені «наша справа» - зовсім не привід для зверхності.
Вірніше, безумовну повагу заслуговують активні майданівці, які своєю наполегливістю, затятістю, вірою, жертовністю зсунули таки колесо історії у потрібному напрямку. Тим більше, вічної слави і шани заслуговують полеглі майданівці - наша Небесна Сотня.
А далі? Що зробив народ, який пережив, вистраждав такий Майдан? За кілька років зрікся найсвятіших речей, зрадив памʼять про полеглих, проміняв волю на недолю, обрав стовідсотковий антимайдан до влади, просто таки антимайданівське опудало, яке гидило і знецінювалися все, що уособлював собою Майдан.
У нас три роки триває війна на знищення нації, а українофоб і зрадник Татаров досі є незамінним функціонером в системі Зеленського.
А Портнов - символ антимайдану, очільник проросійських реваншистів - нещодавно виграв суд в Україні!
А ми точно маємо моральне право зловтішатися і стібатися над грузинами?
Ну, не знаю…
Світлана Самарська©️" Я з України https://t.me/Ukraine1_000 @Ukraine1_000
Занадто люб'язно кацапів женете.
А ''звіздюлєй'' москалям хто виписувати буде?