"Gen W. Українське покоління війни": стартував другий день Київського безпекового форуму для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочався другий день Київського безпекового форуму для молоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

У ньому беруть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни, надважливої місії, яку молодь взяла на себе в наближенні перемоги та яка очікує її по завершенні війни.

Гостями цьогорічного Форуму стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

