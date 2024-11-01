УКР
"Gen W. Українське покоління війни": стартував другий день Київського безпекового форуму для молоді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочався другий день Київського безпекового форуму для молоді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

У ньому беруть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни, надважливої місії, яку молодь взяла на себе в наближенні перемоги та яка очікує її по завершенні війни.

Гостями цьогорічного Форуму стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Також читайте: Сумнівів у тому, що Україна стане членом НАТО, немає, - помічниця Рютте

Київський безпековий форум для молоді - це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей "Захід-Схід, Північ-Південь".

Інформаційні партнери КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Також читайте: Учасники КБФ для молоді звернуться до НАТО щодо важливості членства в Альянсі, - Яценюк

Автор: 

Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
+5
там одні дівки та мажорні броньовані молодики. можна виступати.
01.11.2024 10:48 Відповісти
+5
Там у всіх така бронь, що навіть верховний невтікун позаздрить.
01.11.2024 10:58 Відповісти
+4
Вакарчук буде виступати, чи ні ?
😂
01.11.2024 10:47 Відповісти
Тцкрчук
01.11.2024 14:10 Відповісти
Семен, ідіть у сраку зі своїм КБФ.
01.11.2024 10:52 Відповісти
тцк запросили?
01.11.2024 10:53 Відповісти
Там у всіх така бронь, що навіть верховний невтікун позаздрить.
01.11.2024 10:58 Відповісти
на разі бронь знята з усіх.
01.11.2024 10:59 Відповісти
Не знята
01.11.2024 11:01 Відповісти
бронь знята. не путайте з відсрочками
01.11.2024 14:22 Відповісти
Я не плутаю
01.11.2024 14:56 Відповісти
Не у всех сняли. Сняли все что раздали после 31 мая всяким доставщикам пиццы и офицыантам. У меня бронь есть в резерв+
01.11.2024 15:13 Відповісти
Вернее там написано "видстрочка". Тып видстрочки: "бронювання". но это тоже самое
01.11.2024 15:14 Відповісти
"Броньований форум"
01.11.2024 11:00 Відповісти
це майбутні Левченки- грантоєди
01.11.2024 11:53 Відповісти
Так розумію, ож то зелені підляківсько-нікіфоровські, й тому ТЦК нема.
01.11.2024 14:58 Відповісти
 
 