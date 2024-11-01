РУС
"Gen W. Українське покоління війни": стартовал второй день Киевского форума безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался второй день Киевского форума по безопасности для молодежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В нем принимают участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.

Форум призван стать платформой для обсуждения вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны, важнейшей миссии, которую молодежь взяла на себя в приближении победы и которая ожидает ее по завершении войны.

Гостями нынешнего Форума станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

Читайте также: Участники КБФ для молодежи обратятся в НАТО по поводу важности членства в Альянсе, - Яценюк

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

Информационные партнеры КБФ: Цензор.НЕТ, Еспресо, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", Телеграф, Defense Express, INDEX.

Читайте также: Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте

Автор: 

Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)
+5
там одні дівки та мажорні броньовані молодики. можна виступати.
01.11.2024 10:48 Ответить
+5
Там у всіх така бронь, що навіть верховний невтікун позаздрить.
01.11.2024 10:58 Ответить
+4
Вакарчук буде виступати, чи ні ?
😂
01.11.2024 10:47 Ответить
Тцкрчук
01.11.2024 14:10 Ответить
Семен, ідіть у сраку зі своїм КБФ.
01.11.2024 10:52 Ответить
тцк запросили?
01.11.2024 10:53 Ответить
на разі бронь знята з усіх.
01.11.2024 10:59 Ответить
Не знята
01.11.2024 11:01 Ответить
бронь знята. не путайте з відсрочками
01.11.2024 14:22 Ответить
Я не плутаю
01.11.2024 14:56 Ответить
Не у всех сняли. Сняли все что раздали после 31 мая всяким доставщикам пиццы и офицыантам. У меня бронь есть в резерв+
01.11.2024 15:13 Ответить
Вернее там написано "видстрочка". Тып видстрочки: "бронювання". но это тоже самое
01.11.2024 15:14 Ответить
"Броньований форум"
01.11.2024 11:00 Ответить
це майбутні Левченки- грантоєди
01.11.2024 11:53 Ответить
Так розумію, ож то зелені підляківсько-нікіфоровські, й тому ТЦК нема.
01.11.2024 14:58 Ответить
 
 