"Gen W. Українське покоління війни": стартовал второй день Киевского форума безопасности для молодежи. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался второй день Киевского форума по безопасности для молодежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В нем принимают участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.

Форум призван стать платформой для обсуждения вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны, важнейшей миссии, которую молодежь взяла на себя в приближении победы и которая ожидает ее по завершении войны.

Гостями нынешнего Форума станут ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

Киевский форум по безопасности для молодежи - это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений. Начиная с 2012 года было проведено 9 Киевских Форумов по безопасности для молодежи. В сентябре 2021 года Киевский форум по безопасности начал инициативу молодежных встреч "Запад-Восток, Север-Юг".

