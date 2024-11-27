Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури, - мер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

У найближчі два дні, 28-29 листопада, у Сумській області планують мобілізувати всіх працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури. Очільник ОВА Володимир Артюх нібито скасував бронювання для таких працівників.

Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств, ба більше, дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоби проконтролювати, щоби всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі (водоканали, теплогенеруючі тощо) призвали до лав Збройних сил України за завтрашній день і за пʼятницю", - стверджує мер Конотопа.

За його словами, працівники ТЦК дзвонили йому та казали, що це вказівка, тому вони "нічого не можуть зробити".

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Семеніхін назвав деякі рішення очільника ОВА "дурнуватими" та, зокрема, пригадав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині.

Міський голова Конотопа каже, що Артюха мають "негайно" прибрати з посади.

Семеніхін також вимагає від правоохоронних органів відкрити щодо голови ОВА кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України "Диверсія". Він закликав президента Володимира Зеленського звернути увагу на цю ситуацію та побачити, "як його ставленики тут його ж і підставляють".

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Зазначимо, що місцеве видання "Кордон.Медіа" звернулось з коментарем до обласної військової адміністрації. У пресслужбі відповіли, що не володіють інформацією щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Зокрема, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій – нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. грн.

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість до кінця лютого та повторно подати списки працівників для бронювання через "Дію". При цьому вже надані на підставі бронювання відстрочки діятимуть лише до 28 лютого.

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