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Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури, - мер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

У найближчі два дні, 28-29 листопада, у Сумській області планують мобілізувати всіх працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури. Очільник ОВА Володимир Артюх нібито скасував бронювання для таких працівників.

Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств, ба більше, дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоби проконтролювати, щоби всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі (водоканали, теплогенеруючі тощо) призвали до лав Збройних сил України за завтрашній день і за пʼятницю", - стверджує мер Конотопа.

За його словами, працівники ТЦК дзвонили йому та казали, що це вказівка, тому вони "нічого не можуть зробити".

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Семеніхін назвав деякі рішення очільника ОВА "дурнуватими" та, зокрема, пригадав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині.

Міський голова Конотопа каже, що Артюха мають "негайно" прибрати з посади.

Семеніхін також вимагає від правоохоронних органів відкрити щодо голови ОВА кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України "Диверсія". Він закликав президента Володимира Зеленського звернути увагу на цю ситуацію та побачити, "як його ставленики тут його ж і підставляють".

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Зазначимо, що місцеве видання "Кордон.Медіа" звернулось з коментарем до обласної військової адміністрації. У пресслужбі відповіли, що не володіють інформацією щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Зокрема, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій – нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. грн.

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість до кінця лютого та повторно подати списки працівників для бронювання через "Дію". При цьому вже надані на підставі бронювання відстрочки діятимуть лише до 28 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит виявив зловживання в бронюванні у 5% підприємств зі статусом критично важливих, - Свириденко

Автор: 

Сумська область (3530) бронювання (336) мобілізація (3017) Семеніхін (38)


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Топ коментарі
+39
Семенихин розповідає що його документи "*********" при цьому - абсолютно зневажливо
Нехай вивчить предмет- а потім щось заявляє.
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28.11.2024 07:09
+12
Если кто-то еще не понял что текущие власти это кучка русских агентов, то вот оно.
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27.11.2024 22:15
+9
Я гадав що Махно був завзятим анархістом, проте існує у 21 столітті країна зелених поні.
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27.11.2024 22:08
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Я гадав що Махно був завзятим анархістом, проте існує у 21 столітті країна зелених поні.
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27.11.2024 22:08 Відповісти
Если кто-то еще не понял что текущие власти это кучка русских агентов, то вот оно.
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27.11.2024 22:15 Відповісти
А цирку сохранили?
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27.11.2024 22:22 Відповісти
Тцк на фронт
Поліцію на фронт
Чиновників на фронт
Прокурорів на фронт
Депутатів на фронт
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27.11.2024 22:38 Відповісти
на фронт
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27.11.2024 22:48 Відповісти
и это в прифронтовой области ! вы представляете, каждый день обстрелы, города остаются без света, тепла, воды, это нужно максимально быстро устранять, а эти уроды хотят мобилизировать последних комунальщиков, которым и так никогда не давали больше чем 50% брони на предприятие !
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27.11.2024 22:42 Відповісти
60+, могут уже только в апреки ходить, при таком количестве болячек в этом возрасте. Прежде чем что-то ляпнуть, думай головой.
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28.11.2024 04:43 Відповісти
Свеж зарегистрированный. Что ОВА в бой на разговорный фронт кинула? Ты хоть представляешь, как это трубу водоподачи или водоотвода в яме 3 -5 метров зимой ремонтировать? Работающие пенсионеры в администрациях и прокуратурах жопы греют, а не по авариям выезжают!
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28.11.2024 07:00 Відповісти
Я навесні бачила таких комунальників. Одні пенсіонери. А от рятувальників розвелось!!! Живу біля пожежної частини, на днях навколо неї, в полі зору 36 припаркованих авто нарахувала.
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28.11.2024 07:12 Відповісти
Рятувальники то же разные бывают. Есть собственно пожарная часть, которые и выезжают на вызова и служба у них не легкая!, а есть куча инспекторов которые листовки раздают и голову другим морочат. Про коммунальников пенсионеров. Просто пенсионер не подойдет в аварийную бригаду! нужен специалист, который умеет работать! За таких и держаться! А когда у вас в городе в аварийной бригаде всего один такой "пенсионер" то Вы будете без води( или без электричества) сутками ( неделями) сидеть, пока ваша очередь дойдет.
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28.11.2024 07:30 Відповісти
Виїжджають. Коли два дні підряд, а коли раз на місяць.
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28.11.2024 09:28 Відповісти
У рятувальників, мабуть не самі низькі ЗП, плюс доплати.
Автівки можуть бути і б/в.
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28.11.2024 11:37 Відповісти
Вася не треба терпіти, бери свого друга з Сумської ОВА і біжи в окоп сидіти без світла і води.
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28.11.2024 08:07 Відповісти
дбл, бл.
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27.11.2024 22:56 Відповісти
Тебе проще шо "шрирі українці" які розмовляють українською, 28 млрд сп*Здили, и бракованных мин на фронт отправили? Кто не умеет ничего и не знает как делать ничего не делает, только других критикует! Тут половина дописувачив. рахуючих що украънською розмовляют, ГУГЛ переводчик исправить после перевода с кацапского не могут!
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28.11.2024 07:06 Відповісти
Якщо ви про Львів, то там до біса багато російською розмовляють. Особливо начальство.
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28.11.2024 07:14 Відповісти
she odyn napivrab sose zelenskomu,a drugyj pysdyttt te sho ne moze pershyj ,*******
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27.11.2024 23:09 Відповісти
Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури Джерело:
***********
Ясно. Зелень готується до швидкої евакуації Сумської області.
З раціональної точки зору тільки такий висновок можна зробити.
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27.11.2024 23:11 Відповісти
На черзі Дніпропетровська область? Чи Харківська?
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27.11.2024 23:52 Відповісти
Це диверсія, бо як може жити місто без того ж вивозу сміття?!...
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28.11.2024 00:03 Відповісти
Уже ответили. 60+, могут уже только в апреки ходить, при таком количестве болячек в этом возрасте. Прежде чем что-то ляпнуть, думай головой.
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28.11.2024 04:45 Відповісти
Твоя бабуся працювала в котловані з водою при морозі, чи ремонтувала освітлення?
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28.11.2024 09:24 Відповісти
Це типу сміття раз в місяць вивозити будуть ? В тебе в голові що там гімно чи мізки ?
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28.11.2024 08:09 Відповісти
Семеніхін-це той недонаціоналіст "свободівець",який рвався їти на Київ при попередньому презіденті.Зараз як останне чмо благає сцаря-валадіміра александровича втрутитись.Степан Бандера перевертається в гробу від таких "послідовників".
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28.11.2024 05:56 Відповісти
Семенихин розповідає що його документи "*********" при цьому - абсолютно зневажливо
Нехай вивчить предмет- а потім щось заявляє.
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28.11.2024 07:09 Відповісти
Семеніхін- підар ще той! Хай він розкаже як на початку війни з кацапами васькався… Взагалі то він вибори в Конотопі програв, йому пощастило що той хто виграв вибори - помер від ковіду.
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28.11.2024 07:40 Відповісти
Також нехай Семеніхін розкаже чому дизель не закупив за півтора року для генераторів, коли в вересні вʼї…ли по місту шахедами. Прийшлось Кличку передавати та і з інших міст везти. Ні однієї тони не було. А часу було достатньо щоб підготуватись
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28.11.2024 07:44 Відповісти
Тю ! То мабуть грошей не було !
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28.11.2024 11:41 Відповісти
Хай цей «націоналіст» займається містом. Вже усім все ясно
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28.11.2024 07:48 Відповісти
Знаючи цього Семеніхіна, скажу тільки одне!, воно якесь неадекватна нагла та тупа істота!
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28.11.2024 08:51 Відповісти
 
 