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Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры, - мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

В ближайшие два дня, 28-29 ноября, в Сумской области планируют мобилизовать всех работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры. Глава ОВА Владимир Артюх якобы отменил бронирование для таких работников.

Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает Цензор.НЕТ..

"Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий, более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК, чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и т.д.) призвали в ряды Вооруженных сил Украины в течение завтрашнего дня и пятницы", - утверждает мэр Конотопа.

По его словам, работники ТЦК звонили ему и говорили, что это указание, поэтому они "ничего не могут сделать".

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Семенихин назвал некоторые решения главы ОВА "глупыми" и, в частности, вспомнил строительство фортификационных сооружений на Сумщине.

Городской голова Конотопа говорит, что Артюха должны "немедленно" убрать с должности.

Семенихин также требует от правоохранительных органов открыть в отношении главы ОВА уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия". Он призвал президента Владимира Зеленского обратить внимание на эту ситуацию и увидеть, "как его ставленники здесь его же и подставляют".

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Отметим, что местное издание "Кордон.Медиа" обратилось с комментарием в областную военную администрацию. В пресс-службе ответили, что не владеют информацией об этой ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. В частности, для частных предприятий устанавливается обязательный критерий - начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность до конца февраля и повторно подать списки работников для бронирования через "Дію". При этом уже предоставленные на основании бронирования отсрочки будут действовать только до 28 февраля.

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Автор: 

Сумская область (3059) бронирование (152) мобилизация (2751) Семенихин Артем (40)


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Топ комментарии
+39
Семенихин розповідає що його документи "*********" при цьому - абсолютно зневажливо
Нехай вивчить предмет- а потім щось заявляє.
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28.11.2024 07:09
+12
Если кто-то еще не понял что текущие власти это кучка русских агентов, то вот оно.
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27.11.2024 22:15
+9
Я гадав що Махно був завзятим анархістом, проте існує у 21 столітті країна зелених поні.
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27.11.2024 22:08
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Я гадав що Махно був завзятим анархістом, проте існує у 21 столітті країна зелених поні.
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27.11.2024 22:08 Ответить
Если кто-то еще не понял что текущие власти это кучка русских агентов, то вот оно.
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27.11.2024 22:15 Ответить
А цирку сохранили?
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27.11.2024 22:22 Ответить
Тцк на фронт
Поліцію на фронт
Чиновників на фронт
Прокурорів на фронт
Депутатів на фронт
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27.11.2024 22:38 Ответить
на фронт
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27.11.2024 22:48 Ответить
и это в прифронтовой области ! вы представляете, каждый день обстрелы, города остаются без света, тепла, воды, это нужно максимально быстро устранять, а эти уроды хотят мобилизировать последних комунальщиков, которым и так никогда не давали больше чем 50% брони на предприятие !
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27.11.2024 22:42 Ответить
60+, могут уже только в апреки ходить, при таком количестве болячек в этом возрасте. Прежде чем что-то ляпнуть, думай головой.
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28.11.2024 04:43 Ответить
Свеж зарегистрированный. Что ОВА в бой на разговорный фронт кинула? Ты хоть представляешь, как это трубу водоподачи или водоотвода в яме 3 -5 метров зимой ремонтировать? Работающие пенсионеры в администрациях и прокуратурах жопы греют, а не по авариям выезжают!
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28.11.2024 07:00 Ответить
Я навесні бачила таких комунальників. Одні пенсіонери. А от рятувальників розвелось!!! Живу біля пожежної частини, на днях навколо неї, в полі зору 36 припаркованих авто нарахувала.
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28.11.2024 07:12 Ответить
Рятувальники то же разные бывают. Есть собственно пожарная часть, которые и выезжают на вызова и служба у них не легкая!, а есть куча инспекторов которые листовки раздают и голову другим морочат. Про коммунальников пенсионеров. Просто пенсионер не подойдет в аварийную бригаду! нужен специалист, который умеет работать! За таких и держаться! А когда у вас в городе в аварийной бригаде всего один такой "пенсионер" то Вы будете без води( или без электричества) сутками ( неделями) сидеть, пока ваша очередь дойдет.
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28.11.2024 07:30 Ответить
Виїжджають. Коли два дні підряд, а коли раз на місяць.
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28.11.2024 09:28 Ответить
У рятувальників, мабуть не самі низькі ЗП, плюс доплати.
Автівки можуть бути і б/в.
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28.11.2024 11:37 Ответить
Вася не треба терпіти, бери свого друга з Сумської ОВА і біжи в окоп сидіти без світла і води.
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28.11.2024 08:07 Ответить
дбл, бл.
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27.11.2024 22:56 Ответить
Тебе проще шо "шрирі українці" які розмовляють українською, 28 млрд сп*Здили, и бракованных мин на фронт отправили? Кто не умеет ничего и не знает как делать ничего не делает, только других критикует! Тут половина дописувачив. рахуючих що украънською розмовляют, ГУГЛ переводчик исправить после перевода с кацапского не могут!
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28.11.2024 07:06 Ответить
Якщо ви про Львів, то там до біса багато російською розмовляють. Особливо начальство.
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28.11.2024 07:14 Ответить
she odyn napivrab sose zelenskomu,a drugyj pysdyttt te sho ne moze pershyj ,*******
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27.11.2024 23:09 Ответить
Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури Джерело:
***********
Ясно. Зелень готується до швидкої евакуації Сумської області.
З раціональної точки зору тільки такий висновок можна зробити.
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27.11.2024 23:11 Ответить
На черзі Дніпропетровська область? Чи Харківська?
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27.11.2024 23:52 Ответить
Це диверсія, бо як може жити місто без того ж вивозу сміття?!...
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28.11.2024 00:03 Ответить
Уже ответили. 60+, могут уже только в апреки ходить, при таком количестве болячек в этом возрасте. Прежде чем что-то ляпнуть, думай головой.
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28.11.2024 04:45 Ответить
Твоя бабуся працювала в котловані з водою при морозі, чи ремонтувала освітлення?
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28.11.2024 09:24 Ответить
Це типу сміття раз в місяць вивозити будуть ? В тебе в голові що там гімно чи мізки ?
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28.11.2024 08:09 Ответить
Семеніхін-це той недонаціоналіст "свободівець",який рвався їти на Київ при попередньому презіденті.Зараз як останне чмо благає сцаря-валадіміра александровича втрутитись.Степан Бандера перевертається в гробу від таких "послідовників".
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28.11.2024 05:56 Ответить
Семенихин розповідає що його документи "*********" при цьому - абсолютно зневажливо
Нехай вивчить предмет- а потім щось заявляє.
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28.11.2024 07:09 Ответить
Семеніхін- підар ще той! Хай він розкаже як на початку війни з кацапами васькався… Взагалі то він вибори в Конотопі програв, йому пощастило що той хто виграв вибори - помер від ковіду.
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28.11.2024 07:40 Ответить
Також нехай Семеніхін розкаже чому дизель не закупив за півтора року для генераторів, коли в вересні вʼї…ли по місту шахедами. Прийшлось Кличку передавати та і з інших міст везти. Ні однієї тони не було. А часу було достатньо щоб підготуватись
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28.11.2024 07:44 Ответить
Тю ! То мабуть грошей не було !
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28.11.2024 11:41 Ответить
Хай цей «націоналіст» займається містом. Вже усім все ясно
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28.11.2024 07:48 Ответить
Знаючи цього Семеніхіна, скажу тільки одне!, воно якесь неадекватна нагла та тупа істота!
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28.11.2024 08:51 Ответить
 
 