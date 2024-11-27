Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры, - мэр Конотопа Семенихин. ВИДЕО

В ближайшие два дня, 28-29 ноября, в Сумской области планируют мобилизовать всех работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры. Глава ОВА Владимир Артюх якобы отменил бронирование для таких работников.

Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает Цензор.НЕТ..

"Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий, более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК, чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и т.д.) призвали в ряды Вооруженных сил Украины в течение завтрашнего дня и пятницы", - утверждает мэр Конотопа.

По его словам, работники ТЦК звонили ему и говорили, что это указание, поэтому они "ничего не могут сделать".

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Семенихин назвал некоторые решения главы ОВА "глупыми" и, в частности, вспомнил строительство фортификационных сооружений на Сумщине.

Городской голова Конотопа говорит, что Артюха должны "немедленно" убрать с должности.

Семенихин также требует от правоохранительных органов открыть в отношении главы ОВА уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия". Он призвал президента Владимира Зеленского обратить внимание на эту ситуацию и увидеть, "как его ставленники здесь его же и подставляют".

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Отметим, что местное издание "Кордон.Медиа" обратилось с комментарием в областную военную администрацию. В пресс-службе ответили, что не владеют информацией об этой ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. В частности, для частных предприятий устанавливается обязательный критерий - начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность до конца февраля и повторно подать списки работников для бронирования через "Дію". При этом уже предоставленные на основании бронирования отсрочки будут действовать только до 28 февраля.

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