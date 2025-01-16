Зеленський про атаку БПЛА РФ на Київ під час візиту Стармера: "Ми передамо привіт також". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку БПЛА на Київ під час візиту прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"Ми передамо привіт також", - сказав він.
Нагадаємо, 16 січня 2025 року у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили збивали російські БПЛА.
The Guardian повідомляє, що під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва українська система ППО збивала російський безпілотник поблизу Маріїнського палацу, де планувалася зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
Топ коментарі
+11 Slava Holt
показати весь коментар16.01.2025 15:15 Відповісти Посилання
+7 Wild MadDog
показати весь коментар16.01.2025 15:15 Відповісти Посилання
+7 Pan Kotskyi
показати весь коментар16.01.2025 15:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча б по барвисі?
Хтось вже повірив?
а наші Воіни 🙁