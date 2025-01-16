УКР
Зеленський про атаку БПЛА РФ на Київ під час візиту Стармера: "Ми передамо привіт також". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку БПЛА на Київ під час візиту прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Ми передамо привіт також", - сказав він.

Нагадаємо, 16 січня 2025 року у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили збивали російські БПЛА.

The Guardian повідомляє, що під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва українська система ППО збивала російський безпілотник поблизу Маріїнського палацу, де планувалася зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на газосховище в Україні не загрожує енергобезпеці ЄС, - Єврокомісія

війна (1467) Зеленський Володимир (25153) Київ (20027) обстріл (30375) Повітряні атаки на Київ (915) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+11
На 9 травня піда@рам на мавзалєй...
показати весь коментар
16.01.2025 15:15 Відповісти
+7
нарешті по кремлю чи по геленджику або валдаю?
хоча б по барвисі?
показати весь коментар
16.01.2025 15:15 Відповісти
+7
Під час чергового візиту фіци, орбана або сіярти.
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
нарешті по кремлю чи по геленджику або валдаю?
хоча б по барвисі?
показати весь коментар
16.01.2025 15:15 Відповісти
якщо долетить, то краще всеж таки по МНПЗ і по ПС "Чагіно" (вона через дорогу від МНПЗ). Хай посидять у диму і без світла.
показати весь коментар
16.01.2025 16:43 Відповісти
плюс, таки так - обісрані дупи без світла не помиють
показати весь коментар
16.01.2025 16:47 Відповісти
На 9 травня піда@рам на мавзалєй...
показати весь коментар
16.01.2025 15:15 Відповісти
😱Да там жа руzzкіє мальчікі!
показати весь коментар
16.01.2025 15:20 Відповісти
Під час чергового візиту фіци, орбана або сіярти.
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
Для нього п..здіти-не мішки таскати.
Хтось вже повірив?
показати весь коментар
16.01.2025 15:27 Відповісти
Так не він же ( Зе ) даватиме відповідь фашистам рф ,
а наші Воіни 🙁
показати весь коментар
16.01.2025 15:35 Відповісти
Відповідь нижче...
показати весь коментар
16.01.2025 16:02 Відповісти
"передамо привіт" - на папері у вигляді потужного плану
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
Обов'язково, тільки в бункер як ху...ло переїдеш
показати весь коментар
16.01.2025 15:42 Відповісти
Привітання ху..у від зеленского - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
показати весь коментар
16.01.2025 16:02 Відповісти
Невже відвезеш на фронт за свої кровні кілька сотень дронів для свого "привіту"? Жаба зелена! Там ще не прийняли закон про критику найвеличнівшивого?
показати весь коментар
16.01.2025 17:20 Відповісти
повна відсутність планування своїх операцій. нам прилетіло - ми будемо відповідать.
показати весь коментар
16.01.2025 17:50 Відповісти
 
 