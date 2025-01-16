УКР
Атака РФ на газосховище в Україні не загрожує енергобезпеці ЄС, - Єврокомісія

Атака РФ на газосховище в Україні. Реакція ЄС

Російські війська 15 січня атакували одне з найбільших підземних сховищ газу в Україні. У Євросоюзі вважають, що це не несе загрози для безпеки постачання газу в ЄС.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  ЄП.

"Ми були проінформовані про останню атаку на підземний об’єкт газосервісної станції на Заході Україні… Згідно з останньою інформацією, яку ми маємо, немає негайних ризиків для безпеки постачання газу в ЄС", - сказала вона.

За словами речниці, ЄС продовжує "дуже уважно стежити за ситуацією, зокрема у співпраці з секретаріатом Енергетичного співтовариства".

"Відучора ми у постійному контакті з Україною, ведучи переговори, щоб оцінити точний масштаб завданої шкоди… та визначити будь-які можливі наслідки для безпеки постачання (газу. - Ред.)", - додала Ітконен.

"На жаль, є підстави вважати, що Росія, ймовірно, продовжить цілити в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. ЄС повністю готовий допомагати, і ми продовжуємо підтримувати український народ", - підсумувала вона.

Читайте: РФ вранці атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами, - ОВА

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

Війська РФ завдали чергових ударів по газовій інфраструктурі України.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.

Також читайте: Європа використовує запаси газу зі сховищ найшвидшими темпами за 7 років

війна (1467) газосховище (689) Єврокомісія (2250) обстріл (30375) Євросоюз (14007) війна в Україні (5754)
+1
Ну все, можна розходитись на нефільтроааний "паулайнер" з рулькою. Загрози нема...
показати весь коментар
16.01.2025 14:37 Відповісти
+1
Стоїть собі нафтобаза, і через приліт горить одна чи дві бочки з 10 або 20. Красиво горить ,багато вогню та диму і зєлєпузікам тижня 2 не потрібно відповідати на питання - "чому нема відповіді по критичній інфраструктурі казлостану"? У них що закінчилися нпз, або газороздільні об'єкти чи ТЕЦ також всі знищенні як в Україні? А палаюча бочка з топливом( якщо в тебе таких тисячі) - виглядає просто як дешеве шоу для зєлєбобіків.
показати весь коментар
16.01.2025 14:44 Відповісти
+1
А чому ти так збудився на Євросоз?
Здалося що це слово " ругатєльне" ?
показати весь коментар
16.01.2025 14:48 Відповісти
Коментувати
