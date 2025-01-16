Атака РФ на газосховище в Україні не загрожує енергобезпеці ЄС, - Єврокомісія
Російські війська 15 січня атакували одне з найбільших підземних сховищ газу в Україні. У Євросоюзі вважають, що це не несе загрози для безпеки постачання газу в ЄС.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми були проінформовані про останню атаку на підземний об’єкт газосервісної станції на Заході Україні… Згідно з останньою інформацією, яку ми маємо, немає негайних ризиків для безпеки постачання газу в ЄС", - сказала вона.
За словами речниці, ЄС продовжує "дуже уважно стежити за ситуацією, зокрема у співпраці з секретаріатом Енергетичного співтовариства".
"Відучора ми у постійному контакті з Україною, ведучи переговори, щоб оцінити точний масштаб завданої шкоди… та визначити будь-які можливі наслідки для безпеки постачання (газу. - Ред.)", - додала Ітконен.
"На жаль, є підстави вважати, що Росія, ймовірно, продовжить цілити в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. ЄС повністю готовий допомагати, і ми продовжуємо підтримувати український народ", - підсумувала вона.
Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.
Війська РФ завдали чергових ударів по газовій інфраструктурі України.
За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.
