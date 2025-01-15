РФ вранці атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами, - ОВА

Вранці середи, 15 січня, Росія атакувала ракетами газову інфраструктуру Харківщини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворог вдарив чотирма ракетами. Попередньо, це були Х-59.

"Був ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Чотири ракети, попередньо, Х-59 прямували в бік підприємств. Частину з них відпрацювали сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога", - заявив Синєгубов.

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.

