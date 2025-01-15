РФ вранці атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами, - ОВА
Вранці середи, 15 січня, Росія атакувала ракетами газову інфраструктуру Харківщини.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ворог вдарив чотирма ракетами. Попередньо, це були Х-59.
"Був ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Чотири ракети, попередньо, Х-59 прямували в бік підприємств. Частину з них відпрацювали сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога", - заявив Синєгубов.
Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.
За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось це мене завжди БІСИТЬ:
100500%, що ворог знає набагато БІЛЬШЕ, за допомогою той же розвідки, зрадників, супутниковим знімкам, ...
А нам, взагалі НІЧОГО не сповіщають, виправдовуючись "що би ворог не взнав".
І навіть незалежні(?) журналісти їм у цьому підігрують - ховають ВІДКРИТУ інформацію, з тих же закордонних ЗМІ, з ЕОС Дата, тощо...
Теж вважаєш, що "паніка під обстрілом" краще "паніки до обстрілу"?
Чи раптово, без попередження, вимкнути у березні при -10°С?