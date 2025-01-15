УКР
РФ вранці атакувала газову інфраструктуру Харківщини чотирма ракетами, - ОВА

росіяни вранці били по газовій інфраструктурі Харківщини

Вранці середи, 15 січня, Росія атакувала ракетами газову інфраструктуру Харківщини. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворог вдарив чотирма ракетами. Попередньо, це були Х-59.

"Був ракетний обстріл нашої газової інфраструктури. Чотири ракети, попередньо, Х-59 прямували в бік підприємств. Частину з них відпрацювали сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення немає. Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога", - заявив Синєгубов.

Читайте також: Шмигаль про сьогоднішній обстріл: Російський сценарій провалився. Енергосистема працює стабільно

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.

Дивіться також: Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

газосховище (689) обстріл (30375) росія (67242) Харківська область (1477)
Топ коментарі
+2
Жоден трамп не припинить обстріли України кацапами. Це вже у них у ... мотивації, у мізках генералів, у оточенні *****. І з цим вже ніхто не справиться. Крім одного. Беззастережна капітуляція кремля!
показати весь коментар
15.01.2025 19:43 Відповісти
+1
один удар в вухо замінить всяких Трампов
показати весь коментар
15.01.2025 19:46 Відповісти
+1
"Іншу інформацію повідомляти не можу, щоб не інформувати ворога"
Ось це мене завжди БІСИТЬ:
100500%, що ворог знає набагато БІЛЬШЕ, за допомогою той же розвідки, зрадників, супутниковим знімкам, ...
А нам, взагалі НІЧОГО не сповіщають, виправдовуючись "що би ворог не взнав".
І навіть незалежні(?) журналісти їм у цьому підігрують - ховають ВІДКРИТУ інформацію, з тих же закордонних ЗМІ, з ЕОС Дата, тощо...
показати весь коментар
15.01.2025 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Це ти зробиш ? І кому ?
показати весь коментар
15.01.2025 19:49 Відповісти
найближча російська газокомпресорна станція - "Холм-Жирки" у Смоленській області. Від кордону з Чернігівською областю всього 350 км.
показати весь коментар
15.01.2025 19:46 Відповісти
Тобто прозорі натяки на ГКС "рускую" козлорилі не зрозуміли?...
показати весь коментар
15.01.2025 19:52 Відповісти
А воно вам треба взагалі то?
показати весь коментар
15.01.2025 20:00 Відповісти
Адепт секти "все нормально, чекаємо шашликів у травні"?
Теж вважаєш, що "паніка під обстрілом" краще "паніки до обстрілу"?
показати весь коментар
15.01.2025 20:03 Відповісти
Шо воно тобі конкретно дає, от скажи? Ну шо, якшо скажуть куди прилетіло то ти шо? Всерешся, чи втечеш з міста, чи шо? Яка дія буде? До чого тут секта якась?
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
Якщо нам буде НЕ ВИСТАЧАТИ газу, краще це сказати ЗАРАЗ при +1°С?
Чи раптово, без попередження, вимкнути у березні при -10°С?
показати весь коментар
15.01.2025 22:04 Відповісти
🤣 не пиши дурниць довго думав?😂 Дитсад
показати весь коментар
16.01.2025 11:35 Відповісти
ось коли з Бучи під обстрілами будеш евакуюватися, ось тоді і кричи "дитсад-дитсад-дитсад!"
показати весь коментар
16.01.2025 12:47 Відповісти
До чого тут буча, зебіле? Чи кацапе? Йди на йюх обіжене
показати весь коментар
16.01.2025 13:27 Відповісти
В ответ следовало бы по "ямальскому кресту" ударить...
показати весь коментар
15.01.2025 20:04 Відповісти
 
 