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З початку року втрати РФ у живій силі перевищили 74 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року загальні втрати російських окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій бойовій роботі усіх складових Сил оборони України, з початку року загальні втрати окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість і відвагу! Боротьба триває!", - зазначив він. 

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові командири виконують наказ Кремля та змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їх обіцяють відправити у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%.

У січні пресслужба ГУР МО повідомила, що для поповнення втрат армії Росія планує залучити щонайменше 126 тис. солдатів із "спецконтингенту".

Автор: 

армія рф (18060) втрати (4481) Сирський Олександр (665) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+3
А Трампон каже,що в нас нема козирів)ЗСУ є козир.
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21.02.2025 19:43 Відповісти
+3
Та чому немає, 46 тисяч за 3 роки. Правда потреба в мобілізації становить 30 тисяч щомісячно
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21.02.2025 19:43 Відповісти
+2
От як тільки ти мобілізуєшся ,рашка злякається тебе і одразу капітулює.
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21.02.2025 19:52 Відповісти
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Слава богу, у нас їх нема!
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21.02.2025 19:37 Відповісти
Та чому немає, 46 тисяч за 3 роки. Правда потреба в мобілізації становить 30 тисяч щомісячно
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21.02.2025 19:43 Відповісти
А Трампон каже,що в нас нема козирів)ЗСУ є козир.
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21.02.2025 19:43 Відповісти
Весь мобілізаційний ресурс русні оцінюють десь у 10-15 мільйонів, український в 5-8 мільйонів, а втрата кацапами 30-50% свого людського потенціалу означатиме їх поразку.
Враховуючи втрати у кацапів по 500 тисяч за рік і їх співвідношення мінімум 1 до 3 - Україні необхідно протриматись ще максимум 7-10 років у війні на виснаження і ворог капітулює.
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21.02.2025 19:49 Відповісти
ви там в Америці не знаєте,що у нас на фронті десь 600 тис.,а ухилянтів 6 млн.....
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21.02.2025 19:51 Відповісти
10 млн всього чоловічого населення у віці 18-60 було по приписці на 2022, а тепер віднімаємо
Більше мільйона було за кордоном на заробітках, навчанні до початку війни
Ще майже мільйон втік тим чи іншим способом - вже 2 є
Біля мільйона мають інвалідність, та ще з мільйон непридатні без інвалідності - ще мінус 2
Майже мільйон у віці 18-25 не підлягають під примус - вже 5, тобто половина.
Десь 1 мільйон чиновників, поліції, комунальників, лікарів, вчених, священників і так далі
Десь біля мільйона приватних підприємців, бізнесменів, фермерів.
Залишається 3, з яких вже було мобілізовано 1,2 млн, а 300 тисяч служило в ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники
Залишається 1,5 млн - багато з яких заброньовані бізнесом, чи просто бізнес дає хабарі місцевим ТЦК, щоб їх не призвали.
І залишок - десь пів мільйона сидить глухо по хатах.
Все - ось і весь мобресурс вичерпано, а ви кажете про якихось міфічних 6 мільйонів
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21.02.2025 20:05 Відповісти
От як тільки ти мобілізуєшся ,рашка злякається тебе і одразу капітулює.
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21.02.2025 19:52 Відповісти
За моїми оцінками втрати русні вбитими на 20.02.25 десь 165-167 тис.людішек,десь 415-420 тис. поранених,які вже непридатні для служби в армії,ну і десь 250-260 тис.рюсскіх вітязей,після поранення повернулися в стрій...
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21.02.2025 19:50 Відповісти
 
 