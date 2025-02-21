З початку року втрати РФ у живій силі перевищили 74 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року загальні втрати російських окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки злагодженій бойовій роботі усіх складових Сил оборони України, з початку року загальні втрати окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість і відвагу! Боротьба триває!", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові командири виконують наказ Кремля та змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їх обіцяють відправити у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%.
У січні пресслужба ГУР МО повідомила, що для поповнення втрат армії Росія планує залучити щонайменше 126 тис. солдатів із "спецконтингенту".
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Враховуючи втрати у кацапів по 500 тисяч за рік і їх співвідношення мінімум 1 до 3 - Україні необхідно протриматись ще максимум 7-10 років у війні на виснаження і ворог капітулює.
Більше мільйона було за кордоном на заробітках, навчанні до початку війни
Ще майже мільйон втік тим чи іншим способом - вже 2 є
Біля мільйона мають інвалідність, та ще з мільйон непридатні без інвалідності - ще мінус 2
Майже мільйон у віці 18-25 не підлягають під примус - вже 5, тобто половина.
Десь 1 мільйон чиновників, поліції, комунальників, лікарів, вчених, священників і так далі
Десь біля мільйона приватних підприємців, бізнесменів, фермерів.
Залишається 3, з яких вже було мобілізовано 1,2 млн, а 300 тисяч служило в ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники
Залишається 1,5 млн - багато з яких заброньовані бізнесом, чи просто бізнес дає хабарі місцевим ТЦК, щоб їх не призвали.
І залишок - десь пів мільйона сидить глухо по хатах.
Все - ось і весь мобресурс вичерпано, а ви кажете про якихось міфічних 6 мільйонів