З початку року втрати РФ у живій силі перевищили 74 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року загальні втрати російських окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій бойовій роботі усіх складових Сил оборони України, з початку року загальні втрати окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість і відвагу! Боротьба триває!", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові командири виконують наказ Кремля та змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їх обіцяють відправити у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%.

У січні пресслужба ГУР МО повідомила, що для поповнення втрат армії Росія планує залучити щонайменше 126 тис. солдатів із "спецконтингенту".