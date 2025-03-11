"Смотрящий за Києвом" Комарницький мав вплив на посадовців Київради і КП щодо земельних питань, - ЗМІ. ВIДЕО

Оприлюднено матеріали прослуховування фігурантів операції НАБУ "Чисте місто". Йдеться про депутатів мерії Києва, працівників КМДА та "смотрящего" за земельними питаннями в Києві Дениса Комарницького.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Місяць тому Комарницький та працівники його офісу отримали підозри. Також отримали підозри п'ятер київських посадовців, зокрема заступник Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії міської ради Михайло Терентьєв, депутатка цієї комісії Олена Марченко.

За даними журналістів, Комарницький спілкувався з головою земельної комісії міської ради Михайлом Терентьєвим. Той спілкувався і з менеджеркою Комарницького Оленою.

Також читайте: Справа "смотрящого за Києвом" Комарницького: Суд відсторонив від посади заступника голови КМДА

"Однак з розсекречених прослуховувань випливає, що мережа Комарницького була суттєво ширшою і налічувала щонайменше два десятки людей на різних посадах. Так, наприклад, на записах присутній заступник Віталія Кличка та секретар Київради Володимир Бондаренко, який узгоджує з Комарницьким, які саме питання потрібно проголосувати на сесії.

Є тут і головний архітектор міста Києва, очільник Департаменту містобудування КМДА Олександр Свистунов. Він отримує вказівки щодо звільнення своєї ж заступниці Тетяни Зайченко, яку "колись порекомендував" Комарницький. Натомість іншу заступницю Валентину Святину тут називають "зрозумілою людиною".

Присутня на записах і директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих, з якою згаданий вище Петро Оленич спілкується прямо під час зустрічі з Комарницьким. У Пелих заступник Кличка з’ясовує чи можна "пропонувати клієнту" земельну ділянку", - зазначають журналісти.

На записах фігурує директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій. Ще двох заступників Шарія в КП "Спецжитлофонд" Геннадія Короля та Вадима Шпачука тут згадують як призначених від Комарницького.

Також читайте: Під час обшуків у Комарницького знайшли документи про фінансування "Слуги народу", - Черненко

"На плівках також може бути присутній в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов. ...

Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор "Київського інституту земельних відносин" Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук та директор комунальної фінансово-будівельна компанія "Житло-Інвест" Віктор Погребной", - йдеться в матеріалі.

Також записи свідчать, що Комарницький мав значний вплив і на депутатів Київради.

Палатний фігурує на записах як "партнер Город", "партнер Г", "Гріша" або "сусід". Останнє можна пояснити тим, що, за даними слідства, офіс Дениса Комарницького знаходився на 7 поверсі бізнес-центру "IQ", Палатного – двома поверхами нижче.

Читайте: НАБУ оголосило в розшук "смотрящого за Києвом" Комарницького. ФОТО

Справа Комарницького

Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали "смотрящим за Києвом".

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості.

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси в будівельній сфері. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького, який співробітники СБУ вилучили під час попередніх обшуків. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

У тому числі, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого за рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво виріс, а журналісти Bihus.Info називали Комарницького "смотрящим за Києвом від Офісу президента".

Зокрема, журналісти виявили зв'язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що в список "Слуги народу" на місцевих виборах в Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт в самій політсилі.

У 2020 році в мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. У розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.

Також читайте: Справа "смотрящего за Києвом" Комарницького: НАБУ знайшло у фігурантів мільйони доларів готівкою. ФОТО