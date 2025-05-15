УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Відео Зустріч Зеленського з Ердоганом
751 2

Зеленський про зустріч з Ердоганом: Обговорили гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню та морське розмінування. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Про це він повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша й продуктивна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Про наближення миру та гарантування безпеки", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність Ердогану та всій Туреччині за підтримку України, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії.

"Продовжимо тісну координацію, щоб переговори були справді результативними. Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Більше того, такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів", - заявив очільник держави.

Також Зеленський розповів, що обговорив із президентом Туреччини співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між нашими державами.

"Вдячний за те, що в більшості питань маємо спільне бачення", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, що 15 травня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.

Читайте також: Зустріч Зеленського з Ердоганом в Анкарі завершилася

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто цікавоо - яких гарантій безпеки Зєлєньській може бажати від Туреччини, коли для неї росія - значно більш вигідніший партнер у багатьох справах, ніж Україна? Заради добрих стосунків з росією (туризм тут на першому місті) - на якісь "гарантії безпеки" від Туреччини для України може розраховувати лише кончений неук!
показати весь коментар
15.05.2025 19:30 Відповісти
вірна заява.
показати весь коментар
16.05.2025 05:46 Відповісти
 
 