Зеленський про зустріч з Ердоганом: Обговорили гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню та морське розмінування. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Про це він повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша й продуктивна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Про наближення миру та гарантування безпеки", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність Ердогану та всій Туреччині за підтримку України, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії.

"Продовжимо тісну координацію, щоб переговори були справді результативними. Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Більше того, такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів", - заявив очільник держави.

Також Зеленський розповів, що обговорив із президентом Туреччини співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між нашими державами.

"Вдячний за те, що в більшості питань маємо спільне бачення", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, що 15 травня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.

