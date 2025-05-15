Зеленский о встрече с Эрдоганом: Обсудили гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня и морское разминирование. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошая и продуктивная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. О приближении мира и обеспечении безопасности", - сказал Зеленский.
Он выразил благодарность Эрдогану и всей Турции за поддержку Украины, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии.
"Продолжим тесную координацию, чтобы переговоры были действительно результативными. Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не настроена завершать войну, отправив делегацию из представителей довольно слабого уровня. Более того, такой российский подход - это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров", - заявил глава государства.
Также Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Турции сотрудничество в рамках коалиции желающих, гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, морское разминирование, восстановление Украины и развитие партнерства между нашими государствами.
"Благодарен за то, что в большинстве вопросов имеем общее видение", - подытожил глава государства.
Напомним, что 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару.
