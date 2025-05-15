РУС
Зеленский о встрече с Эрдоганом: Обсудили гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня и морское разминирование. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая и продуктивная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. О приближении мира и обеспечении безопасности", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность Эрдогану и всей Турции за поддержку Украины, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии.

"Продолжим тесную координацию, чтобы переговоры были действительно результативными. Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не настроена завершать войну, отправив делегацию из представителей довольно слабого уровня. Более того, такой российский подход - это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров", - заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Турции сотрудничество в рамках коалиции желающих, гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, морское разминирование, восстановление Украины и развитие партнерства между нашими государствами.

"Благодарен за то, что в большинстве вопросов имеем общее видение", - подытожил глава государства.

Напомним, что 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару.

Читайте также: Встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре завершилась

Зеленский Владимир (21661) Турция (3530) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Просто цікавоо - яких гарантій безпеки Зєлєньській може бажати від Туреччини, коли для неї росія - значно більш вигідніший партнер у багатьох справах, ніж Україна? Заради добрих стосунків з росією (туризм тут на першому місті) - на якісь "гарантії безпеки" від Туреччини для України може розраховувати лише кончений неук!
15.05.2025 19:30 Ответить
вірна заява.
