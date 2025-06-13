Україна зацікавлена в змістовних переговорах, але побачили повну неадекватність РФ, - Сибіга. ВIДЕО

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у змістовних переговорах із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", - сказав очільник МЗС.

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Сибіга наголосив, що Україна продемонструвала, що не є перешкодою для миру.

"Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. ... Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. ... На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів, вони вимагають від нас капітуляції. Тому ми повинні тиснути колективно, глобально на Росію. Примусити її до миру", - додав міністр.

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