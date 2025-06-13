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Новини Відео Збиття російських Су
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Російський Су-25 збитий "дружнім вогнем" під окупованим Соледаром. ВIДЕО

Російські війська втратили штурмовик Су-25 унаслідок "дружнього вогню" над окупованим Соледаром Донецької області.

Відео поширили у російських пабліках, передає Цензор.НЕТ.

"Причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені. Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія", - прокоментував z-блогер Ілля Туманов та автор авіаційного телеграм-каналу Fighterbomber.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bil

Росіяни збили свій Су-25 під окупованим Соледаром

Інцидент також підтвердив і український OSINT-аналітик AviVector.

За його даними, під час виконання бойового завдання пара штурмовиків Су-25, що вилетіла з аеродрому Таганрог-Центральний, діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку. Під час цього один із літаків зазнав аварії та розбився.

Пілот встиг катапультуватися. Для його евакуації до району падіння прибув вертоліт Мі-8МТПР, який забрав льотчика.

Своєю чергою OSINTtechnical припустив, що російський штурмовик Су-25 попередньо збили некерованою ракетою, яку випустив інший Су-25 — його напарник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони збивали російський літак сімейства Су комплексом SAMP-T, - Ігнат

Автор: 

авіація (4178) армія рф (17897) Донецька область (8842) Соледар (87) Бахмутський район (498)


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Топ коментарі
+21
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13.06.2025 19:39 Відповісти
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13.06.2025 19:40 Відповісти
+18
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13.06.2025 19:43 Відповісти
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13.06.2025 19:39 Відповісти
Літуна ерефешного підібрав вертоліт Мі-8МТПР -і що дали коридор чи як він там вивіз чи ФПВ не було. і взагалі літаки за - тіки самі кацапи собі сбивають. сотня літачків F-16 не працює по кацапам. СУ-35 раз на рік збиваємо?
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13.06.2025 19:51 Відповісти
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13.06.2025 19:40 Відповісти
Гойдаааааааааааааааааааааааааааа...
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13.06.2025 19:42 Відповісти
може картярський борг ? або кацапку не поділили ...
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13.06.2025 19:42 Відповісти
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13.06.2025 19:43 Відповісти
Та то пілот форсаж "ввмкнув", але забув , що там форсажу немає - от і "погорів"
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13.06.2025 19:43 Відповісти
Круте піке?
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13.06.2025 19:46 Відповісти
Красивое!
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13.06.2025 19:47 Відповісти
friendly fire скрєпна штука!
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13.06.2025 19:48 Відповісти
Можна уявити скільки б кацапських літунів ухайдокали б один-одного якби ,як Ізраіль сьогодні, застосували б десь одночасно 200 літаків.
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13.06.2025 19:48 Відповісти
"Бей сваих - штаб чужие баялись...".
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13.06.2025 19:51 Відповісти
Наверное, бабу не поделили.
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13.06.2025 19:51 Відповісти
Там Бабьі еще Баб нарожают , а кацальот тільки коцаний , можливо більше не полетить ..
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13.06.2025 20:06 Відповісти
"за дружбанов!!" )
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13.06.2025 19:52 Відповісти
Не вдова не отримає білу ладу?
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13.06.2025 19:53 Відповісти
Схоже ЗУшкою впритул розхєрячили. Чи після дня росії не опохмелились?
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13.06.2025 19:54 Відповісти
пишуть-НУРСом, можуть же, коли захочуть..
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13.06.2025 21:00 Відповісти
Точно. Не дочитав.
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13.06.2025 21:30 Відповісти
Два дібіла - ето сіла!
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13.06.2025 19:54 Відповісти
"Разліталісь бл@ді а так хочітца пастрілять што всьо ажна пах¥ю!"
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13.06.2025 19:55 Відповісти
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13.06.2025 19:59 Відповісти
Прілєтєлі к нам ґрачі, під@раси москвічі
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13.06.2025 20:01 Відповісти
НУРСом захочешь - не попадешь. Нужно быть филигранно рукожопым.
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13.06.2025 20:03 Відповісти
Ухаді, Льоха!!! Ухаді!!!! Єх, не ушел.....
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13.06.2025 20:21 Відповісти
Таґі-і-і-л!!!
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13.06.2025 20:21 Відповісти
Ну що ж, РАДІЙМО РУКОЖОПОСТІ та ТУПОРИЛОСТІ МОСКАЛІВ!!!
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13.06.2025 20:24 Відповісти
Ауу ФСБ? Ви прохлопали бо цеж наш слоняра за штурвалом я сам на свої очі бачив як він Бандері самостійно присягу складав.
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13.06.2025 20:31 Відповісти
нурсом сбил, реально ?
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13.06.2025 20:36 Відповісти
Пілот вижив? Хай би влаштував дикий махач із колєгою, який в нього пульнув ракетою - так, щоб обоє потім із травмами в госпіталях лежали
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13.06.2025 21:05 Відповісти
Я б никогда не начал никакую войну если б у меня военное руководство было с такими ********
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13.06.2025 21:11 Відповісти
 
 