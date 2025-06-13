Російський Су-25 збитий "дружнім вогнем" під окупованим Соледаром. ВIДЕО

Російські війська втратили штурмовик Су-25 унаслідок "дружнього вогню" над окупованим Соледаром Донецької області.

Відео поширили у російських пабліках, передає Цензор.НЕТ.

"Причини аварії Су-25, можна сказати, встановлені. Льотчик у шпиталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто у цій аварії винен, розбереться комісія", - прокоментував z-блогер Ілля Туманов та автор авіаційного телеграм-каналу Fighterbomber.

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Інцидент також підтвердив і український OSINT-аналітик AviVector.

За його даними, під час виконання бойового завдання пара штурмовиків Су-25, що вилетіла з аеродрому Таганрог-Центральний, діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку. Під час цього один із літаків зазнав аварії та розбився.

Пілот встиг катапультуватися. Для його евакуації до району падіння прибув вертоліт Мі-8МТПР, який забрав льотчика.

Своєю чергою OSINTtechnical припустив, що російський штурмовик Су-25 попередньо збили некерованою ракетою, яку випустив інший Су-25 — його напарник.

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