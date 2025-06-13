Российский Су-25 сбит "дружественным огнем" под оккупированным Соледаром. ВИДЕО

Российские войска потеряли штурмовик Су-25 в результате "дружественного огня" над оккупированным Соледаром Донецкой области.

Видео распространили в российских пабликах, передает Цензор.НЕТ.

"Причины крушения Су-25, можно сказать, установлены. Летчик - в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено, и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - прокомментировал z-блогер Илья Туманов и автор авиационного телеграм-канала Fighterbomber.

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Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.

По его данным, во время выполнения боевого задания пара штурмовиков Су-25, вылетевшая с аэродрома Таганрог-Центральный, действовала на Угледарско-Авдеевском направлении. Во время этого один из самолетов потерпел крушение и разбился.

Пилот успел катапультироваться. Для его эвакуации в район падения прибыл вертолет Ми-8МТПР, который забрал летчика.

В свою очередь OSINTtechnical предположил, что российский штурмовик Су-25 предварительно сбили неуправляемой ракетой, которую выпустил другой Су-25, его напарник.

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