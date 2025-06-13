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Новости Видео Сбивание российских СУ
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Российский Су-25 сбит "дружественным огнем" под оккупированным Соледаром. ВИДЕО

Российские войска потеряли штурмовик Су-25 в результате "дружественного огня" над оккупированным Соледаром Донецкой области.

Видео распространили в российских пабликах, передает Цензор.НЕТ.

"Причины крушения Су-25, можно сказать, установлены. Летчик  - в госпитале. Сломана рука. Что здесь было нарушено, и кто в этой аварии виноват, разберется комиссия", - прокомментировал z-блогер Илья Туманов и автор авиационного телеграм-канала Fighterbomber.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский Су-35 на Курщине был сбит украинским F-16, - Bil

Россияне сбили свой Су-25 под оккупированным Соледаром

Инцидент также подтвердил и украинский OSINT-аналитик AviVector.

По его данным, во время выполнения боевого задания пара штурмовиков Су-25, вылетевшая с аэродрома Таганрог-Центральный, действовала на Угледарско-Авдеевском направлении. Во время этого один из самолетов потерпел крушение и разбился.

Пилот успел катапультироваться. Для его эвакуации в район падения прибыл вертолет Ми-8МТПР, который забрал летчика.

В свою очередь OSINTtechnical предположил, что российский штурмовик Су-25 предварительно сбили неуправляемой ракетой, которую выпустил другой Су-25, его напарник.

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Автор: 

авиация (2863) армия РФ (19746) Донецкая область (10027) Соледар (80) Бахмутский район (490)


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Топ комментарии
+19
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13.06.2025 19:39 Ответить
+16
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13.06.2025 19:40 Ответить
+14
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13.06.2025 19:43 Ответить
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13.06.2025 19:39 Ответить
Літуна ерефешного підібрав вертоліт Мі-8МТПР -і що дали коридор чи як він там вивіз чи ФПВ не було. і взагалі літаки за - тіки самі кацапи собі сбивають. сотня літачків F-16 не працює по кацапам. СУ-35 раз на рік збиваємо?
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13.06.2025 19:51 Ответить
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13.06.2025 19:40 Ответить
Гойдаааааааааааааааааааааааааааа...
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13.06.2025 19:42 Ответить
може картярський борг ? або кацапку не поділили ...
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13.06.2025 19:42 Ответить
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13.06.2025 19:43 Ответить
Та то пілот форсаж "ввмкнув", але забув , що там форсажу немає - от і "погорів"
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13.06.2025 19:43 Ответить
Круте піке?
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13.06.2025 19:46 Ответить
Красивое!
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13.06.2025 19:47 Ответить
friendly fire скрєпна штука!
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13.06.2025 19:48 Ответить
Можна уявити скільки б кацапських літунів ухайдокали б один-одного якби ,як Ізраіль сьогодні, застосували б десь одночасно 200 літаків.
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13.06.2025 19:48 Ответить
"Бей сваих - штаб чужие баялись...".
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13.06.2025 19:51 Ответить
Наверное, бабу не поделили.
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13.06.2025 19:51 Ответить
Там Бабьі еще Баб нарожают , а кацальот тільки коцаний , можливо більше не полетить ..
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13.06.2025 20:06 Ответить
"за дружбанов!!" )
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13.06.2025 19:52 Ответить
Не вдова не отримає білу ладу?
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13.06.2025 19:53 Ответить
Схоже ЗУшкою впритул розхєрячили. Чи після дня росії не опохмелились?
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13.06.2025 19:54 Ответить
пишуть-НУРСом, можуть же, коли захочуть..
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13.06.2025 21:00 Ответить
Два дібіла - ето сіла!
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13.06.2025 19:54 Ответить
"Разліталісь бл@ді а так хочітца пастрілять што всьо ажна пах¥ю!"
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13.06.2025 19:55 Ответить
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13.06.2025 19:59 Ответить
Прілєтєлі к нам ґрачі, під@раси москвічі
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13.06.2025 20:01 Ответить
НУРСом захочешь - не попадешь. Нужно быть филигранно рукожопым.
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13.06.2025 20:03 Ответить
Ухаді, Льоха!!! Ухаді!!!! Єх, не ушел.....
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13.06.2025 20:21 Ответить
Таґі-і-і-л!!!
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13.06.2025 20:21 Ответить
Ну що ж, РАДІЙМО РУКОЖОПОСТІ та ТУПОРИЛОСТІ МОСКАЛІВ!!!
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13.06.2025 20:24 Ответить
Ауу ФСБ? Ви прохлопали бо цеж наш слоняра за штурвалом я сам на свої очі бачив як він Бандері самостійно присягу складав.
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13.06.2025 20:31 Ответить
нурсом сбил, реально ?
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13.06.2025 20:36 Ответить
Пілот вижив? Хай би влаштував дикий махач із колєгою, який в нього пульнув ракетою - так, щоб обоє потім із травмами в госпіталях лежали
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13.06.2025 21:05 Ответить
 
 