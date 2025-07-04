Дрони-перехоплювачі знищили десятки "шахедів" під час нічної атаки РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Під час масованої атаки РФ в ніч на 4 липня десятки "шахедів" вдалося збити дронами-перехоплювачами.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були вилучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами", - сказав глава держави.
Президент додав, що виробництво дронів-перехоплювачів буде збільшено.
"Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - сказав очільник держави.
Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.
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Прикольно что два первых места из трех - это десантура, которая ну никак не ПВО. А вторые и четвертые - это и есть чистое ПВО.
вранці в Києві сморід стояв нестерпний і по тротуару вітер ганяв шматки сажі.
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теж на дрони-перехоплювачі пішли?
а цей зелений даун рапортує про перемоги - обубеніти...
Якщо перейдуть на турбореактивні то там вартість, буде в рази більша та складність виготовлення, уже по ціні ракет до літаків.
А де ж " мільйони дронів"..?!
Буде!Чекаємо!Мільйон дронів,мільярд дерев.........
А от тепер я не підозрюю, а точно знаю, що це брехня.