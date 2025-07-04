Дрони-перехоплювачі знищили десятки "шахедів" під час нічної атаки РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Під час масованої атаки РФ в ніч на 4 липня десятки "шахедів" вдалося збити дронами-перехоплювачами.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко цей день почався – більш ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були вилучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами", - сказав глава держави.

Президент додав, що виробництво дронів-перехоплювачів буде збільшено.

"Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Загинула людина, є постраждалі.

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