ССО увійшли до п’ятірки найактивніших користувачів Армія+. ВIДЕО

Спецпризначенці опрацювали вже 25 000 електронних рапортів. Армія+ для них – це ще один сучасний інструмент, щоб бути ефективнішими у виконанні складних задач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України

Яскравий приклад – 3 окремий полк ССО ЗСУ ім. князя Святослава Хороброго.

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Підрозділ вже повністю інтегрував Армія+ у свою роботу. Військові опрацювали 4 000 рапортів. Також відзначають інші сервіси застосунку:

Навчання, зокрема курс із кібербезпеки

Плюси: найчастіше купують квитки від Укрзалізниця та користуються знижками на АЗК

Зміна місця служби: за три з половиною місяці цього року перевели через Армія+ до себе 37 військовослужбовців

Полк використовує найсучасніше озброєння та брав участь в найгарячіших операціях повномасштабного вторгнення – оборона Києва, звільнення Ізюму, бої за Авдіївку і не тільки.

У відео військові ССО розповідають, як вдалось інтегрувати Армія+ у своєму полку.

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