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ССО увійшли до п’ятірки найактивніших користувачів Армія+. ВIДЕО
Спецпризначенці опрацювали вже 25 000 електронних рапортів. Армія+ для них – це ще один сучасний інструмент, щоб бути ефективнішими у виконанні складних задач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України
Яскравий приклад – 3 окремий полк ССО ЗСУ ім. князя Святослава Хороброго.
Підрозділ вже повністю інтегрував Армія+ у свою роботу. Військові опрацювали 4 000 рапортів. Також відзначають інші сервіси застосунку:
- Навчання, зокрема курс із кібербезпеки
- Плюси: найчастіше купують квитки від Укрзалізниця та користуються знижками на АЗК
- Зміна місця служби: за три з половиною місяці цього року перевели через Армія+ до себе 37 військовослужбовців
Полк використовує найсучасніше озброєння та брав участь в найгарячіших операціях повномасштабного вторгнення – оборона Києва, звільнення Ізюму, бої за Авдіївку і не тільки.
У відео військові ССО розповідають, як вдалось інтегрувати Армія+ у своєму полку.
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Igor Liashenko #598365
показати весь коментар17.07.2025 15:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар17.07.2025 16:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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