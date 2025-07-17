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Новини Відео Рапорти в Армія+
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ССО увійшли до п’ятірки найактивніших користувачів Армія+. ВIДЕО

Спецпризначенці опрацювали вже 25 000 електронних рапортів. Армія+ для них – це ще один сучасний інструмент, щоб бути ефективнішими у виконанні складних задач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України

Яскравий приклад – 3 окремий полк ССО ЗСУ ім. князя Святослава Хороброго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО здійснили успішний наліт в тилу противника, ліквідували окупантів, а одного - полонили. ВIДЕО

Підрозділ вже повністю інтегрував Армія+ у свою роботу. Військові опрацювали 4 000 рапортів. Також відзначають інші сервіси застосунку:

  •  Навчання, зокрема курс із кібербезпеки
  •  Плюси: найчастіше купують квитки від Укрзалізниця та користуються знижками на АЗК
  • Зміна місця служби: за три з половиною місяці цього року перевели через Армія+ до себе 37 військовослужбовців

Полк використовує найсучасніше озброєння та брав участь в найгарячіших операціях повномасштабного вторгнення – оборона Києва, звільнення Ізюму, бої за Авдіївку і не тільки.

 У відео військові ССО розповідають, як вдалось інтегрувати Армія+ у своєму полку.

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Автор: 

ССО Сили спеціальних операцій (541) Армія+ (67)


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Це говорить про те що рапорти паперові в них "втрачаються" більше ніж в інших родах військ.
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17.07.2025 15:02 Відповісти
І як вони будуть діяти на території ворога, коли зареєструвалися в россійській програмі ?
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17.07.2025 16:33 Відповісти
 
 