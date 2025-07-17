ССО вошли в пятерку самых активных пользователей Армия+. ВИДЕО
Спецназовцы обработали уже 25 000 электронных рапортов. Армия+ для них - это еще один современный инструмент, чтобы быть более эффективными в выполнении сложных задач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины
Яркий пример - 3 отдельный полк ССО ВСУ им. князя Святослава Храброго.
Подразделение уже полностью интегрировало Армия+ в свою работу. Военные обработали 4 000 рапортов. Также отмечают другие сервисы приложения:
- Обучение, в частности курс по кибербезопасности
- Плюсы: чаще всего покупают билеты от Укрзализныци и пользуются скидками на АЗК
- Смена места службы: за три с половиной месяца этого года перевели через Армия+ к себе 37 военнослужащих
Полк использует самое современное вооружение и участвовал в самых горячих операциях полномасштабного вторжения - оборона Киева, освобождение Изюма, бои за Авдеевку и не только.
В видео военные ССО рассказывают, как удалось интегрировать Армия+ в своем полку.
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Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий17.07.2025 15:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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