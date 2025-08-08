Продовжуємо переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що триває переговорна роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України.

Проо це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню", - сказав президент.

Однак, як зауважив президент, росіяни на це не зважають - сьогодні знову були російські обстріли.

"Сьогодні знову вбивства, сьогодні знов російські обстріли. Більш ніж сотня ударних дронів було в ніч на цей день проти нас, проти України, ще протягом дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, наших громадах. Наведу тільки один із російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали", - заявив Зеленський.

Він додав, що триває діалог з партнерами заради реальних кроків.

"Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів. Сьогодні – Прем’єр-міністр Польщі, Президент Фінляндії, Президент Латвії, Прем’єр-міністр Чехії. Щойно я говорив ще з президентом Південної Африки. Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії", - поінформував глава держави.

