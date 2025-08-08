УКР
Продовжуємо переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що триває переговорна роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України.

Проо це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню", - сказав президент.

Однак, як зауважив президент, росіяни на це не зважають - сьогодні знову були російські обстріли.

"Сьогодні знову вбивства, сьогодні знов російські обстріли. Більш ніж сотня ударних дронів було в ніч на цей день проти нас, проти України, ще протягом дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, наших громадах. Наведу тільки один із російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали", - заявив Зеленський.

Він додав, що триває діалог з партнерами заради реальних кроків.

"Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів. Сьогодні – Прем’єр-міністр Польщі, Президент Фінляндії, Президент Латвії, Прем’єр-міністр Чехії. Щойно я говорив ще з президентом Південної Африки. Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії", - поінформував глава держави.

+4
Куди зникли "кордони 1991 р","перемога" і "справедливий мир"?
показати весь коментар
08.08.2025 20:46 Відповісти
+4
потужне наркочмо
показати весь коментар
08.08.2025 20:53 Відповісти
+3
показати весь коментар
08.08.2025 20:47 Відповісти
Зе, бери у партнери ще і Аліева ( з Ердоганом) . Треба рашу розвалити
показати весь коментар
08.08.2025 20:44 Відповісти
Треба у раши ще і кавказське побережжя відібрати

«Весь

мир знает, что Калининград - это

Кенниксберг. А многие не знают, что

Астрахань, что до конца 17 века они дань

платили татарскому хану. Они забыли про

это. Они забыли, что ‼️Астрахань

называется Аштархан, а ‼️Грозный

называется Солжегала, и им надо это

будет напоминать. Оренбург называется

‼️Орембор. Они думают, мы этого не знаем,

да? А ‼️Суджукала, они называют это

навороссийском. И много можно продолжать
показати весь коментар
08.08.2025 20:48 Відповісти
Не добижишь до канадской границы....
показати весь коментар
08.08.2025 20:45 Відповісти
Куди зникли "кордони 1991 р","перемога" і "справедливий мир"?
показати весь коментар
08.08.2025 20:46 Відповісти
А як ви пропонуєте цього досягнути?
показати весь коментар
08.08.2025 21:11 Відповісти
Поїхали в Лозанну. На саміт v2.0.
показати весь коментар
08.08.2025 21:58 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 20:47 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 20:50 Відповісти
нічтожество
показати весь коментар
08.08.2025 20:50 Відповісти
Реальный мир- это выборы. А выборы- это ралли оманского ишака галопом домой, на парашу. Поэтому ни выборов, ни реального мира не будет.
показати весь коментар
08.08.2025 20:50 Відповісти
Особливо ПАР афігенний партнер на утриманні Китаю.

Може треба ще з Іраном поговорити? Трампу це точно сподобається.
показати весь коментар
08.08.2025 20:53 Відповісти
потужне наркочмо
показати весь коментар
08.08.2025 20:53 Відповісти
Пшел
показати весь коментар
08.08.2025 20:58 Відповісти
І як він це все встигає? Не спить, не їсть, все про мир думає
показати весь коментар
08.08.2025 20:59 Відповісти
Пустопорожнє найвеличніше Ні Про Що...
показати весь коментар
08.08.2025 21:03 Відповісти
Скажи українцям шо від тебе хочуть Трамп і путлєр - а то балачки за все окрім цього
показати весь коментар
08.08.2025 21:03 Відповісти
Він не самогубця, щоб сказати правду про капітуляцію яку йому пропонують пуйло та рижий.
показати весь коментар
08.08.2025 21:09 Відповісти
Так через тиждень про це скажуть Трамп і путлєр
показати весь коментар
08.08.2025 21:17 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
08.08.2025 21:07 Відповісти
"на Казахстан нельзя там" ... Данил Шастун🤣
показати весь коментар
08.08.2025 21:12 Відповісти
Ще один мир - надійний...треба були записувати усі назви мирів...
показати весь коментар
08.08.2025 21:09 Відповісти
Зеленского пора убрать он погубит Украину лучше поставить военного во главе страны который пойдёт до конца, нужно стоять до конца как бы тяжело не было бы все равно россия долго не протянет с такими потерями и Путин тоже уже не молодой сколько ему осталось, остаётся только держаться вы уже выдержали 2022 тяжёлый год 2023 2024 уже половина 2025 года прошла нужно хотя бы продержаться ещё года 3 или 4
показати весь коментар
08.08.2025 21:09 Відповісти
Поясни, а нащо нам твої поради?
показати весь коментар
08.08.2025 21:13 Відповісти
Очкуешь что Казахстан будет следующим? Не очкуй нам в Украине уже похрен кто будет следующим лишь бы ***** отстал от Украины. Если что мы будем Казахстану выражать глубокую озабоченность когда раша танки поедут к вам
показати весь коментар
08.08.2025 21:45 Відповісти
А коли вже увімкнеться потужний план історично-незламної перемоги? Не пора вже задіяти?

показати весь коментар
08.08.2025 21:18 Відповісти
Ще маєш час імітувати діяльність. А врешті зробиш те, що тобі папикі скажуть.
показати весь коментар
08.08.2025 21:25 Відповісти
Володя, синку, спустися з своїх райдужних мрій на грішну землю! Яка, до бісу, "спільна позиція заради надійного миру"? З ким? Куди поділася ще донедавна портужна "коаліція рішучиз", чому наглухо закрили роти Макрон, Стармер, Мерц? Ти стоїш, а разом з тобою і вся Україна напередодні величезної небезпеки, яку очікувано принесе скора зустріч Трампа і уйла! На яку, за усього, тебе не запросять! А просто поставлять перед фактом, як колись щодо Судет поставили перед фактом президента Чехії Бенеша, навіть не запросивши його на перемовини! Як ти там рішуче любив казати всім нам ще донедавна - нічого про Україну без України???
показати весь коментар
08.08.2025 21:33 Відповісти
в мене є одне питання, а чому пів шостий постійно не бритий? часу в нього не має побриться? чи єрмаку не бриті подобаються?
показати весь коментар
08.08.2025 21:34 Відповісти
Про який мир, що ти чорт несеш. Вже ніхто про мир не каже. Україні відкрито впарюють позорну капітуляцію.
показати весь коментар
08.08.2025 21:56 Відповісти
 
 