Продолжаем переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что продолжается переговорная работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем активную нашу переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины - действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня", - сказал президент.

Однако, как отметил президент, россияне на это не обращают внимания - сегодня снова были российские обстрелы.

"Сегодня снова убийства, сегодня снова российские обстрелы. Более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против нас, против Украины, еще в течение дня - удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, наших общинах. Приведу только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали", - заявил Зеленский.

Он добавил, что продолжается диалог с партнерами ради реальных шагов.

"Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств. Сегодня - Премьер-министр Польши, Президент Финляндии, Президент Латвии, Премьер-министр Чехии. Только что я говорил еще с президентом Южной Африки. Ближайшие дни также будут посвящены дипломатии", - проинформировал глава государства.

