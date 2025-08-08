РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7823 посетителя онлайн
Новости Видео Мирные переговоры
1 188 33

Продолжаем переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что продолжается переговорная работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем активную нашу переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины - действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня", - сказал президент.

Однако, как отметил президент, россияне на это не обращают внимания - сегодня снова были российские обстрелы.

"Сегодня снова убийства, сегодня снова российские обстрелы. Более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против нас, против Украины, еще в течение дня - удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, наших общинах. Приведу только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали", - заявил Зеленский.

Он добавил, что продолжается диалог с партнерами ради реальных шагов.

"Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств. Сегодня - Премьер-министр Польши, Президент Финляндии, Президент Латвии, Премьер-министр Чехии. Только что я говорил еще с президентом Южной Африки. Ближайшие дни также будут посвящены дипломатии", - проинформировал глава государства.

Читайте также: Советники по безопасности Украины провели детальный разговор с Виткоффом по миру, - Зеленский

Зеленский Владимир (21491) обстрел (28939) переговоры (5106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Куди зникли "кордони 1991 р","перемога" і "справедливий мир"?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:46 Ответить
+5
показать весь комментарий
08.08.2025 20:50 Ответить
+4
показать весь комментарий
08.08.2025 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе, бери у партнери ще і Аліева ( з Ердоганом) . Треба рашу розвалити
показать весь комментарий
08.08.2025 20:44 Ответить
Треба у раши ще і кавказське побережжя відібрати

«Весь

мир знает, что Калининград - это

Кенниксберг. А многие не знают, что

Астрахань, что до конца 17 века они дань

платили татарскому хану. Они забыли про

это. Они забыли, что ‼️Астрахань

называется Аштархан, а ‼️Грозный

называется Солжегала, и им надо это

будет напоминать. Оренбург называется

‼️Орембор. Они думают, мы этого не знаем,

да? А ‼️Суджукала, они называют это

навороссийском. И много можно продолжать
показать весь комментарий
08.08.2025 20:48 Ответить
Мір, дрючба, фєстіваль.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:34 Ответить
Не добижишь до канадской границы....
показать весь комментарий
08.08.2025 20:45 Ответить
Куди зникли "кордони 1991 р","перемога" і "справедливий мир"?
показать весь комментарий
08.08.2025 20:46 Ответить
А як ви пропонуєте цього досягнути?
показать весь комментарий
08.08.2025 21:11 Ответить
А навіщо Ви це питання задаєте йому? Краще запитайте у Боневтіка Потужно-Брехливого, який у 2019 році дурив нарід і прикриваючись цією брехнею прийшов до влади і привів ціле стадо мародерів і корупціонерів.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:25 Ответить
Ви його адвокат, що відповідаєте замість нього?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:06 Ответить
Поїхали в Лозанну. На саміт v2.0.
показать весь комментарий
08.08.2025 21:58 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 20:47 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 20:50 Ответить
нічтожество
показать весь комментарий
08.08.2025 20:50 Ответить
Реальный мир- это выборы. А выборы- это ралли оманского ишака галопом домой, на парашу. Поэтому ни выборов, ни реального мира не будет.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:50 Ответить
Особливо ПАР афігенний партнер на утриманні Китаю.

Може треба ще з Іраном поговорити? Трампу це точно сподобається.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:53 Ответить
потужне наркочмо
показать весь комментарий
08.08.2025 20:53 Ответить
Пшел
показать весь комментарий
08.08.2025 20:58 Ответить
І як він це все встигає? Не спить, не їсть, все про мир думає
показать весь комментарий
08.08.2025 20:59 Ответить
Пустопорожнє найвеличніше Ні Про Що...
показать весь комментарий
08.08.2025 21:03 Ответить
Скажи українцям шо від тебе хочуть Трамп і путлєр - а то балачки за все окрім цього
показать весь комментарий
08.08.2025 21:03 Ответить
Він не самогубця, щоб сказати правду про капітуляцію яку йому пропонують пуйло та рижий.
показать весь комментарий
08.08.2025 21:09 Ответить
Так через тиждень про це скажуть Трамп і путлєр
показать весь комментарий
08.08.2025 21:17 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
08.08.2025 21:07 Ответить
"на Казахстан нельзя там" ... Данил Шастун🤣
показать весь комментарий
08.08.2025 21:12 Ответить
Ще один мир - надійний...треба були записувати усі назви мирів...
показать весь комментарий
08.08.2025 21:09 Ответить
Зеленского пора убрать он погубит Украину лучше поставить военного во главе страны который пойдёт до конца, нужно стоять до конца как бы тяжело не было бы все равно россия долго не протянет с такими потерями и Путин тоже уже не молодой сколько ему осталось, остаётся только держаться вы уже выдержали 2022 тяжёлый год 2023 2024 уже половина 2025 года прошла нужно хотя бы продержаться ещё года 3 или 4
показать весь комментарий
08.08.2025 21:09 Ответить
Поясни, а нащо нам твої поради?
показать весь комментарий
08.08.2025 21:13 Ответить
Очкуешь что Казахстан будет следующим? Не очкуй нам в Украине уже похрен кто будет следующим лишь бы ***** отстал от Украины. Если что мы будем Казахстану выражать глубокую озабоченность когда раша танки поедут к вам
показать весь комментарий
08.08.2025 21:45 Ответить
А коли вже увімкнеться потужний план історично-незламної перемоги? Не пора вже задіяти?

показать весь комментарий
08.08.2025 21:18 Ответить
Ще маєш час імітувати діяльність. А врешті зробиш те, що тобі папикі скажуть.
показать весь комментарий
08.08.2025 21:25 Ответить
Володя, синку, спустися з своїх райдужних мрій на грішну землю! Яка, до бісу, "спільна позиція заради надійного миру"? З ким? Куди поділася ще донедавна портужна "коаліція рішучиз", чому наглухо закрили роти Макрон, Стармер, Мерц? Ти стоїш, а разом з тобою і вся Україна напередодні величезної небезпеки, яку очікувано принесе скора зустріч Трампа і уйла! На яку, за усього, тебе не запросять! А просто поставлять перед фактом, як колись щодо Судет поставили перед фактом президента Чехії Бенеша, навіть не запросивши його на перемовини! Як ти там рішуче любив казати всім нам ще донедавна - нічого про Україну без України???
показать весь комментарий
08.08.2025 21:33 Ответить
в мене є одне питання, а чому пів шостий постійно не бритий? часу в нього не має побриться? чи єрмаку не бриті подобаються?
показать весь комментарий
08.08.2025 21:34 Ответить
Про який мир, що ти чорт несеш. Вже ніхто про мир не каже. Україні відкрито впарюють позорну капітуляцію.
показать весь комментарий
08.08.2025 21:56 Ответить
 
 