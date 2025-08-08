Продолжаем переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, что продолжается переговорная работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем активную нашу переговорную работу с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины - действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня", - сказал президент.
Однако, как отметил президент, россияне на это не обращают внимания - сегодня снова были российские обстрелы.
"Сегодня снова убийства, сегодня снова российские обстрелы. Более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против нас, против Украины, еще в течение дня - удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, наших общинах. Приведу только одно из российских преступлений войны за сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний парень. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на гражданских в Херсоне, и это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали", - заявил Зеленский.
Он добавил, что продолжается диалог с партнерами ради реальных шагов.
"Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств. Сегодня - Премьер-министр Польши, Президент Финляндии, Президент Латвии, Премьер-министр Чехии. Только что я говорил еще с президентом Южной Африки. Ближайшие дни также будут посвящены дипломатии", - проинформировал глава государства.
«Весь
мир знает, что Калининград - это
Кенниксберг. А многие не знают, что
Астрахань, что до конца 17 века они дань
платили татарскому хану. Они забыли про
это. Они забыли, что ‼️Астрахань
называется Аштархан, а ‼️Грозный
называется Солжегала, и им надо это
будет напоминать. Оренбург называется
‼️Орембор. Они думают, мы этого не знаем,
да? А ‼️Суджукала, они называют это
навороссийском. И много можно продолжать
Може треба ще з Іраном поговорити? Трампу це точно сподобається.