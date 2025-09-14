Вибух боєприпасів на Київщині: пошкоджена колія та обірвана контактна мережа. ВIДЕО
Спецслужби та фахівці "Укрзалізниці" продовжують ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Київщині, де у ніч проти 14 вересня відбулася детонація боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео - понівечені вагони, залізничне полотно та обірвана контактна мережа. Роботи з відновлення інфраструктури та руху тривають.
Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.
Це була модель Другої світової - саме через Ленд-ліз союзники знищили Гітлера.
Нам запропонували те саме. І ми сказали: ні.
Не тому, що нам заборонили.
Не тому, що США передумали.
А тому, що Зеленський і його оточення так і не звернулися з офіційним запитом.
Натомість по всіх телеканалах і телеграм-каналах ми чули одне й те саме:
> "Навіщо Ленд-ліз, якщо нам дають усе безкоштовно?"
Це не просто маніпуляція - це злочинна брехня.
Ось правда, яку приховали:
Ленд-ліз - це не борг у класичному розумінні.
Якщо техніку знищено в бою - нічого не потрібно повертати.
Якщо вціліла - або повертаєш, або викуповуєш після війни.
США пропонували зброю зі складів, яку все одно мали утилізувати.
Для України це була б золота жила - безцінне озброєння у вирішальний момент.
Ленд-ліз дозволив би отримати техніку швидше, в більших обсягах, без постійного "випрошування" й затверджень на кожен пакет.
Але цього не сталося.
І це не просто помилка - це стратегічна відмова.
І вона лежить на відповідальності особисто Володимира Зеленського.
Так, він був людиною без досвіду в геополітиці й військовій справі.
Але керівника судять не за біографію, а за наслідки.
Наслідки - катастрофічні.
Нам бракувало техніки. Нас знищували. А ми - не використали інструмент, який уже лежав на столі.
Це рішення - або зумовлене некомпетентністю, або впливом проросійських сил у владних кабінетах. Третього варіанту немає.
Боляче визнавати, але ми мусимо це сказати вголос:
Наш народ обрав харизму замість компетентності.
І ми досі за це платимо.
(с) Влад Смірнов
до 300 співробітників СБУ, які зайняті ізмєнніками з НАБУ, доєднався малюк. він вже виїхав на місце собитій з двома магазинами патронів до пістолета.
У нас для диверсантів створені всі умови для діяльності. Наприклад на блок постах, шо на вїзді-виізі з Киева хер кого перевіряют. Ранійши стоял легіон "Д", прикордонники тощо і був якийсь контроль, а зараз мусара, так їх і не видно на блок постах. Провозь вільно хочь гранату хочь 10 000 вибухівки. І так майже по всій країні. Мусарня з великими рилами більшими ніж їх сраки бронтованяі і піпіську на це діло поклали. Оно, їхав три дні тому скріз прокол у жализниці березняки так там, в самому проколі 12 машин мусарів і жодного на контролі, стоять, палять, ригочуть. А от шоб мусара мінімум по півроку провели б на нулі, пвд кабами, дронами, обстрилами тощо, то і відношення у них було б інше.
Там в навколишніх будинках людям вже спокою нема від тих гульбищ і ревіння двигунів цілу ніч. Вся вулиця забита елітними авто і байками...
Таке от, під час рейду бійців якоїсь бригади і ТЦК НІ ОДНОГО! буквально НІ ОДНОГО не затримали ні за порушення комендантсьої години, ні за порушення обліку... ну ні за що, нікого... Бо, як виявилось, все ж там заброньовано прокурорсько-мусорська братія з бандюками в перемішку гульдибасить, поголовно заброньована і недоторкана шваль...
Блііін! Перечитав - і подумав, що з мене був би непоганий казкар. 😊
за виключенням Львівської обл.
мудрий наріт 73%, судячи із конфліктів з ТЦК, нікуди не дівся - все ще хотять подивитись в очі буйлу... перед своєю смертю.
зельоні гниди в ОПі 24 на 7 працюють для розвалу України
Кошмарить "ворогів" кварталу95 та краде де може.
Ніколи та і не вміють виявляти дійсно диверсантів та зрадників.
диверсія...
І можливо,зробили одноразові диверсанти...
СБУ і поліції немає часу такими«дрібницями»займатися...
Ви часом не підпільний інженер Гарін - гіперболоідом по факт-чекінгу
на двійку !
І чому СБУ БПЛА не фарбують в чорний колір ? Є відео де кацапня з одієї тільки локації з РПК збиває 7 штук Лютих .Які в білому кольорі вночі видно як в день ще й летять низько..А двигун з інжектором неначасі ? Хз
