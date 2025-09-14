УКР
Вибух боєприпасів на Київщині: пошкоджена колія та обірвана контактна мережа. ВIДЕО

Спецслужби та фахівці "Укрзалізниці" продовжують ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Київщині, де у ніч проти 14 вересня відбулася детонація боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео - понівечені вагони, залізничне полотно та обірвана контактна мережа. Роботи з відновлення інфраструктури та руху тривають.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.

Також дивіться: "Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. ВIДЕО

аварія (567) потяг (2027) Укрзалізниця (7034) надзвичайна ситуація (49)
Топ коментарі
+39
Та ні! То куріння поза курилкою! Власне, СБУ задіяло понад 300 фахівців для кошмарення НАБУ, тому слідкувати за курцями нема кому.
14.09.2025 11:31 Відповісти
+21
В нас недавно провели рейд в аквапарку.
Там в навколишніх будинках людям вже спокою нема від тих гульбищ і ревіння двигунів цілу ніч. Вся вулиця забита елітними авто і байками...
Таке от, під час рейду бійців якоїсь бригади і ТЦК НІ ОДНОГО! буквально НІ ОДНОГО не затримали ні за порушення комендантсьої години, ні за порушення обліку... ну ні за що, нікого... Бо, як виявилось, все ж там заброньовано прокурорсько-мусорська братія з бандюками в перемішку гульдибасить, поголовно заброньована і недоторкана шваль...
14.09.2025 11:54 Відповісти
+14
агенти НАБУ та САП пошалівают - "родіну ізмєняют".

до 300 співробітників СБУ, які зайняті ізмєнніками з НАБУ, доєднався малюк. він вже виїхав на місце собитій з двома магазинами патронів до пістолета.

.
14.09.2025 11:36 Відповісти
Диверсія?
14.09.2025 11:26 Відповісти
У травні 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про Ленд-ліз для України. Для багатьох це стало історичним проривом - безпрецедентним шансом швидко, без зайвої бюрократії, отримати озброєння для захисту нашої держави.

Це була модель Другої світової - саме через Ленд-ліз союзники знищили Гітлера.

Нам запропонували те саме. І ми сказали: ні.

Не тому, що нам заборонили.

Не тому, що США передумали.

А тому, що Зеленський і його оточення так і не звернулися з офіційним запитом.

Натомість по всіх телеканалах і телеграм-каналах ми чули одне й те саме:

> "Навіщо Ленд-ліз, якщо нам дають усе безкоштовно?"

Це не просто маніпуляція - це злочинна брехня.

Ось правда, яку приховали:

Ленд-ліз - це не борг у класичному розумінні.

Якщо техніку знищено в бою - нічого не потрібно повертати.

Якщо вціліла - або повертаєш, або викуповуєш після війни.

США пропонували зброю зі складів, яку все одно мали утилізувати.

Для України це була б золота жила - безцінне озброєння у вирішальний момент.

Ленд-ліз дозволив би отримати техніку швидше, в більших обсягах, без постійного "випрошування" й затверджень на кожен пакет.

Але цього не сталося.

І це не просто помилка - це стратегічна відмова.

І вона лежить на відповідальності особисто Володимира Зеленського.

Так, він був людиною без досвіду в геополітиці й військовій справі.

Але керівника судять не за біографію, а за наслідки.

Наслідки - катастрофічні.

Нам бракувало техніки. Нас знищували. А ми - не використали інструмент, який уже лежав на столі.

Це рішення - або зумовлене некомпетентністю, або впливом проросійських сил у владних кабінетах. Третього варіанту немає.

Боляче визнавати, але ми мусимо це сказати вголос:

Наш народ обрав харизму замість компетентності.

І ми досі за це платимо.

(с) Влад Смірнов
14.09.2025 15:35 Відповісти
100%.
У нас для диверсантів створені всі умови для діяльності. Наприклад на блок постах, шо на вїзді-виізі з Киева хер кого перевіряют. Ранійши стоял легіон "Д", прикордонники тощо і був якийсь контроль, а зараз мусара, так їх і не видно на блок постах. Провозь вільно хочь гранату хочь 10 000 вибухівки. І так майже по всій країні. Мусарня з великими рилами більшими ніж їх сраки бронтованяі і піпіську на це діло поклали. Оно, їхав три дні тому скріз прокол у жализниці березняки так там, в самому проколі 12 машин мусарів і жодного на контролі, стоять, палять, ригочуть. А от шоб мусара мінімум по півроку провели б на нулі, пвд кабами, дронами, обстрилами тощо, то і відношення у них було б інше.
14.09.2025 11:45 Відповісти
Нууу, а можливо ви просто не знаєте, що аквапарк перепрофільований у онколікарню і всі ці броньовані - то прості інваліди? 🤔
Блііін! Перечитав - і подумав, що з мене був би непоганий казкар. 😊
14.09.2025 11:59 Відповісти
якась сумна і чорна та казка виходить...
показати весь коментар
Не казкар, а речник СБУ.
14.09.2025 12:05 Відповісти
Нуу, останнім часом у деяких випадках це однп і та ж особа.
показати весь коментар
ГОЛОВНІ деверсанти висадилися на Банковій в 2019му році?!?!!
14.09.2025 12:06 Відповісти
Вони самі не висадилися, їх туди на своїх біленьких лапках занесли барани 73% і оберігали до цього часу. Сьогодні вже немає тих ідіотів, до 10 мільйонів втекло до ЄС, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях (чи хтось скаже що в Донецькій і Запорожській областях голосували за Порошенка?), а рейтинг собі накручують зебіли з офісу, різними лайкати ботів за бюджетні грошики, створюючи ілюзію підтримки, щоб хоч ще трішечки поцарювати і натирити, бабла поки поступають грошенята від ЄС.
14.09.2025 12:33 Відповісти
за ЗЄльоного голосували по всій !!! Україні!!
за виключенням Львівської обл.

мудрий наріт 73%, судячи із конфліктів з ТЦК, нікуди не дівся - все ще хотять подивитись в очі буйлу... перед своєю смертю.

.
14.09.2025 14:44 Відповісти
А то шо при вашем Петюне президенте взорвалось пять огромных складов, вам на вашей свиноботоферме не сказали? Мы не рыбки, нех нам рассказывать, что и при ком началось
14.09.2025 15:15 Відповісти
14.09.2025 15:38 Відповісти
От "клятий" Порошенко,6 років як не президент,а ********** досі вибухають.
14.09.2025 11:27 Відповісти
це не Порох - йому судом заборонено підніматись по Дніпру на авіаносці.

.
14.09.2025 11:39 Відповісти
Та ні, якщо по опешних телеграмних помийках почитати, так там вже точно його головним диверсантом призначили, в черговий раз...
показати весь коментар
Все уже взорвалось при нем (Порошенке), что могло. Я не рыбка Дори, я все прекрасно помню
14.09.2025 15:16 Відповісти
Молодесс виталих… пеши есчо…
14.09.2025 11:29 Відповісти
Потрібно око та око - ворог не дрімає
14.09.2025 11:31 Відповісти
100%

зельоні гниди в ОПі 24 на 7 працюють для розвалу України
14.09.2025 11:36 Відповісти
А ще їм допомагають 73% українців.)
14.09.2025 11:44 Відповісти
Сбу займається провокаціями "замахів" та ловить "агентів", яких сама і найняла.
Кошмарить "ворогів" кварталу95 та краде де може.
Ніколи та і не вміють виявляти дійсно диверсантів та зрадників.
14.09.2025 11:37 Відповісти
Назвали б вже речі своїми іменами,
диверсія...
І можливо,зробили одноразові диверсанти...
СБУ і поліції немає часу такими«дрібницями»займатися...
14.09.2025 11:42 Відповісти
Допомога партнерів на мільярди злітіла в повітря і пошкодина на мільйони залізнодорожну структуру по вині наших телепнів. То мабуть вже підуть у відставку і під слідство Верховний Головнокомандувач і Головком, скільки можна діяти на користь ворога?
14.09.2025 11:43 Відповісти
В цей час сбу ловила ухилянтів по вокзалах. Перевдягнувшись у "тихушників".
14.09.2025 11:49 Відповісти
В цей час до 300 СБУшників фальшують справи на детективів НАБУ, яку посміли зібрати матеріал для притягнення до відповідальності мародерів бізнес-партнерів Боневтіка міндимів, шурмів та чернишова. Ще біля 500 збирають "компру" на Порошенка і його партію "ЄС".
14.09.2025 12:36 Відповісти
Ось цих 800 рил, ненавчених воювати - садовити по два в кожен вагон - і нехай охороняють.
14.09.2025 12:47 Відповісти
там два вагона, чи один, - які мільярди ?
Ви часом не підпільний інженер Гарін - гіперболоідом по факт-чекінгу
14.09.2025 12:31 Відповісти
дивлячись що підірвали - ракета до Петріота коштує 3 млн. дол.!

.
14.09.2025 14:47 Відповісти
Без сумніву диверсія ,оскільки СБУ зайнялась відмивання друзів президента ,замість того що б займатись безпекою країни ,натомість всяку наволоч ворог продовжує вербувати через телеграм канали які чомусь не можуть закрити.
14.09.2025 11:47 Відповісти
В на пітьмі також є аварія на залізниці - біля С.Петербурга зійшов з рейок потяг із 15 паливних цистерн - https://x.com/bayraktar_1love/status/1967127850760417523?t=zCg8agzig4ts9VfFz2g0zA&s=19 відео.
14.09.2025 11:52 Відповісти
Нууу, вони собі таке можуть дозволити, у них ресурсів у десятки разів більше, тим паче - палива. І територія величезна - всю прикрити не можна. Ми таке собі дозволяти не можемо ніяк.
14.09.2025 12:02 Відповісти
Ось це і є результати роботи СБУ!

на двійку !

.
14.09.2025 11:57 Відповісти
Зате влада кожен день мріє про перемовини, угоди і мир з ******
14.09.2025 11:59 Відповісти
Так мріяти можна! От я мрію про власний килим-літак. 😊 Але ж у реалі такого нема і бути не може. Окрім мрії є ще здоровий глузд, який власне людину тримає у рамках об'єктивної реальності. У влади відсутній здоровий глузд? 🤔
14.09.2025 12:06 Відповісти
СБУ чомусь ловить лікарів(хабарників) ,а не терористів ..Тоді нащо в нас поліції аж 250 000 Карле ?
І чому СБУ БПЛА не фарбують в чорний колір ? Є відео де кацапня з одієї тільки локації з РПК збиває 7 штук Лютих .Які в білому кольорі вночі видно як в день ще й летять низько..А двигун з інжектором неначасі ? Хз
14.09.2025 12:01 Відповісти
НУ за поліцію ти ДУЖЕ набрехав Чи тобі за це плату призначено.
14.09.2025 12:48 Відповісти
Потрібно щоб депутани і СБУ не в ВР сиділи, а супроводжували кожен потяг. Те ж саме на фронтах, посадити по депутату на кожному напрямку на передовій куди вони виділяли кошти на оборонні укріплення. Тільки тоді може будутья якісь зрушення в цій державі
14.09.2025 12:02 Відповісти
Треба збільшити штата СБУ на 120 000 членів бо не хватає голів .
14.09.2025 12:17 Відповісти
...баранячих.

.
14.09.2025 14:49 Відповісти
Хтось здав маршрут!
14.09.2025 14:23 Відповісти
Залізниця-серйозна організація. Нагонять бригади і через 4-6 годин все буде зроблено.
14.09.2025 15:16 Відповісти
 
 