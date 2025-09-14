Вибух боєприпасів на Київщині: пошкоджена колія та обірвана контактна мережа. ВIДЕО

Спецслужби та фахівці "Укрзалізниці" продовжують ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Київщині, де у ніч проти 14 вересня відбулася детонація боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відео - понівечені вагони, залізничне полотно та обірвана контактна мережа. Роботи з відновлення інфраструктури та руху тривають.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.

