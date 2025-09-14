"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. ВIДЕО

В "Укрзалізниці" показали наслідки надзвичайної ситуації, що сталася поблизу Боярки на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих головою правління УЗ Олександром Перцовським кадрах видно момент стикування вагонів з локомотивом, а за кадром чути пошук багажу та оголошення про додаткову перевірку потяга.

Поїзд №73 сполученням Харків — Перемишль після зупинки відновив рух. З 240 евакуйованих пасажирів більшість повернулися у вагони, а 21 людину доставили до Києва, де вони пересіли на інший поїзд. УЗ попередила, що через об’їзні маршрути можливі затримки інших поїздів до 2–3 годин.

