"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. ВIДЕО
В "Укрзалізниці" показали наслідки надзвичайної ситуації, що сталася поблизу Боярки на Київщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих головою правління УЗ Олександром Перцовським кадрах видно момент стикування вагонів з локомотивом, а за кадром чути пошук багажу та оголошення про додаткову перевірку потяга.
Поїзд №73 сполученням Харків — Перемишль після зупинки відновив рух. З 240 евакуйованих пасажирів більшість повернулися у вагони, а 21 людину доставили до Києва, де вони пересіли на інший поїзд. УЗ попередила, що через об’їзні маршрути можливі затримки інших поїздів до 2–3 годин.
Ось до чого призводить нехтування щодо припинення дільності про-російськи налаштованих організацій в тилу!
Мова йде про так звану "ветеранську" організацію "Союз радянських офіцерів", що юридично - наче б-то ветеранська, а по своїй суті про-комуністична та про-російська організація для вербовки диверсантів, молоді у глибокому тилу України! У свій час вона прямо, як й КПУ, фінансувалась з московії, а її очільники отримували зарплатню за просування комуністичних та про-російських ідей в Україні!
На що диветься ГУР, СБУ!?! Якщо так піде далі, то щомісяця щось злітатиме у повітря!
щоб вони провокували та налаштовували населення проти ЗСУ.
Ось де поле неоране для сбу. Але чогось ця служба закриває на це очі.
Дивно.
а по суті - диверсії!
