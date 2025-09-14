УКР
5 208 12

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. ВIДЕО

В "Укрзалізниці" показали наслідки надзвичайної ситуації, що сталася поблизу Боярки на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих головою правління УЗ Олександром Перцовським кадрах видно момент стикування вагонів з локомотивом, а за кадром чути пошук багажу та оголошення про додаткову перевірку потяга.

Поїзд №73 сполученням Харків — Перемишль після зупинки відновив рух. З 240 евакуйованих пасажирів більшість повернулися у вагони, а 21 людину доставили до Києва, де вони пересіли на інший поїзд. УЗ попередила, що через об’їзні маршрути можливі затримки інших поїздів до 2–3 годин.

аварія (567) потяг (2027) Укрзалізниця (7034) вагони (823)
+7
"Кадри ліквідації надзвичайної події"- стиковка локомотива з вагоном.🥴
14.09.2025 10:37 Відповісти
+2
***** на Келога полював?
14.09.2025 10:24 Відповісти
+2
Ретельно зпланована диверсія про-російської ВАТИ у глибокому тилу України!
Ось до чого призводить нехтування щодо припинення дільності про-російськи налаштованих організацій в тилу!
Мова йде про так звану "ветеранську" організацію "Союз радянських офіцерів", що юридично - наче б-то ветеранська, а по своїй суті про-комуністична та про-російська організація для вербовки диверсантів, молоді у глибокому тилу України! У свій час вона прямо, як й КПУ, фінансувалась з московії, а її очільники отримували зарплатню за просування комуністичних та про-російських ідей в Україні!
На що диветься ГУР, СБУ!?! Якщо так піде далі, то щомісяця щось злітатиме у повітря!
14.09.2025 10:36 Відповісти
Є підозра що так званий "союз" займається ще і зривом мобілізації, призначаючи своїх агентів в тцк
щоб вони провокували та налаштовували населення проти ЗСУ.
Ось де поле неоране для сбу. Але чогось ця служба закриває на це очі.
Дивно.
14.09.2025 11:25 Відповісти
"Кадри ліквідації надзвичайної події"- стиковка локомотива з вагоном.🥴
14.09.2025 10:37 Відповісти
розстиковався
14.09.2025 10:38 Відповісти
шо це було ,мабуть НЛО
14.09.2025 10:37 Відповісти
А мало би бути так: "Укрзалізниця" показала шокуючі кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою." І взагалі, без російських матюків нєзачьот.
14.09.2025 10:44 Відповісти
В такому випадку, на всій території України по залізницях слід влаштувати цілодобове патрулювання, - піше, на мотодрезинах, кінне, використовувати дрони аби унеможливити в подальшому такі "інцеденти",
а по суті - диверсії!
14.09.2025 10:51 Відповісти
Суспільне показує місце надзвичайної ситуації на Київщині, де уночі сталося пошкодження залізничного полотна.

https://t.me/operativnoZSU/191786
14.09.2025 10:54 Відповісти
за пару годин впораються
14.09.2025 11:03 Відповісти
вже кругом це відео показують
14.09.2025 11:05 Відповісти
А де кадри--затримання диверсантів??? Чи сбу кинуло всі кадри на піар,"боротьбу з НАБУ. чи на дискридитацію опозиції ? Панове офіцери----це ваши промахи,що в Україні стільки диверсій,ворожих партій і угрупувань. Займіться роботою по захисту держави.
14.09.2025 11:26 Відповісти
 
 