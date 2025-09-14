"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. ВИДЕО

В "Укрзализныце" показали последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей вблизи Боярки на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных председателем правления УЗ Александром Перцовским кадрах виден момент стыковки вагонов с локомотивом, а за кадром слышен поиск багажа и объявление о дополнительной проверке поезда.

Поезд №73 сообщением Харьков - Перемышль после остановки возобновил движение. Из 240 эвакуированных пассажиров большинство вернулись в вагоны, а 21 человека доставили в Киев, где они пересели на другой поезд. УЗ предупредила, что из-за объездных маршрутов возможны задержки других поездов до 2-3 часов.

