Новости Видео Задержка поездов Повреждена железная дорога на Киевщине
8 885 16

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. ВИДЕО

В "Укрзализныце" показали последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей вблизи Боярки на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных председателем правления УЗ Александром Перцовским кадрах виден момент стыковки вагонов с локомотивом, а за кадром слышен поиск багажа и объявление о дополнительной проверке поезда.

Поезд №73 сообщением Харьков - Перемышль после остановки возобновил движение. Из 240 эвакуированных пассажиров большинство вернулись в вагоны, а 21 человека доставили в Киев, где они пересели на другой поезд. УЗ предупредила, что из-за объездных маршрутов возможны задержки других поездов до 2-3 часов.

Автор: 

+13
"Кадри ліквідації надзвичайної події"- стиковка локомотива з вагоном.🥴
14.09.2025 10:37 Ответить
+5
Ретельно зпланована диверсія про-російської ВАТИ у глибокому тилу України!
Ось до чого призводить нехтування щодо припинення дільності про-російськи налаштованих організацій в тилу!
Мова йде про так звану "ветеранську" організацію "Союз радянських офіцерів", що юридично - наче б-то ветеранська, а по своїй суті про-комуністична та про-російська організація для вербовки диверсантів, молоді у глибокому тилу України! У свій час вона прямо, як й КПУ, фінансувалась з московії, а її очільники отримували зарплатню за просування комуністичних та про-російських ідей в Україні!
На що диветься ГУР, СБУ!?! Якщо так піде далі, то щомісяця щось злітатиме у повітря!
14.09.2025 10:36 Ответить
+2
***** на Келога полював?
14.09.2025 10:24 Ответить
Є підозра що так званий "союз" займається ще і зривом мобілізації, призначаючи своїх агентів в тцк
щоб вони провокували та налаштовували населення проти ЗСУ.
Ось де поле неоране для сбу. Але чогось ця служба закриває на це очі.
Дивно.
14.09.2025 11:25 Ответить
Заспокойтесь, вже всі прочитали ваш допис, не потрібно повторюватись. Краще шукайте штаб квартиру союзу радянських офіцерів
14.09.2025 11:31 Ответить
я знаю про
організації українського козацтва,
які управляються полковниками
росармії
СБУ слабо працює, бо і там в керівництві
досі сидять такі "полковники"
14.09.2025 11:46 Ответить
Дивиться, як закрити слідчого НАБУ, разом з батьком...
добре, що у них 100% алібі, ато і це, їм пришили б...
14.09.2025 12:15 Ответить
розстиковався
14.09.2025 10:38 Ответить
шо це було ,мабуть НЛО
14.09.2025 10:37 Ответить
А мало би бути так: "Укрзалізниця" показала шокуючі кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою." І взагалі, без російських матюків нєзачьот.
14.09.2025 10:44 Ответить
В такому випадку, на всій території України по залізницях слід влаштувати цілодобове патрулювання, - піше, на мотодрезинах, кінне, використовувати дрони аби унеможливити в подальшому такі "інцеденти",
а по суті - диверсії!
14.09.2025 10:51 Ответить
14.09.2025 10:36
14.09.2025 10:51
Пані-істеричка схоже. Свою думку може тільки жирним шрифтом висловлювати,клешнями розмахувати і вказувати що кому робити.
14.09.2025 11:30 Ответить
Суспільне показує місце надзвичайної ситуації на Київщині, де уночі сталося пошкодження залізничного полотна.

https://t.me/operativnoZSU/191786
14.09.2025 10:54 Ответить
за пару годин впораються
14.09.2025 11:03 Ответить
вже кругом це відео показують
14.09.2025 11:05 Ответить
А де кадри--затримання диверсантів??? Чи сбу кинуло всі кадри на піар,"боротьбу з НАБУ. чи на дискридитацію опозиції ? Панове офіцери----це ваши промахи,що в Україні стільки диверсій,ворожих партій і угрупувань. Займіться роботою по захисту держави.
14.09.2025 11:26 Ответить
 
 