"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. ВИДЕО
В "Укрзализныце" показали последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей вблизи Боярки на Киевщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных председателем правления УЗ Александром Перцовским кадрах виден момент стыковки вагонов с локомотивом, а за кадром слышен поиск багажа и объявление о дополнительной проверке поезда.
Поезд №73 сообщением Харьков - Перемышль после остановки возобновил движение. Из 240 эвакуированных пассажиров большинство вернулись в вагоны, а 21 человека доставили в Киев, где они пересели на другой поезд. УЗ предупредила, что из-за объездных маршрутов возможны задержки других поездов до 2-3 часов.
Ось до чого призводить нехтування щодо припинення дільності про-російськи налаштованих організацій в тилу!
Мова йде про так звану "ветеранську" організацію "Союз радянських офіцерів", що юридично - наче б-то ветеранська, а по своїй суті про-комуністична та про-російська організація для вербовки диверсантів, молоді у глибокому тилу України! У свій час вона прямо, як й КПУ, фінансувалась з московії, а її очільники отримували зарплатню за просування комуністичних та про-російських ідей в Україні!
На що диветься ГУР, СБУ!?! Якщо так піде далі, то щомісяця щось злітатиме у повітря!
щоб вони провокували та налаштовували населення проти ЗСУ.
Ось де поле неоране для сбу. Але чогось ця служба закриває на це очі.
Дивно.
організації українського козацтва,
які управляються полковниками
росармії
СБУ слабо працює, бо і там в керівництві
досі сидять такі "полковники"
добре, що у них 100% алібі, ато і це, їм пришили б...
а по суті - диверсії!
14.09.2025 10:51
Пані-істеричка схоже. Свою думку може тільки жирним шрифтом висловлювати,клешнями розмахувати і вказувати що кому робити.
