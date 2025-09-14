РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8508 посетителей онлайн
Новости Видео Задержка поездов Повреждена железная дорога на Киевщине
7 342 39

Взрыв боеприпасов в Киевской области: повреждены пути и оборвана контактная сеть. ВИДЕО

Спецслужбы и специалисты "Укрзализныци" продолжают ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на Киевщине, где в ночь на 14 сентября произошла детонация боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео - побитые вагоны, железнодорожное полотно и оборванная контактная сеть. Работы по восстановлению инфраструктуры и движения продолжаются.

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.

Также смотрите: "Укрзалізниця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. ВИДЕО

Автор: 

авария (1289) поезд (1040) Укрзализныця (2794) чрезвычайная ситуация (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Та ні! То куріння поза курилкою! Власне, СБУ задіяло понад 300 фахівців для кошмарення НАБУ, тому слідкувати за курцями нема кому.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:31 Ответить
+17
В нас недавно провели рейд в аквапарку.
Там в навколишніх будинках людям вже спокою нема від тих гульбищ і ревіння двигунів цілу ніч. Вся вулиця забита елітними авто і байками...
Таке от, під час рейду бійців якоїсь бригади і ТЦК НІ ОДНОГО! буквально НІ ОДНОГО не затримали ні за порушення комендантсьої години, ні за порушення обліку... ну ні за що, нікого... Бо, як виявилось, все ж там заброньовано прокурорсько-мусорська братія з бандюками в перемішку гульдибасить, поголовно заброньована і недоторкана шваль...
показать весь комментарий
14.09.2025 11:54 Ответить
+12
агенти НАБУ та САП пошалівают - "родіну ізмєняют".

до 300 співробітників СБУ, які зайняті ізмєнніками з НАБУ, доєднався малюк. він вже виїхав на місце собитій з двома магазинами патронів до пістолета.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диверсія?
показать весь комментарий
14.09.2025 11:26 Ответить
Та ні! То куріння поза курилкою! Власне, СБУ задіяло понад 300 фахівців для кошмарення НАБУ, тому слідкувати за курцями нема кому.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:31 Ответить
агенти НАБУ та САП пошалівают - "родіну ізмєняют".

до 300 співробітників СБУ, які зайняті ізмєнніками з НАБУ, доєднався малюк. він вже виїхав на місце собитій з двома магазинами патронів до пістолета.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:36 Ответить
100%.
У нас для диверсантів створені всі умови для діяльності. Наприклад на блок постах, шо на вїзді-виізі з Киева хер кого перевіряют. Ранійши стоял легіон "Д", прикордонники тощо і був якийсь контроль, а зараз мусара, так їх і не видно на блок постах. Провозь вільно хочь гранату хочь 10 000 вибухівки. І так майже по всій країні. Мусарня з великими рилами більшими ніж їх сраки бронтованяі і піпіську на це діло поклали. Оно, їхав три дні тому скріз прокол у жализниці березняки так там, в самому проколі 12 машин мусарів і жодного на контролі, стоять, палять, ригочуть. А от шоб мусара мінімум по півроку провели б на нулі, пвд кабами, дронами, обстрилами тощо, то і відношення у них було б інше.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:45 Ответить
В нас недавно провели рейд в аквапарку.
Там в навколишніх будинках людям вже спокою нема від тих гульбищ і ревіння двигунів цілу ніч. Вся вулиця забита елітними авто і байками...
Таке от, під час рейду бійців якоїсь бригади і ТЦК НІ ОДНОГО! буквально НІ ОДНОГО не затримали ні за порушення комендантсьої години, ні за порушення обліку... ну ні за що, нікого... Бо, як виявилось, все ж там заброньовано прокурорсько-мусорська братія з бандюками в перемішку гульдибасить, поголовно заброньована і недоторкана шваль...
показать весь комментарий
14.09.2025 11:54 Ответить
Нууу, а можливо ви просто не знаєте, що аквапарк перепрофільований у онколікарню і всі ці броньовані - то прості інваліди? 🤔
Блііін! Перечитав - і подумав, що з мене був би непоганий казкар. 😊
показать весь комментарий
14.09.2025 11:59 Ответить
якась сумна і чорна та казка виходить...
показать весь комментарий
14.09.2025 12:04 Ответить
Не казкар, а речник СБУ.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:05 Ответить
Нуу, останнім часом у деяких випадках це однп і та ж особа.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:10 Ответить
ГОЛОВНІ деверсанти висадилися на Банковій в 2019му році?!?!!
показать весь комментарий
14.09.2025 12:06 Ответить
Вони самі не висадилися, їх туди на своїх біленьких лапках занесли барани 73% і оберігали до цього часу. Сьогодні вже немає тих ідіотів, до 10 мільйонів втекло до ЄС, до 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях (чи хтось скаже що в Донецькій і Запорожській областях голосували за Порошенка?), а рейтинг собі накручують зебіли з офісу, різними лайкати ботів за бюджетні грошики, створюючи ілюзію підтримки, щоб хоч ще трішечки поцарювати і натирити, бабла поки поступають грошенята від ЄС.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:33 Ответить
От "клятий" Порошенко,6 років як не президент,а ********** досі вибухають.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:27 Ответить
це не Порох - йому судом заборонено підніматись по Дніпру на авіаносці.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:39 Ответить
Та ні, якщо по опешних телеграмних помийках почитати, так там вже точно його головним диверсантом призначили, в черговий раз...
показать весь комментарий
14.09.2025 11:56 Ответить
за масштабами знищення *********** петю переплюнути неможливо! він лідер назавжди!
показать весь комментарий
14.09.2025 14:04 Ответить
Молодесс виталих… пеши есчо…
показать весь комментарий
14.09.2025 11:29 Ответить
Потрібно око та око - ворог не дрімає
показать весь комментарий
14.09.2025 11:31 Ответить
100%

зельоні гниди в ОПі 24 на 7 працюють для розвалу України
показать весь комментарий
14.09.2025 11:36 Ответить
А ще їм допомагають 73% українців.)
показать весь комментарий
14.09.2025 11:44 Ответить
Сбу займається провокаціями "замахів" та ловить "агентів", яких сама і найняла.
Кошмарить "ворогів" кварталу95 та краде де може.
Ніколи та і не вміють виявляти дійсно диверсантів та зрадників.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:37 Ответить
Назвали б вже речі своїми іменами,
диверсія...
І можливо,зробили одноразові диверсанти...
СБУ і поліції немає часу такими«дрібницями»займатися...
показать весь комментарий
14.09.2025 11:42 Ответить
Допомога партнерів на мільярди злітіла в повітря і пошкодина на мільйони залізнодорожну структуру по вині наших телепнів. То мабуть вже підуть у відставку і під слідство Верховний Головнокомандувач і Головком, скільки можна діяти на користь ворога?
показать весь комментарий
14.09.2025 11:43 Ответить
В цей час сбу ловила ухилянтів по вокзалах. Перевдягнувшись у "тихушників".
показать весь комментарий
14.09.2025 11:49 Ответить
В цей час до 300 СБУшників фальшують справи на детективів НАБУ, яку посміли зібрати матеріал для притягнення до відповідальності мародерів бізнес-партнерів Боневтіка міндимів, шурмів та чернишова. Ще біля 500 збирають "компру" на Порошенка і його партію "ЄС".
показать весь комментарий
14.09.2025 12:36 Ответить
Ось цих 800 рил, ненавчених воювати - садовити по два в кожен вагон - і нехай охороняють.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:47 Ответить
там два вагона, чи один, - які мільярди ?
Ви часом не підпільний інженер Гарін - гіперболоідом по факт-чекінгу
показать весь комментарий
14.09.2025 12:31 Ответить
Без сумніву диверсія ,оскільки СБУ зайнялась відмивання друзів президента ,замість того що б займатись безпекою країни ,натомість всяку наволоч ворог продовжує вербувати через телеграм канали які чомусь не можуть закрити.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:47 Ответить
В на пітьмі також є аварія на залізниці - біля С.Петербурга зійшов з рейок потяг із 15 паливних цистерн - https://x.com/bayraktar_1love/status/1967127850760417523?t=zCg8agzig4ts9VfFz2g0zA&s=19 відео.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:52 Ответить
Нууу, вони собі таке можуть дозволити, у них ресурсів у десятки разів більше, тим паче - палива. І територія величезна - всю прикрити не можна. Ми таке собі дозволяти не можемо ніяк.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:02 Ответить
Ось це і є результати роботи СБУ!

на двійку !

.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:57 Ответить
Зате влада кожен день мріє про перемовини, угоди і мир з ******
показать весь комментарий
14.09.2025 11:59 Ответить
Так мріяти можна! От я мрію про власний килим-літак. 😊 Але ж у реалі такого нема і бути не може. Окрім мрії є ще здоровий глузд, який власне людину тримає у рамках об'єктивної реальності. У влади відсутній здоровий глузд? 🤔
показать весь комментарий
14.09.2025 12:06 Ответить
СБУ чомусь ловить лікарів(хабарників) ,а не терористів ..Тоді нащо в нас поліції аж 250 000 Карле ?
І чому СБУ БПЛА не фарбують в чорний колір ? Є відео де кацапня з одієї тільки локації з РПК збиває 7 штук Лютих .Які в білому кольорі вночі видно як в день ще й летять низько..А двигун з інжектором неначасі ? Хз
показать весь комментарий
14.09.2025 12:01 Ответить
НУ за поліцію ти ДУЖЕ набрехав Чи тобі за це плату призначено.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:48 Ответить
Потрібно щоб депутани і СБУ не в ВР сиділи, а супроводжували кожен потяг. Те ж саме на фронтах, посадити по депутату на кожному напрямку на передовій куди вони виділяли кошти на оборонні укріплення. Тільки тоді може будутья якісь зрушення в цій державі
показать весь комментарий
14.09.2025 12:02 Ответить
Треба збільшити штата СБУ на 120 000 членів бо не хватає голів .
показать весь комментарий
14.09.2025 12:17 Ответить
Хтось здав маршрут!
показать весь комментарий
14.09.2025 14:23 Ответить
 
 