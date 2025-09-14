Взрыв боеприпасов в Киевской области: повреждены пути и оборвана контактная сеть. ВИДЕО

Спецслужбы и специалисты "Укрзализныци" продолжают ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на Киевщине, где в ночь на 14 сентября произошла детонация боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном видео - побитые вагоны, железнодорожное полотно и оборванная контактная сеть. Работы по восстановлению инфраструктуры и движения продолжаются.

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.

Также смотрите: "Укрзалізниця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. ВИДЕО