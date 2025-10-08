Мета росіян - не адмінкордони Донеччини, вони планують просуватися й далі на Дніпропетровщині, - 37 ОБрМП. ВIДЕО

Бойові дії дісталися Дніпропетровщини. Українські захисники ведуть оборону вже на території області, зокрема в Межівській та Новопавлівській громадах.

Журналісти поспілкувалися з військовими 505-го батальйону та 37-ї бригади морської піхоти.

Аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ просунулися на один кілометр біля населеного пункту Дачне, на 300 метрів біля Філії та на 400 метрів біля Іванівки, що розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області. Наразі офіційно підтверджено, що бої ведуться у двох громадах області - Межівській та Новопавлівській.

Що відомо про бої?

Начштабу 505-го батальйону Андрій підтвердив, що росіяни пробираються малими групами. Ворог прагне вийти на адмінкордон для накопичення живої сили, озброєння та військової техніки і відповідно рухатися по різних напрямках - вглиб Дніпропетровщини, на Запоріжжя і Покровськ.

"Техніку вони не застосовують від слова "взагалі", - сказав він.

За словами захисників, воїни утримують оборону по правому берегу річки Вовча, яка грає роль відсічного рубежу, оскільки рашистам важче просунутися за передній край.

Полонені росіяни розповідали, що основним завданням військ РФ є зосередження у Філіївському лісі та просування вглиб, оскільки вести бої у лісистій місцевості важче.

"Противнику вкрай важливо прийти в Новопавлівку …тому, що це пряма дорога на Межову. Межова - це Покровськ, закрите кільце", – пояснив начальник штабу. Переправляються окупанти через річку виключно у військовій формі, без амуніції, використовуючи звичайні канати та сміття для підвищення плавучості.

Українські захисники розповіли, що рашисти зазнають великих втрат та були змушені замінити вже декілька підрозділів на цьому напрямку.

Річка дає перевагу у стримуванні

Начальник групи безпілотних систем 505-го батальйону Іван розповів, що річка як природний бар'єр дає українським силам певну перевагу у стриманні ворога.

Багатьох загарбників знищують саме під час форсування водойми.

За словами Івана, мета росіян - піти далі.

"Я думаю, це вже не йде мова про адмінкордон. Вони просто намагаються просунутися вперед - настільки наскільки зможуть. Як ми бачимо ситуацію трошки нижче нас - зі сторони Запорізького напрямку – вони просто просуваються вперед. Там вони вже вийшли за адмінкордон Дніпропетровської області. Тому я не знаю, чи вже потрібно казати, що вони ставлять собі за місію вийти лише на адмінкордон. Я думаю, що задача - йти далі", - додав він.

