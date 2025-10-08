Цель россиян - не административные границы Донетчины, они планируют продвигаться и дальше по Днепропетровщине, - 37 ОБрМП. ВИДЕО

Боевые действия добрались до Днепропетровщины. Украинские защитники ведут оборону уже на территории области, в частности в Межевской и Новопавловской громадах.

Журналисты пообщались с военными 505-го батальона и 37-й бригады морской пехоты.

Аналитики DeepState сообщали, что войска РФ продвинулись на один километр возле населенного пункта Дачное, на 300 метров возле Филии и на 400 метров возле Ивановки, расположенных у админграницы Днепропетровской области. Сейчас официально подтверждено, что бои ведутся в двух громадах области - Межевской и Новопавловской.

Что известно о боях?

Начштаба 505-го батальона Андрей подтвердил, что россияне пробираются малыми группами. Враг стремится выйти на админграницу для накопления живой силы, вооружения и военной техники и соответственно двигаться по разным направлениям - вглубь Днепропетровщины, на Запорожье и Покровск.

"Технику они не применяют от слова "вообще", - сказал он.

По словам защитников, воины удерживают оборону по правому берегу реки Волчья, которая играет роль отсечного рубежа, поскольку рашистам труднее продвинуться за передний край.

Пленные россияне рассказывали, что основной задачей войск РФ является сосредоточение в Филиевском лесу и продвижение вглубь, поскольку вести бои в лесистой местности труднее.

"Противнику крайне важно прийти в Новопавловку ...потому, что это прямая дорога на Межевую. Межевая - это Покровск, закрытое кольцо", - пояснил начальник штаба. Переправляются оккупанты через реку исключительно в военной форме, без амуниции, используя обычные канаты и мусор для повышения плавучести.

Украинские защитники рассказали, что рашисты несут большие потери и были вынуждены заменить уже несколько подразделений на этом направлении.

Река дает преимущество в сдерживании

Начальник группы беспилотных систем 505-го батальона Иван рассказал, что река как естественный барьер дает украинским силам определенное преимущество в сдерживании врага.

Многих захватчиков уничтожают именно во время форсирования водоема.

По словам Ивана, цель россиян - пойти дальше.

"Я думаю, это уже не идет речь об админгранице. Они просто пытаются продвинуться вперед - настолько насколько смогут. Как мы видим ситуацию немножко ниже нас - со стороны Запорожского направления - они просто продвигаются вперед. Там они уже вышли за админграницу Днепропетровской области. Поэтому я не знаю, нужно ли уже говорить, что они ставят себе миссию выйти только на админграницу. Я думаю, что задача - идти дальше", - добавил он.

