Російські дрони-"ждуни" стали загрозою для життя цивільних за 40 км від фронту, - Мадяр. ВIДЕО

Російські FPV-дрони сидять у засідках уже на глибині 20-40 км від лінії бойового зіткнення та несуть смертельну загрозу для цивільного населення.

Про це попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що прифронтовими територіями особливо небезпечно пересувати вночі та в тумані.

У відео Мадяр показав 16 російських дронів-"ждунів" на українських дорогах і момент знищення одного з них українським безпілотником.

"Присмугові шляхопроводи й не тільки. Не нове на фронті явище, але глибина проникнення нерідко більша, ніж проходять стежки, котрими на позиції дістаються піхота та пілоти", - розповів командувач СБС.

За його словами, для воїнів ЗСУ звично зустрічати "хробачі" FPV-дрони у засідках в 10-15 км від ЛБЗ, однак на них можна натрапити й далі від фронту.

"На глибині 20-40 км, а ще й з огляду на тривалість осінньо-зимових ночей та безпечність і швидкість пересування цивільного населення транспортом у прифронтовій смузі — коштуватиме життя", - застеріг Бровді.

Він додав, що СБС працюють над знищенням дронів-"ждунів" усіма способами, від власних FPV-дронів і скидів до розстрілів ворожих безпілотників. Мадяр закликав військових і цивільне населення в прифронтових регіонах бути пильними.

