2 482 3

Российские дроны-"ждуны" стали угрозой для жизни гражданских в 40 км от фронта, — Мадяр. ВИДЕО

Российские FPV-дроны сидят в засадах уже на глубине 20-40 км от линии боевого соприкосновения и несут смертельную угрозу для гражданского населения.

Об этом предупредил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по прифронтовым территориям особенно опасно передвигаться ночью и в тумане.

В видео Мадяр показал 16 российских дронов-"ждунов" на украинских дорогах и момент уничтожения одного из них украинским беспилотником.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-8, - Мадьяр (уточнено). ВИДЕО

"Приполосные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, по которым на позиции добираются пехота и пилоты", - рассказал командующий СБС.

По его словам, для воинов ВСУ привычно встречатьFPV-дроны "хробаков"  в засадах в 10-15 км от ЛБС, однако на них можно встретить и дальше от фронта.

"На глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе - будет стоить жизни", - предостерег Бровди.

Он добавил, что СБС работают над уничтожением дронов-"ждунов" всеми способами, от собственных FPV-дронов и сбросов до расстрелов вражеских беспилотников. Мадяр призвал военных и гражданское население в прифронтовых регионах быть бдительными.

Читайте также: Мадьяр подвел итоги 100 дней во главе СБС: Ликвидировано более 10 тысяч россиян

беспилотник (4393) дроны (5031) Бровди Роберт Мадяр (58) война в Украине (6458)
Ждуни- вони і за 1000 км. від лбз небезпечні...
09.10.2025 21:30 Ответить
самий небезпечний дрон ждун виявився з 95 кварталу що попав на Банкову
09.10.2025 21:47 Ответить
Цьому ждуну не вдалося здати Київ одразу за три дні.
Тепер він здає територію частинами.
09.10.2025 22:15 Ответить
 
 