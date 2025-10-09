Российские дроны-"ждуны" стали угрозой для жизни гражданских в 40 км от фронта, — Мадяр. ВИДЕО

Российские FPV-дроны сидят в засадах уже на глубине 20-40 км от линии боевого соприкосновения и несут смертельную угрозу для гражданского населения.

Об этом предупредил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по прифронтовым территориям особенно опасно передвигаться ночью и в тумане.

В видео Мадяр показал 16 российских дронов-"ждунов" на украинских дорогах и момент уничтожения одного из них украинским беспилотником.

"Приполосные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, по которым на позиции добираются пехота и пилоты", - рассказал командующий СБС.

По его словам, для воинов ВСУ привычно встречатьFPV-дроны "хробаков" в засадах в 10-15 км от ЛБС, однако на них можно встретить и дальше от фронта.

"На глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе - будет стоить жизни", - предостерег Бровди.

Он добавил, что СБС работают над уничтожением дронов-"ждунов" всеми способами, от собственных FPV-дронов и сбросов до расстрелов вражеских беспилотников. Мадяр призвал военных и гражданское население в прифронтовых регионах быть бдительными.

