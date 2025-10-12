УКР
541 21

РФ застосувала проти України понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів цього тижня, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що Росія продовжує повітряний терор українських міст і громад, посилює удари по енергетиці України.

"Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі (раніше в поліції повідомляли, що на місці удару виявили 2-річного хлопчика, він не постраждав, але поранень зазнали його батько-священник і дідусь. - Ред.). Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Всюди, де потрібно, наші служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім нашим людям. Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною, - Зеленський

Зеленський наголосив, що Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході.

Він закликав не допускати жодного послаблення тиску на РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25786) обстріл (31318)
Топ коментарі
+8
Підрахуй на місці
12.10.2025 12:16 Відповісти
+4
Лучше подсчитай наши удары своими обещанными дальнобойными ракетами. Уже москву погасил или словами как-то не выходит?
12.10.2025 12:26 Відповісти
+4
Тиснути на бидлостан треба ракетами. До ср@ки їм санкції. Заради пуйла вони у гівні живуть, їдять з помийок, дохнут без медицини. А олігархату пофігу.
12.10.2025 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
12.10.2025 12:16 Відповісти
Зеленський, давай до побачення! Розправа над підрозділом БПЛА Касьянова це був перехід на сторону ворога!
12.10.2025 12:37 Відповісти
А за транзит нафти орбану і фіцу литвин написати скромно забув, ета другоє
12.10.2025 12:25 Відповісти
12.10.2025 12:26 Відповісти
Дуже швидко. *****:
1.
12.10.2025 12:53 Відповісти
Це він типу похвалився своїми здобутками?
12.10.2025 12:31 Відповісти
12.10.2025 12:35 Відповісти
12.10.2025 12:38 Відповісти
на фронті "жалованіє" 20,000+100,000 - це більше $2000
дезінфо
12.10.2025 12:51 Відповісти
Ознайомтеся для початку з принципом, по якому виплачують оті "+100,000".
А потім спробуйте кілька місяців поспіль їх отримувати, і при цьому вціліти.
12.10.2025 13:15 Відповісти
От от, дезінфо!
12.10.2025 13:22 Відповісти
*відповідно підрахункам багатих кротів з оп-и.
12.10.2025 12:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
12.10.2025 12:42 Відповісти
Чому САУ "Богдана" перестала бити далекобійними? Економія на снарядах від ОПУ?
https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
12.10.2025 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R0onwaqO3hY
планування сватом з оп-и, приросту добробуту підопічного наріду на наступний рік )
12.10.2025 12:47 Відповісти
Потужному лідеру немає чим піаритись (ніде немає досягнень, щоб хизуватись), так він відсвічує на лохторат, зачитуючи статистику.
12.10.2025 12:51 Відповісти
головне регулярно нагадувати про себе
12.10.2025 13:05 Відповісти
Це вони з відчаю, останні ресурси продали китайцям, щоб нашкребти ще кілька фублів на технологічно відсталі ракети. У 2026 році буде повний крах москальської економіки, ніяких ракет і дронів робити вже не зможуть. А якщо й знайдуть якийсь дрон на складі, то гарантії безпеки від наших союзників (робота над якими вже майже закінчена), не дозволять його запустити. Тримаймося, перемога близько.
12.10.2025 13:21 Відповісти
 
 