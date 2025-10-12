РФ застосувала проти України понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів цього тижня, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Президент наголосив, що Росія продовжує повітряний терор українських міст і громад, посилює удари по енергетиці України.
"Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі (раніше в поліції повідомляли, що на місці удару виявили 2-річного хлопчика, він не постраждав, але поранень зазнали його батько-священник і дідусь. - Ред.). Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Всюди, де потрібно, наші служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім нашим людям. Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході.
Він закликав не допускати жодного послаблення тиску на РФ.
"Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1.
дезінфо
А потім спробуйте кілька місяців поспіль їх отримувати, і при цьому вціліти.
https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
планування сватом з оп-и, приросту добробуту підопічного наріду на наступний рік )