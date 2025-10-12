РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов на этой неделе, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели многие регионы Украины находились под обстрелами и во многих сейчас раздается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает воздушный террор украинских городов и громад, усиливает удары по энергетике Украины.

"Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме (ранее в полиции сообщали, что на месте удара обнаружили 2-летнего мальчика, он не пострадал, но ранения получили его отец-священник и дедушка. - Ред.) Всего только за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов. Всюду, где нужно, наши службы продолжают ликвидировать последствия ударов, ведут ремонтные работы, помогают всем нашим людям. Важно, чтобы руководители на местах обеспечили надлежащую поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Москва позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке.

Он призвал не допускать никакого ослабления давления на РФ.

"Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, - все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.