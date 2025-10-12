РУС
РФ применила против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов на этой неделе, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели многие регионы Украины находились под обстрелами и во многих сейчас раздается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает воздушный террор украинских городов и громад, усиливает удары по энергетике Украины.

"Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме (ранее в полиции сообщали, что на месте удара обнаружили 2-летнего мальчика, он не пострадал, но ранения получили его отец-священник и дедушка. - Ред.) Всего только за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов. Всюду, где нужно, наши службы продолжают ликвидировать последствия ударов, ведут ремонтные работы, помогают всем нашим людям. Важно, чтобы руководители на местах обеспечили надлежащую поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении.

Также читайте: США рассматривают возможности усилить сотрудничество с Украиной, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Москва позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке.

Он призвал не допускать никакого ослабления давления на РФ.

"Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, - все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.

Зеленский Владимир (22227) обстрел (29973)
Топ комментарии
+8
Підрахуй на місці
12.10.2025 12:16 Ответить
+4
Лучше подсчитай наши удары своими обещанными дальнобойными ракетами. Уже москву погасил или словами как-то не выходит?
12.10.2025 12:26 Ответить
+4
Тиснути на бидлостан треба ракетами. До ср@ки їм санкції. Заради пуйла вони у гівні живуть, їдять з помийок, дохнут без медицини. А олігархату пофігу.
12.10.2025 12:35 Ответить
12.10.2025 12:16 Ответить
Зеленський, давай до побачення! Розправа над підрозділом БПЛА Касьянова це був перехід на сторону ворога!
показать весь комментарий
12.10.2025 12:37 Ответить
А за транзит нафти орбану і фіцу литвин написати скромно забув, ета другоє
показать весь комментарий
12.10.2025 12:25 Ответить
12.10.2025 12:26 Ответить
Дуже швидко. *****:
1.
12.10.2025 12:53 Ответить
Це він типу похвалився своїми здобутками?
12.10.2025 12:31 Ответить
12.10.2025 12:35 Ответить
12.10.2025 12:38 Ответить
на фронті "жалованіє" 20,000+100,000 - це більше $2000
дезінфо
12.10.2025 12:51 Ответить
Ознайомтеся для початку з принципом, по якому виплачують оті "+100,000".
А потім спробуйте кілька місяців поспіль їх отримувати, і при цьому вціліти.
12.10.2025 13:15 Ответить
От от, дезінфо!
12.10.2025 13:22 Ответить
Небуло в брата жодного разу і близько 120 тис. хоч був і на Хар і Зп тижнями. Мало того ублюдочний фігляр там ще вигадав систему штрафів. Він мені банківську сімку віддав, каже там про...бу.
12.10.2025 13:38 Ответить
*відповідно підрахункам багатих кротів з оп-и.
12.10.2025 12:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
12.10.2025 12:42 Ответить
Чому САУ "Богдана" перестала бити далекобійними? Економія на снарядах від ОПУ?
https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
12.10.2025 12:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R0onwaqO3hY
планування сватом з оп-и, приросту добробуту підопічного наріду на наступний рік )
12.10.2025 12:47 Ответить
Потужному лідеру немає чим піаритись (ніде немає досягнень, щоб хизуватись), так він відсвічує на лохторат, зачитуючи статистику.
12.10.2025 12:51 Ответить
головне регулярно нагадувати про себе
12.10.2025 13:05 Ответить
Це вони з відчаю, останні ресурси продали китайцям, щоб нашкребти ще кілька фублів на технологічно відсталі ракети. У 2026 році буде повний крах москальської економіки, ніяких ракет і дронів робити вже не зможуть. А якщо й знайдуть якийсь дрон на складі, то гарантії безпеки від наших союзників (робота над якими вже майже закінчена), не дозволять його запустити. Тримаймося, перемога близько.
12.10.2025 13:21 Ответить
 
 