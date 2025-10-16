УКР
Росіяни спостерігають за атакою українських безпілотників на підстанцію "Балашовська" у Волгоградській області: "Есть нах#й! Свет выключат. Сука!". ВIДЕО

У ніч на середу безпілотники атакували енергетичну підстанцію "Балашовська" у Волгоградській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт забезпечує передачу електроенергії між кількома регіонами Російської Федерації.

За повідомленнями місцевих ресурсів, після удару зафіксовано займання та перебої з електропостачанням у прилеглих районах.

Увага! Ненормативна лексика!

нє скіглі, русачок
16.10.2025 13:07 Відповісти
Ага, всі тут пишемо з педальних газогенераторів.
16.10.2025 13:18 Відповісти
В сторону самсєбєрєжісьорів жваво летять трассери, а вони й навіть не здогадуються що треба звалити звідти якомога швидше.
16.10.2025 12:50 Відповісти
так и стреляют то как, шо бык посцяв
16.10.2025 14:06 Відповісти
Шо вам п і д а р асня не подобається, то ж подарунки вам.
16.10.2025 12:51 Відповісти
Фактично це початок системних дій України в підриві поиенціалу ворога. В гру погасити світло/тепло можна грати в 4 руки, а ні в одні ворота, як було поспіль 3 роки. Головне не зупинятись
16.10.2025 12:53 Відповісти
Зрештою кацапи дізналися, який у путіна був план!
Всьо па плану, таварисчи...
16.10.2025 12:59 Відповісти
Та не **** а ***** хотя конечно может то ***** ещё и ****...
16.10.2025 13:02 Відповісти
Хочете припинення війни? У ворога зупиняться всі газотурбинні генерації!
Є одна критична точка діаметром всього 500 метрів через яку проходить 90% газовидобутку на рф!
Це так званий "ямальський хрест"
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики !
Вперед, опрацьовуйте!
16.10.2025 13:05 Відповісти
Дуже далеко.
16.10.2025 13:23 Відповісти
Немає нічого неможливого. А може у нас декому насправді і непотрібно завершувати війну і вся риторика це тільки обман громадян?
Експерти називають цю точку "голкою Кащея" путінського режиму - настільки вона критична, а її знищення спровокує розпад імперії.
16.10.2025 13:28 Відповісти
По-перше, "Сила Сибіру" не має ніякого відношення до Ямалу. По-друге, газопроводи легко відновлюються.
16.10.2025 15:07 Відповісти
 
 