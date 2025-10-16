Росіяни спостерігають за атакою українських безпілотників на підстанцію "Балашовська" у Волгоградській області: "Есть нах#й! Свет выключат. Сука!". ВIДЕО

У ніч на середу безпілотники атакували енергетичну підстанцію "Балашовська" у Волгоградській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт забезпечує передачу електроенергії між кількома регіонами Російської Федерації.

За повідомленнями місцевих ресурсів, після удару зафіксовано займання та перебої з електропостачанням у прилеглих районах.

