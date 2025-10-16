Россияне наблюдают за атакой украинских беспилотников на подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области: "Есть, нах#й! Свет выключат. Сука!" ВИДЕО
В ночь на среду беспилотники атаковали энергетическую подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, объект обеспечивает передачу электроэнергии между несколькими регионами Российской Федерации.
По сообщениям местных ресурсов, после удара зафиксировано возгорание и перебои с электроснабжением в близлежащих районах.
Внимание! Ненормативная лексика!
Всьо па плану, таварисчи...
Є одна критична точка діаметром всього 500 метрів через яку проходить 90% газовидобутку на рф!
Це так званий "ямальський хрест"
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики !
Вперед, опрацьовуйте!
Експерти називають цю точку "голкою Кащея" путінського режиму - настільки вона критична, а її знищення спровокує розпад імперії.