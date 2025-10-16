Россияне наблюдают за атакой украинских беспилотников на подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области: "Есть, нах#й! Свет выключат. Сука!" ВИДЕО

В ночь на среду беспилотники атаковали энергетическую подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объект обеспечивает передачу электроэнергии между несколькими регионами Российской Федерации.

По сообщениям местных ресурсов, после удара зафиксировано возгорание и перебои с электроснабжением в близлежащих районах.

