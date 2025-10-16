РУС
Россияне наблюдают за атакой украинских беспилотников на подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области: "Есть, нах#й! Свет выключат. Сука!" ВИДЕО

В ночь на среду беспилотники атаковали энергетическую подстанцию "Балашовская" в Волгоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, объект обеспечивает передачу электроэнергии между несколькими регионами Российской Федерации.

По сообщениям местных ресурсов, после удара зафиксировано возгорание и перебои с электроснабжением в близлежащих районах.

Внимание! Ненормативная лексика!

нє скіглі, русачок
16.10.2025 13:07 Ответить
Ага, всі тут пишемо з педальних газогенераторів.
16.10.2025 13:18 Ответить
В сторону самсєбєрєжісьорів жваво летять трассери, а вони й навіть не здогадуються що треба звалити звідти якомога швидше.
16.10.2025 12:50 Ответить
Шо вам п і д а р асня не подобається, то ж подарунки вам.
16.10.2025 12:51 Ответить
Фактично це початок системних дій України в підриві поиенціалу ворога. В гру погасити світло/тепло можна грати в 4 руки, а ні в одні ворота, як було поспіль 3 роки. Головне не зупинятись
16.10.2025 12:53 Ответить
Зрештою кацапи дізналися, який у путіна був план!
Всьо па плану, таварисчи...
16.10.2025 12:59 Ответить
Та не **** а ***** хотя конечно может то ***** ещё и ****...
16.10.2025 13:02 Ответить
Хочете припинення війни? У ворога зупиняться всі газотурбинні генерації!
Є одна критична точка діаметром всього 500 метрів через яку проходить 90% газовидобутку на рф!
Це так званий "ямальський хрест"
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики !
Вперед, опрацьовуйте!
16.10.2025 13:05 Ответить
Дуже далеко.
16.10.2025 13:23 Ответить
Немає нічого неможливого. А може у нас декому насправді і непотрібно завершувати війну і вся риторика це тільки обман громадян?
Експерти називають цю точку "голкою Кащея" путінського режиму - настільки вона критична, а її знищення спровокує розпад імперії.
16.10.2025 13:28 Ответить
 
 