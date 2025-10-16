Легкомоторний літак Як-52 крилом збив російський розвідувальний дрон "ZALA". ВIДЕО
На Одещині екіпаж українського легкомоторного літака Як-52, який використовується для протидії ворожим безпілотникам, здійснив унікальний повітряний таран.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти знищили російський розвідувальний дрон "ZALA", який прямував углиб української території.
+14 Andriy Ivchenko
+13 Pоман Устименко
+12 Валентин Коваль #587289
Vik Tor #521724
Олександр Петров #550901
Dic Dolovo
Aleksander Lukashenko
Mykola Blogger
Oleksandr Valovyi
Dic Dolovo
Pоман Устименко
Andriy Ivchenko
Грицько Добрий
Евгений Пономарев #542031
Валентин Коваль #587289
Green Bill #603485
Nick Nemo
Green Bill #603485
Nick Nemo
Nick Nemo
Oleksandr Valovyi
Nick Nemo
Мосий Шило
Наталья Истомина
klhlhhhhhhhhhhhkf
George Highbaud
