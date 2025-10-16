УКР
Легкомоторний літак Як-52 крилом збив російський розвідувальний дрон "ZALA". ВIДЕО

На Одещині екіпаж українського легкомоторного літака Як-52, який використовується для протидії ворожим безпілотникам, здійснив унікальний повітряний таран.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти знищили російський розвідувальний дрон "ZALA", який прямував углиб української території.

Топ коментарі
+14
Це прийом британських королівських повітряних сил часів другої світової проти германських крилатих ракет)
16.10.2025 13:23 Відповісти
+13
Так робили ще в другу світову англійці з фау-1.
16.10.2025 13:23 Відповісти
+12
Ювелірна робота
16.10.2025 13:24 Відповісти
гарна робота!
16.10.2025 13:22 Відповісти
Звичайно, гарна робота. Просто вкидувати це в ЗМІ не доречно, бо це наші злидні. Це все одно, що хвалитися тим, як "Петро" влучно збив з рогатки ворожий дрон.
16.10.2025 13:36 Відповісти
а якщо кацапи туди вибухівку почнуть класти, чи дистанційно підривати?
16.10.2025 13:22 Відповісти
Тоді там місце не буде для апаратури розвідки.
16.10.2025 13:30 Відповісти
Цього виключати не можна, але наближення до ворога це завжди ризик для борту і льотчика у повітрі. У даному випадку перед атакою ціль ідентифіковано, як саме розвідувальний дрон "ZALA", який оптимізований саме для повітряної розвідки, тривалого перебування у повітрі без додаткового навантаження СВП-"сюрпризами". На щастя, ідентифікація цілі та подальша її атака була вдалою, і ворога знищено.
16.10.2025 13:37 Відповісти
А Ви за ********** хвилюєтеся, чи просто розкішнецею приторговуєте??
16.10.2025 14:32 Відповісти
Ти обісрався. За кермом літака українці
16.10.2025 14:50 Відповісти
Так робили ще в другу світову англійці з фау-1.
16.10.2025 13:23 Відповісти
Це прийом британських королівських повітряних сил часів другої світової проти германських крилатих ракет)
16.10.2025 13:23 Відповісти
А своєму крилу руйнування не загрожує?
16.10.2025 13:39 Відповісти
Там не удар, а поштовх у попутньому напрямку, тож з руйнувань можлива лише подряпина
16.10.2025 13:57 Відповісти
Ювелірна робота
16.10.2025 13:24 Відповісти
16.10.2025 13:24 Відповісти
В том же Як-52 сидит Быков
16.10.2025 13:39 Відповісти
В фильме Як-18П был основательно замаскирован под советский истребитель времен Второй мировой войны Ла-5.
16.10.2025 14:08 Відповісти
Про Як-18П - согласен. Про "основательно замаскирован" - нет. Установка "коробочки", иммитирующей прицел и перекраска - это как-то не очень "основательно замаскирован".
16.10.2025 14:25 Відповісти
Кстати, Героя давая за 15 сбитых, а на борту -13 звездочек. Вообще, фильм этот - слащавая породия на ужасы Второй мировой.
16.10.2025 14:28 Відповісти
Вам би асом можна було стати!! Башковиті, але мабуть шапку, відповідного розміру, не підібрати, башковиті….??
16.10.2025 14:35 Відповісти
Я ношу вязаные шапочки - они хорошо тянутся. 👌
16.10.2025 14:39 Відповісти
Вагнер,як завжди, неперевершений!!!!!
16.10.2025 13:33 Відповісти
Дякуємо, але це дуже небезпечно.
16.10.2025 13:36 Відповісти
Для чого ви це робите таким чином? Вам жити набридло?
16.10.2025 14:01 Відповісти
Кулемета нема на облавку. А збудувати літак рівня Fw-190 (технологія 40-х років минулого століття) і авіадвигун до нього Україна за 4 роки війни не спромоглася. На жаль.
16.10.2025 14:09 Відповісти
 
 